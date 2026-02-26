×

Главная   /   Лента новостей
20:53, 26 февраля 2026

Защита Мовлаева заявила отвод судье

Мансур Мовлаев. Скриншот фото https://www.instagram.com/p/DQod_BoDJX-/.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты уроженца Чечни Мансура Мовлаева потребовали допроса свидетелей и отвода судьи, которая пыталась за одно заседание завершить рассмотрение жалобы на отказ предоставить ему убежище в Казахстане. 

Как писал "Кавказский узел", исполнение решения о выдаче уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским властям было приостановлено Верховным судом Казахстана до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. На заседании присутствовал представитель ООН в Казахстане. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными жалобу защиты уроженца Чечни в  Комитет по правам человека ООН и решение Верховного суда Казахстана, приостановившего процесс экстрадиции. 

В конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам, защита оспорила это решение. 23 февраля Комитет ООН зарегистрировал жалобу Мовлаева и предложил Казахстану воздержаться от экстрадиции до рассмотрения жалобы комитетом. 


Одна из адвокатов уроженца Чечни Мансура Мовлаева, в настоящее время пытающегося получить статус беженца в Казахстане,  потребовала отвода судьи по делу об оспаривании отказа в предоставлении убежища, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Рена Керимова. «Судья пытался завершить дело за одно заседание Адвокаты возражали, поскольку есть свидетели, которых необходимо допросить. Судья не уступал. В итоге адвокат Елена Жигаленок  потребовала отвода судьи", - рассказала Керимова корреспонденту  "Кавказского узла".

Она пояснила, что теперь вопрос об отводе судьи будет рассматривать другой судья. "По итогам будет принято решение о сроках продолжения процесса», - заключила адвокат.

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину. В мае 2025 года Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 

Также Мансур Мовлаев заявлял о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

