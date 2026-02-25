Табличка на доме Политковской уничтожена в очередной раз

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

24-й раз неизвестные уничтожили мемориальную табличку на доме в Москве, где жила и была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская - один раз разбили мемориальную доску и 23 раза - таблички, которые восстанавливали активисты.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в первый раз была разбита мемориальная доска, провисевшая почти 20 лет на стене дома на Лесной улице в Москве, где жила и была застрелена обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной доски временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. Большинство временных табличек, установленных после этого, провисели на своем месте менее суток. Вечером 22 февраля на доме журналистки была установлена уже 21-я по счету самодельная табличка. 23 февраля - 22-я самодельная мемориальная табличка, установленная активистами на фасаде дома Анны Политковской в Москве. Также была закрашена трафаретная надпись об убийстве журналистки.

О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась". Одна из табличек, установленная активистами партии "Яблоко", провисела полторы недели, но 6 февраля тоже была уничтожена. После этого оригинальный текст с разбитой мемориальной доски ("В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская") активисты нанесли на фасад краской. Восстанавливая мемориал в девятый и в одиннадцатый раз, активисты закрепляли у дома на Лесной табличку с текстом: "Здесь в 2026 г. неонацистами была уничтожена мемориальная доска Анны Политковской".

Вандалы вновь уничтожили мемориальную табличку на фасаде дома на Лесной улице, где жила и была убита журналистка "Новой газеты» Анна Политковская. Это уже 24-й случай с начала года - один раз уничтожена мемориальная доска, которая почти 20 лет находилась у подъезда дома, где жилы и была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская и 23 раза - временные таблички, которые восстанавливают активисты.

Также нанесенный на стену при помощи трафарета текст, повторявший надпись с оригинальной таблички о том, что здесь жила и была убита Политковская, остается нечитаемым, пишет RusNews.

23 февраля активистам пришлось дважды восстанавливать временную табличку, после того как она была восстановлена второй раз за день. На месте, где находилась оригинальная мемориальная доска, появилось ярко-зеленое пятно, говорится в другой публикации.

Таким образом, сегодня сорвана уже 24-я табличка на подъезде журналистки.

Любое гражданское высказывание, будь то табличка в память об Анне Политковской или знак "Последнего адреса" жертвы сталинских репрессий, вызывает в России активную агрессию у сторонников власти. Безнаказанность поощряет инициативные акты вандализма, совершаемые и без прямого указания сверху, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.