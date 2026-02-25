×

16:03, 25 февраля 2026

Дошло до суда дело силовиков вывезших Кардашова из Дагестана в Чечню

Cудейский молоток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшие полицейские Калоги Азиев и Алихан Юсупов, обвиняемые в нарушении правил задержания и досмотра, на первое заседание не явились.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Чечни в ноябре 2024 года отказался удовлетворить апелляционную жалобу на приговор грозненцу Саид-Магомеду Омарову, осужденному по делу об убийстве жителя Дагестана Алексея Кардашова.

В 2023 году суд признал Саид-Магомеда Омарова виновным в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова и приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Мать убитого заявила, что Саид-Магомед Омаров участвовал в похищении ее сына, но не в убийстве. Приговор Омарову позволит убийцам уйти от ответственности, указала она.

Гудермесский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывших наркополицейских Калоги Азиева и Алихана Юсупова. Их обвиняют в незаконном доставлении из Дагестана в Чечню, личном досмотре и досмотре автомобиля Алексея Кардашова осенью 2017 года. Оба обвиняемых признали свою вину. Им грозит до 4 лет лишения свободы, однако на первое судебное заседание они не явились, сообщила сегодня в своем-телеграм канале "Команды против пыток"* (КПП), чьи юристы ранее представляли интересы потерпевших - родственников Кардашова.

Омаров дал показания о причастности к похищению заместителя начальника межрайонного отдела N2 Управления по контролю за оборотом наркотиков по Чечене Калоги Азиева b начальника того же отдела Алихана Юсупова. Они были объявлены в розыск, в октябре 2024 года их местопребывание было установлено, а в мае 2025 года против них было возбуждено дело. 

Первое заседание по делу было намечено 24 февраля, оно было перенесено на 12 марта, следует из данных на сайте Гудермесского райсуда.

Напомним, Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили Кардашова с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. Однако после передачи дела в Чечню он подписал явку с повинной. 

Летом 2023 года Гудермесский городской суд Чеченской Республики признал бывших сотрудников Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании управляющего аптекой Алексея Кардашова. Их приговорили к двум годам условно по статье о превышении должностных полномочий. Этот приговор отменили в апелляции, а в июне 2024 года Шейх-Мансуровский суд прекратил дело против Абдурашидова и Дукаева в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Правозащитники раскритиковали приговор Омарову

Дело Омарова отделили от дела силовиков для того, чтобы сокрыть реальные обстоятельства убийства Кардашова, в 2020 году заявлял правозащитник Дмитрий Пискунов. "Большую часть доказательств вины <чеченских силовиков> просто перенесли в отдельное уголовное дело в отношении Омарова, чтобы мы не могли ссылаться на эти доказательства в судебном процессе <...>. Дело дошло до смешного: в деле Омарова сейчас 20 томов, а в деле <силовиков> - всего шесть. Да, Омаров причастен к преступлению, но не к тому, в котором он был признан виновным судом", - говорил Пискунов корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал на признаки оказанного на Омарова давления. "Его показания, которые он давал в сентябре 2018 года в Хасавюрте, до явки с повинной - там все довольно стройно, и они подтверждались биллингами, записями с камер и т.д. Но все изменилось, когда дело передали в Чечню. Вполне вероятно, что Саид-Магомеда и его семью каким-то образом запугали. Это проявлялось прежде всего в том, что он не предпринимал никаких попыток защитить себя в уголовном процессе, он ни разу не комментировал ничего, не давал никаких показаний, всегда молча со всем соглашался. И вполне вероятно, что это связано с тем, что либо ему, либо его семье могли угрожать те, кто заинтересован в таком исходе уголовного дела", - полагает Пискунов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включена в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

