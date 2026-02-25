×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:04, 25 февраля 2026

Боец из Астраханской области убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иван Глущенко из Камызякского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 711 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 710 бойцов из Астраханской области.

Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/59569.
06:58 21.02.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700
Не менее 4271 бойца из СКФО и 4431 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В Раздорской школе открыли «парту героя» в честь земляка-военнослужащего Ивана Глущенко, убитого в военной операции "при выполнении служебных задач", сообщила 24 февраля в своем телеграм-канале администрация Камызякского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 711 бойцов из Астраханской области.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Камызякского района стало известно 3 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Кайрат Карачекеев, Борис Калиев и Махамбет Айталиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:21, 25 февраля 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
00:26, 25 февраля 2026
Гюльтекин Гаджибейли освобождена после допроса в СГБ Азербайджана
22:19, 24 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Ингушетии
21:17, 24 февраля 2026
Кассационный суд отменил приговор Алексею Сафонову
19:46, 24 февраля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
16:50, 24 февраля 2026
Жительница Дербента попала под следствие после смерти ребенка от голода
Все события дня
Новости
Азат Тураков и Ануарбек Нургалиев. Фото из телеграм-канала администрации Володарского района https://t.me/regionvol/12012 Коллаж "Кавказского узла".
07:47, 22 февраля 2026
Два контрактника из Астраханской области убиты на Украине
Владимир Костин. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Енотаевского района от 21.02.26, https://t.me/enotaevskiy_rayon/10863.
18:55, 21 февраля 2026
Боец из Астраханской области убит в зоне СВО
Anacondaz. Скриншот фото из Telegram-канала группы от 19.02.26, https://t.me/anacondaz_official/2583.
17:55, 21 февраля 2026
Петиция против выступления Anacondaz в Ереване не помешала отыграть концерты
Беспилотник над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:57, 21 февраля 2026
Квартиры жителей Волгограда повреждены при атаке дронов
Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/59569.
06:58, 21 февраля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Участники шествия в Тбилиси, 24 февраля 2026 года. Фото: Хатия Кахидзе / Publika
24 февраля 2026, 23:38
Участники шествия в Тбилиси выразили солидарность с Украиной

Денис Куланин. Фото: politpatimrebi.ge
24 февраля 2026, 21:46
Осужденный в Грузии россиянин объявил голодовку из-за водворения в карцер

Гюльтекин Гаджибейли. Фото: .https://minval.az/news/124502586
24 февраля 2026, 18:43
Гюльтекин Гаджибейли задержана силовиками в Баку

Задержание Юлии Мельниченко. 24 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ovdinfolive/40121 включено в реестр ингантов
24 февраля 2026, 15:52
Пикет Юлии Мельниченко в Москве обернулся задержанием

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше