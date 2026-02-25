Боец из Астраханской области убит в боевых действиях

Иван Глущенко из Камызякского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 711 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 710 бойцов из Астраханской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700 Не менее 4271 бойца из СКФО и 4431 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В Раздорской школе открыли «парту героя» в честь земляка-военнослужащего Ивана Глущенко, убитого в военной операции "при выполнении служебных задач", сообщила 24 февраля в своем телеграм-канале администрация Камызякского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 711 бойцов из Астраханской области.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Камызякского района стало известно 3 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Кайрат Карачекеев, Борис Калиев и Махамбет Айталиев.

