Чеченцы Дагестана пожаловались на раздачу предназначенных для переселения земель

В ходе памятных мероприятий к 82-й годовщине депортации чеченцев и ингушей их участники подняли вопросы восстановления Ауховского района, распределения земель и отсутствия внимания со стороны властей к этим проблемам. В обращениях к Путину, прозвучавших на митинге, говорилось о необходимости определить статус района, прекратить спорную практику передачи земель и дать гарантии недопущения повторения трагедий прошлого.

Как сообщал "Кавказский узел" у мемориального комплекса в селении Ярыксу-Аух собралось, по разным оценкам, до 1000 человек, в том числе и гости из Чечни. Памятные мероприятия также прошли накануне в Чечне и Ингушетии.

Этнический чеченец, автор телеграм-канала "Клуб российских изобретателей" Асланбек Сайдаев, участвовавший в памятных мероприятиях к 82-й годовщине депортации чеченцев и ингушей, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что акция не получила должного внимания со стороны властей и сопровождалась попытками избежать острых тем.

По его словам, акция носила траурный характер, продолжалась до полуденной молитвы и собрала около двух тысяч человек.

"Митинг длился примерно до 12.30 мск, до обеденной молитвы. По моим подсчетам, собралось около двух тысяч человек - точную цифру, конечно, никто не фиксировал. Были делегации из Чечни, я знаю, что приезжали представители Ножай-Юртовского района, работало чеченское телевидение. Передача, как мне известно, должна выйти в ближайшие дни. Со стороны Дагестана, насколько я видел, присутствовали несколько депутатов, но отдельных выступлений от них не было", - рассказал Сайдаев.

По словам участника памятных мероприятий, организаторы старались избегать прямых политических формулировок, однако тема статуса Ауховского района и распределения земель все же прозвучала в обращениях к федеральной власти.

Звучала просьба приостановить раздачу земель другим национальностям, пока не будет определен статус района

"Вопросы старались политические не обсуждать, вспоминали родных, близких, предков. Но было обращение к Владимиру Путину. Основная мысль - земли Ауховского района, как говорилось, с благими намерениями передаются участникам СВО, земли принадлежат чеченцам, но фактически раздаются представителям других национальностей, в первую очередь аварцам", - сообщил он.

"Звучала просьба приостановить раздачу земель другим национальностям, пока не будет определен статус района. Также говорилось, что представители этих народов до сих пор не покидают дома чеченцев, которые были незаконно высланы, несмотря на существующий закон", - рассказал Асланбек.

Сайдаев высказал свою оценку значения памятной даты и внимания к ней.

"Это мероприятие пытаются предать забвению, чтобы чеченцы этот день не воспринимали как трагедию, чтобы была увеселительная программа, а не траурная. Я считаю, что в этот день должны были присутствовать и выступить представители администрации района и республики, выразить сочувствие и солидарность с чеченским народом, потому что речь идет об изгнании целого народа", - считает собеседник.

Он также высказался о возможных шагах, которые, по его мнению, могли бы сопровождать памятную дату.

"Думаю, должны были быть представители тех народов, которые были заселены в дома чеченцев, - аварцы, лакцы, их общественные организации, чтобы выразить соболезнования и солидарность, поддержать передачу собственности законным владельцам и наследникам. Также, считаю, должны были быть представители центральной власти, потому что это не мелкое мероприятие, а трагедия народа. Было бы важно услышать официальные слова поддержки, извинения и гарантии того, что такие трагедии больше не повторятся", - заключил собеседник.

Место, где проводились памятные мероприятия - это один из первых памятников жертвам сталинских репрессий, рассказал один из участников митинга.

"В 1989 году, 18 февраля, еще в СССР, в селении Арыксу-Аух был установлен впервые памятник жертвам сталинских репрессий. Каждый год мы сюда приезжаем, это не утихающая боль о трагедии нашего народа, об этом нельзя забывать, мы передаем память об этом нашим детям", - рассказал он.

За прошедший год проблема восстановления Ауха лишь усугубилась, рассказал в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель Султан Касимов.

Арестованный Айдиев уволен с поста главы управления по переселению лакцев Глава Дагестана Сергей Меликов освободил от должности начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Магомеда-Гаджи Айдиева.

"За 2025 год ситуация усугубляется в вопросе восстановления, никаких подвижек нет, принятых решений тоже, потому и представителей власти из официальных органов никого не было на мероприятии. Им нечего сказать, более того, они и являются блокираторами восстановления Ауховского района", - рассказал Касимов.

На самом мероприятии, где, несмотря на непогоду, собралось большое количество людей, "было много обращений от старейшин, участников СВО, представителей общественных организаций, молодежи", рассказал Касимов.

"Территория мемориала была оцеплена полностью силами МВД, усиления власти и страх власти чувствовался, несмотря на это, все прошло без эксцессов и провокаций", - отмечает собеседник.

Принято решение уже весной провести общенациональный конгресс чеченцев Дагестана для согласования дальнейших действий

Говоря о заявлениях участников, Касимов отметил воззвания к Путину

"Участники СВО обращались к главнокомандующему Путину: о смысле защищать большую Родину, не имея малой. Старики обращались с проклятиями в адрес тех, кто незаконно удерживает чужие дома, и говорили о многом наболевшем. Принято решение уже весной провести общенациональный конгресс чеченцев Дагестана для согласования дальнейших действий", - заключил Касимов.

Ранее общественная организация чеченцев Ауха внесла изменения в мемориальную надпись в комплексе в Арыксу-Аух, сообщили ее представители корреспонденту "Кавказского узла".

"На памятнике жертвам депортации 1944 года в Ауховском районе была изменена формулировка надписи. Из текста убрали слова: "Чеченцам-Аккинцам", оставив нейтральную надпись: "Чеченцам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный активист.

Инициаторы изменения объяснили это тем, что аккинцы рассматриваются как часть единого чеченского народа, а корректировка надписи, по их оценке, носит символический характер и связана с вопросом исторической и этнической самоидентификации.

Напомним, власти Новолакского района опубликовали ранее пресс-релиз в своем официальном ТГ-канале, в котором заявили о том, что организаторам памятного мероприятия было указано на "недопустимость политической активности - митингов, шествий, пикетов, использования транспарантов и лозунгов". Мероприятия было разрешено в строго регламентированном формате как религиозно-поминальное.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами.

Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили в 2024 году дагестанские активисты.

23 февраля 2024 года жители Новолакского района на акции, посвященной 80-й годовщине депортации вайнахов, отметили, что приходится напоминать властям о необходимости полной территориальной и политической реабилитации чеченского народа.

При этом в 2022 году в Новолакском районе памятные мероприятия к годовщине депортации вайнахов были запрещены. Представители местной чеченской общины сочли такие действия властей оскорбительными. Несмотря на запрет, около 50 человек всё же вышли на траурную акцию.

В 2023 году власти рекомендовали организаторам памятных мероприятий к годовщине депортации в Новолакском районе не обсуждать на митингах политические темы и проблемы Ауховского района.

Напомним, 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".