×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:35, 16 января 2026

Арестованный Айдиев уволен с поста главы управления по переселению лакцев

Магомед-Гаджи Айдиев. Фото: Риа Дагестан https://www.riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дагестана Сергей Меликов освободил от должности начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Магомед-Гаджи Айдиева. 

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2025 года следствие отчиталось о задержании бывшего главы Новолакского района, начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района, Магомеда-Гаджи Айдиева. Позже Кировский районный суд Махачкалы заключил Айдиева под стражу на два месяца. По версии следствия, он незаконно раздал 37 земельных участков на территории еще не образованных сел.

Около 700 семей жителей Новолакского района не включены в списки переселяемых на новое место жительства по формальным причинам, эти отказы обжалуются в судах, а главной проблемой стала незаконная передача земель, рассказали в октябре 2024 года участники встречи по проблеме переселенцев. "Из этого числа 320 получили отказ по причине того, что женщины из Новолакского района вышли замуж за пределы данного района и были там прописаны. Согласно разъяснениям от 2007 года, они якобы не имели права выходить замуж за пределами Новолакского района, а в случае развода возвращаться в собственные дома. Уникальный правовой прецедент: женщины Новолакского района, чтобы получить статус переселенцев, должны были выходить замуж только за своих односельчан, работать только в Новолакском районе, рожать детей тоже только в районе. Приходится обжаловать в судах незаконные отказы, удовлетворено более 20 исковых заявлений", - рассказала тогда корреспонденту "Кавказского узла" представляющая интересы переселенцев юрист Джамиля Будайчиева.

Указ об отстранении Айдиева от должности подписал глава региона Сергей Меликов. Документ, датированный 14 января 2026 года, опубликован 15 января на интернет-портале правовой информации Дагестана.

Магомед-Гаджи Айдиев освобожден от должности начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района и уволен с государственной гражданской службы Дагестана с 16 января 2026 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. "Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Магомед-Гаджи Айдиев руководил Новолакским районом с 2007 года. В 2015 году депутаты собрания Новолакского района переизбрали его на должность главы.

16 января 2023 года глава Дагестана назначил Айдиева начальником управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района, говорится на сайте управления.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

В феврале 2024 года местные активисты заявили, что восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено. Жители села Гамиях Новолакского района в марте обратились в главе Дагестана с требованием ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район.

26 сентября 2024 года следственное управление (СУ) СКР по Дагестану отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников из Новолакского района о мошенничестве при оформлении земельных участков. Сотрудники районной администрации составили подложные документы на получение в селе Новолакское участков 40 жителями, которые не являются переселенцами, привело ведомство версию следствия в своем телеграм-канале. Махинации с землями Новолакского района Дагестана мешают восстановлению исторической справедливости в отношении потомков депортированных в 1944 году чеченцев. Хотя Следком и заявил, что чиновники пытались незаконно передать в частные руки 40 земельных участков, но на самом деле таких участков может быть в десятки раз больше, считает председатель Общественного совета "Аух" Арби Батырсултанов. 

"Кавказский узел" также писал, что 6 февраля 2021 года в одном из отделов полиции Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По подозрению в убийстве были задержаны два сотрудника Росгвардии. Жители села Новокули сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка. После убийства бывшего главы села Новокули Абакара Капланова власти Новолакского района организовали инвентаризацию земель в населенном пункте, комиссия выявила случаи неэффективного распределения участков.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Задержание членов неонацистской группировки. 16 января 2026 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/MIAofGeorgis/videos/3053637518176801
17:40, 16 января 2026
МВД Грузии заявило о задержании членов неонацистской группировки
Военный из Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:03, 16 января 2026
Гражданин Грузии осужден в России заочно за наемничество
Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
22:39, 15 января 2026
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование
Сотрудники полиции во время акции протеста. Тбилиси, декабрь 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла2
15:37, 15 января 2026
"Грузинская мечта" потребовала извинений от BBC
Алеко Элисашвили. Фото: https://1tv.ge/
10:26, 15 января 2026
Защита Элисашвили обвинила Пенитенциарную службу в дискредитации грузинского оппозиционера
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Владимир Соловьев угрожает. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Армения против Владимира Соловьева

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=_8wl_GWpzDk
16 января 2026, 13:56
Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы получили сроки по новой статье

Строительство храма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16 января 2026, 09:56
Мэрия Краснодара вопреки протестам жителей утвердила строительство храма на набережной

Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv
16 января 2026, 02:27
Севиндж Вагифгызы удостоена международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена

Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
15 января 2026, 22:39
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше