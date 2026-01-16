Арестованный Айдиев уволен с поста главы управления по переселению лакцев

Глава Дагестана Сергей Меликов освободил от должности начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Магомед-Гаджи Айдиева.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2025 года следствие отчиталось о задержании бывшего главы Новолакского района, начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района, Магомеда-Гаджи Айдиева. Позже Кировский районный суд Махачкалы заключил Айдиева под стражу на два месяца. По версии следствия, он незаконно раздал 37 земельных участков на территории еще не образованных сел.

Около 700 семей жителей Новолакского района не включены в списки переселяемых на новое место жительства по формальным причинам, эти отказы обжалуются в судах, а главной проблемой стала незаконная передача земель, рассказали в октябре 2024 года участники встречи по проблеме переселенцев. "Из этого числа 320 получили отказ по причине того, что женщины из Новолакского района вышли замуж за пределы данного района и были там прописаны. Согласно разъяснениям от 2007 года, они якобы не имели права выходить замуж за пределами Новолакского района, а в случае развода возвращаться в собственные дома. Уникальный правовой прецедент: женщины Новолакского района, чтобы получить статус переселенцев, должны были выходить замуж только за своих односельчан, работать только в Новолакском районе, рожать детей тоже только в районе. Приходится обжаловать в судах незаконные отказы, удовлетворено более 20 исковых заявлений", - рассказала тогда корреспонденту "Кавказского узла" представляющая интересы переселенцев юрист Джамиля Будайчиева.

Указ об отстранении Айдиева от должности подписал глава региона Сергей Меликов. Документ, датированный 14 января 2026 года, опубликован 15 января на интернет-портале правовой информации Дагестана.

Магомед-Гаджи Айдиев освобожден от должности начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района и уволен с государственной гражданской службы Дагестана с 16 января 2026 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. "Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Магомед-Гаджи Айдиев руководил Новолакским районом с 2007 года. В 2015 году депутаты собрания Новолакского района переизбрали его на должность главы.

16 января 2023 года глава Дагестана назначил Айдиева начальником управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района, говорится на сайте управления.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

В феврале 2024 года местные активисты заявили, что восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено. Жители села Гамиях Новолакского района в марте обратились в главе Дагестана с требованием ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район.

26 сентября 2024 года следственное управление (СУ) СКР по Дагестану отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников из Новолакского района о мошенничестве при оформлении земельных участков. Сотрудники районной администрации составили подложные документы на получение в селе Новолакское участков 40 жителями, которые не являются переселенцами, привело ведомство версию следствия в своем телеграм-канале. Махинации с землями Новолакского района Дагестана мешают восстановлению исторической справедливости в отношении потомков депортированных в 1944 году чеченцев. Хотя Следком и заявил, что чиновники пытались незаконно передать в частные руки 40 земельных участков, но на самом деле таких участков может быть в десятки раз больше, считает председатель Общественного совета "Аух" Арби Батырсултанов.

"Кавказский узел" также писал, что 6 февраля 2021 года в одном из отделов полиции Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По подозрению в убийстве были задержаны два сотрудника Росгвардии. Жители села Новокули сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка. После убийства бывшего главы села Новокули Абакара Капланова власти Новолакского района организовали инвентаризацию земель в населенном пункте, комиссия выявила случаи неэффективного распределения участков.