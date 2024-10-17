Жители Новолакского района рассказали о препонах программе переселения

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Около 700 семей жителей Новолакского района не включены в списки переселяемых на новое место жительства по формальным причинам, эти отказы обжалуются в судах, а главной проблемой стала незаконная передача земель, рассказали участники встречи по проблеме переселенцев. Они объявили о создании общественной организации по защите прав жителей Новолакского района.

Как писал "Кавказский узел", в феврале местные активисты заявили, что восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено. Жители села Гамиях Новолакского района в марте обратились в главе Дагестана с требованием ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район.

26 сентября следственное управление (СУ) СКР по Дагестану отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников из Новолакского района о мошенничестве при оформлении земельных участков. Сотрудники районной администрации составили подложные документы на получение в селе Новолакское участков 40 жителями, которые не являются переселенцами, привело ведомство версию следствия в своем телеграм-канале. Махинации с землями Новолакского района Дагестана мешают восстановлению исторической справедливости в отношении потомков депортированных в 1944 году чеченцев. Хотя Следком и заявил, что чиновники пытались незаконно передать в частные руки 40 земельных участков, но на самом деле таких участков может быть в десятки раз больше, считает председатель Общественного совета "Аух" Арби Батырсултанов.

Встреча по обсуждению проблем переселения Новолакского района Дагестана на новое место жительства состоялась в Махачкале. В ней приняли участие около 40 лакцев, которые столкнулись с проблемами при переселении, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший мероприятие.

Участники встречи напомнили, что постановлением Совета министров Дагестана от 17 февраля 1993 года утверждено положение о порядке переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства. Переселению подлежат семьи, проживающие в Новолакском районе при обязательной прописке главы семьи в Новолакском районе по состоянию на 1991 год, а также вновь образовавшиеся семьи его детей, постоянно проживающие и имеющие регистрацию по месту жительства и в его домовладении, освобождаемом в связи с переселением, при условии, если они не прошли в списках родителей. В последующем в данное положение неоднократно вносились изменения.

В настоящее время около 700 семей жителей Новолакского района не включены в списки переселяемых на новое место жительства, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» представляющая интересы переселенцев юрист Джамиля Будайчиева.

"Из этого числа 320 получили отказ по причине того, что женщины из Новолакского района вышли замуж за пределы данного района, и были там прописаны. Согласно разъяснениям от 2007 года, они якобы не имели права выходить замуж за пределами Новолакского района, а в случае развода возвращаться в собственные дома. Уникальный правовой прецедент: женщины Новолакского района, чтобы получить статус переселенцев, должны были выходить замуж только за своих односельчан, работать только в Новолакском районе, рожать детей тоже только в районе. Приходится обжаловать в судах незаконные отказы, удовлетворено более 20 исковых заявлений", - рассказала юрист.

Будайчиева разъяснила на встрече с жителями Новолакского района процедуру переселения. Жилые дома, построенные до 1944 года, подлежат возврату лицам чеченской национальности по акту приема-передачи на безвозмездной основе. После заселения в дом на новом месте жительства, в течение двух месяцев переселенец обязуется сдать старый дом.

Построенные лакцами за свой счет после 1944 года дома не подлежат безвозмездной передаче. Они возвращаются государству на возмездной основе, производится выплата компенсации за оставляемые жилые дома. Владелец дома также может его продать по рыночной стоимости.

Как рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Будайчиева, были случаи, когда по искам управления правительства республики по вопросам переселения у лиц лакской национальности жилые дома просто изымались без выплаты компенсации. Она представляла интересы граждан в судах.

"В управлении по переселению отмалчивались о том, что эти дома построены после 1944 года. Теперь на эти дома уже сформирована правовая позиция, что компенсация первична. Если в материалах дела нет доказательств того, что государство оплатило денежную компенсацию за оставляемый жилой дом, иски удовлетворению не подлежат. Уже все суды знают, что в Верховном суде России, в кассационной инстанции пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске удовлетворены наши исковые заявления. Таким образом, имеются судебные акты, что не оплатив за эти дома, изымать их без равноценного возмещения закон России не позволяет. В этой части уже какая-то линия защиты выстроена", - говорит Будайчиева.

Переселение - это общий больной вопрос лакцев и чеченцев. Всего сейчас возвращено чеченцам около 670 домов

На встрече выступил проживающий в Новолакском районе представитель чеченцев-аккинцев Магомед Исаков, ранее работавший в оргкомитете по переселению.

"Переселение - это общий больной вопрос лакцев и чеченцев. Всего сейчас возвращено чеченцам около 670 домов. Желаю, чтобы лакское население быстрее заселилось в новые дома. Претензий лично к лакцам у чеченцев нет, мы должны сообща требовать решения всех проблем", - сказал Исаков.

О своей проблеме, связанной с переселением, рассказала жительница села Чапаево Патимат Саидова. Ее отец - ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, получил в 1993 году дом на безвозмездном основании на предоставленной для переселенцев территории. Отец приобрел все права на дом.

"Когда он умер, дом у меня изъяли. Обращалась к начальнику управления по переселению, но меня в список переселенцев не включили, и до сих пор я не могу вернуть дом, в котором родилась. Сейчас дом передали другому человеку. Я имею право за данный дом получить равноценное жилье, так как выселение лиц без предоставления жилья из возвращаемых чеченцам домов не производится. Согласно положению, утвержденному правительством РФ от 12 августа 1994 года, предусмотрено: лицам и членам их семей, проживающим в домах, ранее принадлежавших реабилитированным лицам, предоставляется равноценная жилая площадь или оказывается помощь в строительстве жилья. Выселение лиц из возвращаемых домов не производится. Это государственная программа или чиновников Дагестана?", - сказала Саидова.

Пока последний переселенец не переселится на данную территорию, эти земельные участки должны быть зарезервированы, потому что имеют своё специальное назначение

Будайчиева назвала главной проблемой, которая тормозит переселение, незаконное распределение земельных участков безвозмездно, несмотря на то, что не пройдя правительственную комиссию, предоставлять земельные участки запрещено.

"Пока последний переселенец не переселится на данную территорию, эти земельные участки, должны быть зарезервированы, потому что имеют своё специальное назначение. Поэтому земельных участков сейчас не хватает. В апелляционных жалобах представитель управления по вопросам переселения указывает на то, что в случае, если суды оставят в силе или удовлетворят исковые заявления переселенцев по отказам, признают эти отказы незаконными, и семьи будут включены в списки переселения через судебную систему, то будет «причинён ущерб государству»", - рассказала юрист.

По итогам мероприятия было принято решение создать общественную организацию по защите прав жителей Новолакского района, а также направить резолюцию об освобождении от занимаемой должности начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района Магомедгаджи Айдиева. Он возглавлял Новолакский район с 2007 по 2023 год, и при нем, по словам переселенцев, было допущено больше всего нарушений в программе переселения.

"Кавказский узел" также писал, что 5 августа Общественный совет чеченцев Дагестана обратился к властям из-за раздачи земель в Казбековском районе, которые должны отойти к Ауховскому району. Запланированная властями передача земель перечеркивает планы восстановления района, заявили активисты.

Напомним, Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами.

В 1957 году чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

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