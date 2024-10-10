RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:18, 10 октября 2024

Отчет Следкома о расследовании афер с землями вызвал скепсис у ауховцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махинации с землями Новолакского района Дагестана мешают восстановлению исторической справедливости в отношении потомков депортированных в 1944 году чеченцев. Хотя Следком и заявил, что чиновники пытались незаконно передать в частные руки 40 земельных участков, но на самом деле таких участков может быть в десятки раз больше, считает председатель Общественного совета "Аух" Арби Батырсултанов. Если администрации района не удастся договориться о возвращении незаконно полученных участков, то единственный возможный способ их возврата – через суд, отметил юрист Евгений Черноусов.

Как информировал "Кавказский узел", в феврале местные активисты заявили, что восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено. Жители села Гамиях Новолакского района в марте обратились в главе Дагестана с требованием ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район.

26 сентября следственное управление (СУ) СКР по Дагестану отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников из Новолакского района о мошенничестве при оформлении земельных участков. Сотрудники районной администрации составили подложные документы на получение в селе Новолакское участков 40 жителями, которые не являются переселенцами, привело ведомство версию следствия в своем телеграм-канале.

40 земельных участков, о которых сказано в сообщении СУ СКР по Дагестану, может быть лишь "верхушкой айсберга", отметил председатель Общественного совета "Аух" Арби Батырсултанов. "Когда я работал в этих структурах, в 2000-х так и было. И даже Муху Алиев, который был тогда главой Дагестана, как-то публично заявил о том, что были неправильно распределены 500 участков", – сказал Батырсултанов корреспонденту "Кавказского узла".

Власти попросили ауховцев "не затрагивать" земельный вопрос, продолжил он. "Нас попросили об этом в правительстве. Но также приостановлена и раздача земель", – пояснил председатель Общественного совета "Аух".

Работа по переселению лакцев в 2010-х года были приостановлена на 10 лет, поскольку новые дома не строились, отметил сотрудник управлении правительства Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района.

"Оживление началось лишь в последние два-три года, построено 3053 дома. Еще примерно по 900 случаям принято решение о переселении, но не построены дома. И 80-90 случаев, которые по разным причинам не решены, либо люди пытаются оспорить их в судах. Что касается дальнейшей судьбы неправомерно выделенных участков, то это компетенция администрации района", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если администрации района не удастся договориться о возвращении незаконно полученных участков, то единственный возможный способ их возврата – через суд, отметил юрист Евгений Черноусов. "Других вариантов нет", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 5 августа Общественный совет чеченцев Дагестана обратился к властям из-за раздачи земель в Казбековском районе, которые должны отойти к Ауховскому району. Запланированная властями передача земель перечеркивает планы восстановления района, заявили активисты.

Напомним, Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами.

В 1957 году чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:31, 10 октября 2024
Боец из Волгоградской области убит в зоне военной операции
00:39, 10 октября 2024
Власти Махачкалы сообщили о пяти убитых в военной операции бойцах
21:44, 9 октября 2024
Арест Гончаренко и Абдурахманова продлен на три месяца
16:15, 9 октября 2024
Парламентарий ассамблеи Совета Европы призвал освободить Афгана Садыгова
11:59, 9 октября 2024
Военнослужащий из Ингушетии убит на Украине
09:45, 9 октября 2024
2
 Разлив нефти произошел у берегов моря в Туапсинском районе
Все события дня
Новости
10 октября 2024, 11:47
Жители поселка в Адыгее эвакуированы после атак беспилотников
Горят обломки беспилотника. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot
10 октября 2024, 10:27
Жители Тихорецкого района пожаловались на волокиту с выплатами после атаки дронов
Рамзан Кадыров, Ризван Курбанов, Бекхан Барахоев, Керимов Сулейман (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: Kremlin.ru, https://www.riadagestan.ru/, Targimingush https://ru.wikipedia.org, https://ru.wikipedia.org/
10 октября 2024, 09:35
Кадыров пригрозил кровной местью Керимову, Барахоеву и Курбанову
Застолье пенсионеров. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot
10 октября 2024, 09:17
Записи застолий стали основным доказательством в деле кубанских пенсионеров
Сергей Дудченко и Николай Мурнев. Коллаж ПЦ "Мемориал" https://memopzk.org/news/my-schitaem-politzaklyuchyonnymi-sergeya-dudchenko-i-nikolaya-murneva/ признан инагентом
10 октября 2024, 08:22
Правозащитники признали политзаключенными Сергея Дудченко и Николая Мурнева
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:34, 9 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
Преступление и наказание. Осужденный добивается перевода ближе к родным местам
Фото
13:40, 8 октября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Американский Кадыров в формате BLM - за Трампа или Харрис? Риторический вопрос!
Фото
09:12, 8 октября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кадыров - защитник прав мигрантов и борец с беспорядочной инквизицией?
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Блогеры
Фото
17:34, 9 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
Преступление и наказание. Осужденный добивается перевода ближе к родным местам
Фото
13:40, 8 октября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Американский Кадыров в формате BLM - за Трампа или Харрис? Риторический вопрос!
Фото
09:12, 8 октября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кадыров - защитник прав мигрантов и борец с беспорядочной инквизицией?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
13:33, 29 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
73
Как быть с цыганами, продававшими краденное в форме "Ахмата"? Понять и простить или иначе?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Застолье пенсионеров. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot
10 октября 2024, 09:17
Записи застолий стали основным доказательством в деле кубанских пенсионеров

Севидж Вагифгызы. Фото: https://oc-media.org/ru/na-azerbayodzhanskogo-zhurnalista-podali-v-sud-za-videosyuzhet-o-falsifikatsii-vyborov/
09 октября 2024, 17:12
Севиндж Вагифгызы столкнулась с давлением в изоляторе

Дмитрий Реут. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=X5PQN_lwElc
09 октября 2024, 14:49
Свидетель обвинения по делу Мельконьянца сослался на интернет-публикации

Григорий Мельконьянц. Фото: https://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2018/04/02
09 октября 2024, 13:00
Дипломаты из пяти стран пришли поддержать Мельконьянца в суде

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше