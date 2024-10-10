Отчет Следкома о расследовании афер с землями вызвал скепсис у ауховцев

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Махинации с землями Новолакского района Дагестана мешают восстановлению исторической справедливости в отношении потомков депортированных в 1944 году чеченцев. Хотя Следком и заявил, что чиновники пытались незаконно передать в частные руки 40 земельных участков, но на самом деле таких участков может быть в десятки раз больше, считает председатель Общественного совета "Аух" Арби Батырсултанов. Если администрации района не удастся договориться о возвращении незаконно полученных участков, то единственный возможный способ их возврата – через суд, отметил юрист Евгений Черноусов.

Как информировал "Кавказский узел", в феврале местные активисты заявили, что восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено. Жители села Гамиях Новолакского района в марте обратились в главе Дагестана с требованием ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район.

26 сентября следственное управление (СУ) СКР по Дагестану отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников из Новолакского района о мошенничестве при оформлении земельных участков. Сотрудники районной администрации составили подложные документы на получение в селе Новолакское участков 40 жителями, которые не являются переселенцами, привело ведомство версию следствия в своем телеграм-канале.

40 земельных участков, о которых сказано в сообщении СУ СКР по Дагестану, может быть лишь "верхушкой айсберга", отметил председатель Общественного совета "Аух" Арби Батырсултанов. "Когда я работал в этих структурах, в 2000-х так и было. И даже Муху Алиев, который был тогда главой Дагестана, как-то публично заявил о том, что были неправильно распределены 500 участков", – сказал Батырсултанов корреспонденту "Кавказского узла".

Власти попросили ауховцев "не затрагивать" земельный вопрос, продолжил он. "Нас попросили об этом в правительстве. Но также приостановлена и раздача земель", – пояснил председатель Общественного совета "Аух".

Работа по переселению лакцев в 2010-х года были приостановлена на 10 лет, поскольку новые дома не строились, отметил сотрудник управлении правительства Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района.

"Оживление началось лишь в последние два-три года, построено 3053 дома. Еще примерно по 900 случаям принято решение о переселении, но не построены дома. И 80-90 случаев, которые по разным причинам не решены, либо люди пытаются оспорить их в судах. Что касается дальнейшей судьбы неправомерно выделенных участков, то это компетенция администрации района", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если администрации района не удастся договориться о возвращении незаконно полученных участков, то единственный возможный способ их возврата – через суд, отметил юрист Евгений Черноусов. "Других вариантов нет", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 5 августа Общественный совет чеченцев Дагестана обратился к властям из-за раздачи земель в Казбековском районе, которые должны отойти к Ауховскому району. Запланированная властями передача земель перечеркивает планы восстановления района, заявили активисты.

Напомним, Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами.

В 1957 году чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

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