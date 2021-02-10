Сельчане сообщили подробности конфликта двух семей в Новокули

10 февраля 2021, 01:00

Адвокат сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова, исключил национальную подоплеку конфликта, озвучив версию земельного спора. Семьи подозреваемых и Капланова конфликтовали долгое время, в том числе по поводу земельного участка, указали жители Новокули.

Как писал "Кавказский узел", адвокат утверждает, что сотрудники Росгвардии, арестованные по делу об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова, не помнят все детали произошедшего в отделе полиции. Он подтвердил, что у подозреваемых был острый конфликт с Каплановым и близкими к нему людьми. Многолетние земельные споры могли привести к убийству Капланова, сказал 9 февраля врио главы Дагестана Меликов. Капланова после убийства силовики пытаются выставить криминальным авторитетом, отметил автор Telegram-канала Kavkaz leakbez Умар Татиев.

6 февраля в одном из отделов полиции Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По подозрению в убийстве были задержаны два сотрудника Росгвардии. Начальник регионального управления Следкома потребовал раскрыть дело за два месяца. Пользователи Instagram обвинили силовиков в том, что те не могут навести порядок в своих ведомствах. 8 февраля суд арестовал обоих сотрудников Росгвардии на два месяца.

Адвокат подозреваемых братьев Салмана и Сулеймана Курбановых заявил, что между ними и Каплановым был исключительно земельный спор. Из показаний Сулеймана Курбанова, зачитанных в суде, следует, что "спорный участок никакой особенной ценности не представляет", сказал он. "Это участок площадью 15 соток в селе Новокули - стандартный, под строительство дома. Он был выделен Курбановым ещё в 2014 году, и лишь в конце 2020-го они завезли материал для строительства, который 15 декабря 2020 года был украден. В этот же день их вызвал к себе действующий глава села с требованием не начинать строительство дома, так как хочет отдать этот участок кому-то другому. В этот же кабинет вошёл [родственник] Капланова Абакара... с ещё одним парнем. Один из них приставил к голове Сулеймана Курбанова пистолет с требованием отдать ему этот участок, а второй направил пистолет в сторону Салмана Курбанова", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сиражудин Седрединов.

Защитник также добавил, что Сулейман Курбанов рассказал следствию о травле, угрозах и преступлениях в отношении него и его близких.

Сиражудин Седрединов считает, что национальной составляющей в споре двух семей не было, "так как обе стороны одной национальности".

Односельчане Капланова рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что убитый, прикрываясь связями влиятельных знакомых, "решал свои дела", и вокруг него было немало конфликтов.

"Неоднократно люди писали на него заявления в правоохранительные органы, но результата не было, потому что у него везде связи... У него не только c [семьей подозреваемых] был конфликт", - рассказал житель села Новокули.



Его односельчанин подтвердил, что земельный спор у Капланова был и с другими местными жителями. "Знаю еще два случая, когда по его требованию люди отказывались от своих земельных участков, на одном даже фундамент был уже залит", - сказал он.

Сельчане получали предложения продать свои участки "за копейки", отказавшиеся сталкивались с угрозами, сказал житель Новокули. "Люди не хотели связываться... Мы же все видели, что неоднократные обращения в полицию и прокуратуру не дали никакого результата", - рассказал он.

Один из ближайших родственников Курбановых рассказал, что их конфликт с Каплановым длился много лет. "То, что это было запланировано, полнейший бред... у этих спокойных ребят уже не выдержали нервы. Вам любой человек в нашем селе скажет, что братья Курбановы спокойные, нормальные ребята, которые аккуратно ходили на свою службу, занимались спортом и никому жить не мешали. Капланов много лет испытывал их терпение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам родственника, ранее был избит отец Курбановых, потом один из братьев, который пришел заступаться за отца, "а количество угроз им даже не счесть". "Если бы они (браться Курбановы) хотели его убить, то могли бы найти для этого другое место... Люди, когда планируют убивать, не делают это в кабинете начальника уголовного розыска", - полагает он.

Родственник рассказал, что полиция все еще охраняет дом Курбановых. По его словам, кроме полиции еще и родственники Курбановых стараются не оставлять семью подозреваемых одних, дежурят у дома.

"Этот конфликт не решался на протяжении многих лет"

Главный редактор газеты "Молодежь Дагестана" Рамазан Раджабов тоже считает, что убийство Капланова не было преднамеренным, однако конфликт мог быть не только из-за земли.

"Возможно, изначально спор возник именно из-за земли, но дальше все перешло во что-то более личное и принципиальное... да и убийство в отделе полиции не выглядит запланированным - есть ощущение, что там все спонтанно так произошло. Стреляли оба, а если бы план убийства был, то стрелял бы, наверное, один", - предположил он.

В целом в районе сложилась напряженная атмосфера. "Несколько лет назад [в Новолакском районе] были земельные конфликты между лакцами и кумыками, также были конфликты были между лакскими кланами... Были версии о том, что конфликты возникали между разными группами за контроль над деньгами, выделенными на переселение лакцев", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

7 мая 2019 года несколько сотен человек вышли на акцию протеста около села Новокули (Новострой), они заявили о том, что семьи переселенцев не могут получить земельные участки, и потребовали от властей учесть их интересы при передаче земли в собственность. Глава Новолакского района Гаджи Айдиев обещал разобраться в ситуации. Спустя два дня на акции протеста жители села вновь потребовали вернуть переселенцам переданные арендаторам земли. Однако представители властей не приехали к ним, рассказали сельчане.

Одной из причин возникновения подобных конфликтов могло стать отсутствие доверия к судебной и правоохранительной системам, считает главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагидов. "Этот конфликт не решался на протяжении многих лет, как другие подобные конфликты материального плана, которые возникают в Дагестане. В государственных институтах... люди не видят справедливости, к ним нет доверия, и поэтому они творят самосуд", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".