Следственный изолятор. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

08 февраля 2021, 21:12

Второй росгвардеец арестован в связи с убийством Капланова

Советский суд Махачкалы отправил под арест второго сотрудника Росгвардии, задержанного после убийства бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в отделе полиции.

"Кавказский узел" сообщал, что 6 февраля в одном из отделов полиции Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По подозрению в убийстве задержаны два сотрудника Росгвардии. Начальник регионального управления Следкома потребовал раскрыть дело за два месяца. Пользователи Instagram обвинили силовиков в том, что те не могут навести порядок в своих ведомствах. Ранее сегодня суд арестовал на два месяца одного из двух задержанных сотрудников Росгвардии.

Арестованные сотрудники Росгвардии приходятся друг другу родными братьями. Оба обвиняются в убийстве с отягчающими обстоятельствами - в составе группы (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).

«Суд постановил избрать в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 апреля 2021 года включительно», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе суда.

По данным МВД, убийство стало следствием конфликта между односельчанами из-за земельного участка. Капланов подозревался в незаконных сделках с земельными участками, сообщил источник в правоохранительных органах.

Территория села Новокули (Новострой) была определена под строительство новых населенных пунктов для потомков репрессированных лакцев и чеченцев-аккинцев. В 2019 году в селе проходили акции протеста, на которых переселенцы жаловались на выделение земли людям, которые не являются переселенцами из Новолакского района.

Примечание:

"Два жителя Дагестана арестованы по делу о хранении взрывчатки", "Продлен арест обвиняемому в убийстве школьницы из Каспийска", "Матери арестованных дербентцев пожаловались на затягивание проверки заявлений о пытках".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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