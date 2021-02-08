Росгвардеец арестован по делу об убийстве Капланова

08 февраля 2021, 19:59

Суд постановил заключить под стражу до 5 апреля одного из двух сотрудников Росгвардии, задержанных после убийства бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в отделе полиции.

"Кавказский узел" сообщал, что 6 февраля в одном из отделов полиции Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По подозрению в убийстве задержаны два сотрудника Росгвардии. Начальник регионального управления Следкома потребовал раскрыть дело за два месяца. Пользователи Instagram обвинили силовиков в том, что те не могут навести порядок в своих ведомствах.

Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать одного из подозреваемых росгвардейцев, 34-летнего мужчину, до 5 апреля включительно, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Вопрос о мере пресечения для второго подозреваемого суд еще не рассмотрел, передал ТАСС.

Постановление об аресте было вынесено сегодня, оно может быть обжаловано в течение трех дней, указано в сообщении на сайте Советского райсуда Махачкалы.

По данным МВД, убийство стало следствием конфликта между односельчанами из-за земельного участка. Капланов подозревался в незаконных сделках с земельными участками, сообщил источник в правоохранительных органах. Территория села Новокули (Новострой) была определена под строительство новых населенных пунктов для потомков репрессированных лакцев и чеченцев-аккинцев. В 2019 году в селе проходили акции протеста, на которых переселенцы жаловались на выделение земли людям, которые не являются переселенцами из Новолакского района.