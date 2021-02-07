Руководитель управления СКР по Дагестану Анатолий Щуров на совещании с подчиненными. Фото: пресс-служба СУ СКР по Дагестану https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1537392/

07 февраля 2021, 14:44

Глава Следкома в Дагестане потребовал за два месяца раскрыть убийство Капланова

Убийство бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в махачкалинском отделе полиции должно быть раскрыто в течение двух месяцев, распорядился начальник регионального управления Следкома. Капланов подозревался в незаконных сделках с земельными участками, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в одном из отделов полиции Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По подозрению в убийстве задержаны два сотрудника Росгвардии. МВД по Дагестану сообщило, что инцидент стал следствием конфликта между односельчанами из-за спорного земельного участка.

После убийства Капланова несколько сотен человек, в том числе его родственники и знакомые, пришли к зданию Советского РОВД Махачкалы, а затем направились к местному моргу, куда было доставлено тело Капланова. Земляки планируют отвезти тело в родное село, сообщил "Черновик". Пользователи Instagram обвинили силовиков в том, что те не могут навести порядок в своих ведомствах.

Источник рассказал о махинациях с землей в селе Новокули

Руководитель следственного управления СКР по Дагестану Анатолий Щуров сегодня заслушал отчет следователя о ходе расследования уголовного дела и поручил "назначить все необходимые судебные экспертизы, установить и допросить дополнительных свидетелей", а виновным "предъявить окончательное обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок, сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемые пока остаются в статусе задержанных. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации СКР.

Сотрудники Росгвардии, подозреваемые в убийстве, получали от Капланова угрозы и приехали в отдел полиции, чтобы написать на него заявление, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, со стороны бывшего руководителя села в адрес двух сотрудников ОМОН, братьев Курбановых, неоднократно поступали угрозы. В связи с этим они прибыли в Советский отдел полиции Махачкалы для подачи заявления. Но при попытке урегулировать этот конфликт с приглашением обеих конфликтующих сторон в кабинете начальника уголовного розыска и произошла трагедия", - рассказал силовик, чьи слова приводит ТАСС.

Тот же источник добавил, что бывший глава села Новокули подозревался в незаконных сделках с земельными участками. По его версии, ранее была проведена инвентаризация земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального жилищного строительства "и иных целей" в селе Новокули. При инвентаризации были найдены нарушения, материалы об этом были направлены в правоохранительные органы и прокуратуру.

Жители Новокули конфликтовали с властями из-за земель

Территория села Новокули (Новострой) была определена под строительство новых населенных пунктов для лакцев из Новолакского района. В апреле 1991 года в Москве был принят закон "О реабилитации репрессированных народов", согласно которому лакцам и чеченцам-аккинцам было предоставлено право вернуться на свои земли.

"Кавказский узел" писал, что 7 мая 2019 года несколько сотен человек вышли на акцию протеста около села Новокули. Они заявили, что семьи переселенцев не могут получить земельные участки, и потребовали от властей учесть их интересы при передаче земли в собственность. Основным требованием собравшихся был пересмотр статуса земель, предназначенных для селян, но переданных впоследствии третьим лицам, не проживавшим в селе Новокули.

На следующий день, 8 мая 2019 года, сельчане вновь собрались у въезда в Новокули и потребовали решить земельный вопрос. Они пояснили, что требуют возвратить только земли, выделенные людям, которые не являются переселенцами из Новолакского района, а претензий по земельным участкам, выделенным переселенцам, у жителей села нет.

Представители властей тогда проигнорировали сход, рассказали участники акции протеста.

Примечание:

"Сотни человек собрались у здания полиции в Махачкале после убийства Капланова", "Участники схода в Махачкале перешли к городскому моргу", "Источники сообщили об убийстве бывшего главы села Новокули силовиком".

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