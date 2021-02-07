Два сотрудника Росгвардии задержаны после убийства в махачкалинском отделе полиции

07 февраля 2021, 11:24

Правоохранители задержали сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в одном из городских отделов полиции.

Как писал "Кавказский узел", источники в правоохранительных органах вечером 6 февраля сообщили об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в одном из отделов полиции в Махачкале. Родственники и знакомые Капланова пришли к зданию Советского РОВД Махачкалы, в толпе звучали выстрелы. МВД пл Дагестану сообщило, что убийство Капланова произошло после земельного спора между двумя односельчанами. По делу об убийстве задержаны два родственника, их дом в Новокули оцеплен полицией. После убийства Капланова пользователи Instagram обвинили силовиков в том, что они не могут навести порядок в своих ведомствах.

Новокули (Новострой) - территория для строительства новых населенных пунктов для лакцев из Новолакского района. В апреле 1991 года в Москве был принят закон "О реабилитации репрессированных народов", согласно которому лакцам и чеченцам-аккинцам было предоставлено право вернуться на свои земли.

По версии следствия, 6 февраля около 20.00 мск в кабинете одного из отделов полиции в Махачкале двое сотрудников управления Росгвардии по Дагестану "произвели многочисленные выстрелы" в 34-летнего местного жителя. "В результате причиненных множественных огнестрельных ранений [он] скончался на месте", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.

Житель Махачкалы был убит из-за "ранее возникших неприязненных отношений", считают следователи. Уголовное дело расследуется по статье об убийств по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ), подозреваемые задержаны, информировало ведомство.

Отметим, санкции статьи предусматривают до двадцати лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемых или их представителей относительно ареста и версии следствия не поступало.