13:43, 27 февраля 2026

Затягивание с восстановлением Ауховского района пользователи соцсети назвали фактором риска

Ауховский район. Фото: Korgol https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нерешенный земельный вопрос при восстановлении Ауховского района, как и восстановление самого района остается фактором, способным спровоцировать напряженность, считают пользователи соцсети. По их мнению, проволочки с переселением выглядят намеренными.

Как писал "Кавказский узел", в ходе памятных мероприятий к 82-й годовщине депортации чеченцев и ингушей их участники подняли вопросы восстановления Ауховского района, распределения земель и отсутствия внимания со стороны властей к этим проблемам. В обращениях к Путину, прозвучавших на митинге, говорилось о необходимости определить статус района, прекратить спорную практику передачи земель и дать гарантии недопущения повторения трагедий прошлого.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами. Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили в 2024 году дагестанские активисты. 

Публикация о митинге набрала на странице "Кавказского узла" в Instagram*, на которую подписаны 56 тысяч человек, набрала к 13.11 мск 121 комментарий.

Часть пользователей сочли, что затянувшееся восстановление Ауховского района - способно привести к взрыву.

"Они специально стравливают народы Кавказа", - указал пользователь zakat 772.

"Интересно, кто раскачивает Кавказ. Кто-то хочет, чтобы на Кавказе было неспокойно?" - поинтересовалась  alya_789_789,.

"Да никто ничего не раскачивает , когда говорят мусульмане - верните им их имущество, то сразу эти темы понимают , но никто не говорит , давайте по шариату решать этот вопрос! Не хотят потому, что там одно решение: вернуть всё исконным хозяевам !" - подчеркнул znipr2000.

"Как же легко нами управлять сверху какими-то людьми. Братья есть, братства нету", - констатировал abdurrahman_ash_sharcassi.

В комментариях высказались как люди, которые возмутились затянувшимися сроки восстановления Ауховского района, так и те, кто считает, что решение о его восстановлении несправедливо. Реплики сопровождались угрозами, обсценной лексикой и оскорблениями по национальному признаку, также пользователи приводили сво доводы в пользу 

"2600 домов по сей день не освобождены" - указал gold_star9

Пользователь dertyn11 считает, что ситуация схжа с переделом границ между Ингушетией и Чечней

Напомним, власти Новолакского района опубликовали ранее пресс-релиз в своем официальном ТГ-канале, в котором заявили о том, что организаторам памятного мероприятия было указано на "недопустимость политической активности - митингов, шествий, пикетов, использования транспарантов и лозунгов". Мероприятия было разрешено в строго регламентированном формате как религиозно-поминальное.

23 февраля 2024 года жители Новолакского района на акции, посвященной 80-й годовщине депортации вайнахов, отметили, что приходится напоминать властям о необходимости полной территориальной и политической реабилитации чеченского народа.

Люди у мемориального комплекса в селении Новокули (Ярыксу). 23 февраля 2026 г. Скриншот видео очевидца предоставленный "Кавказскому узлу"При этом в 2022 году в Новолакском районе памятные мероприятия к годовщине депортации вайнахов были запрещены. Представители местной чеченской общины сочли такие действия властей оскорбительными. Несмотря на запрет, около 50 человек всё же вышли на траурную акцию. 

В 2023 году власти рекомендовали организаторам памятных мероприятий к годовщине депортации в Новолакском районе не обсуждать на митингах политические темы и проблемы Ауховского района.

Напомним, 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше