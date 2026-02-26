Военсуд в Чечне вынес приговор мобилизованному по делу о взятках

Мобилизованного Павла Котельникова из военной части в Чечне признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Он передавал офицеру штаба деньги от сослуживцев за перевод в части подальше от фронта – полномочий осуществить его у получателя взяток не было.

Подробности дела известны из апелляционного определения Южного окружного суда. Он рассматривал жалобу на приговор Котельникову в 7 лет колонии, вынесенный военным судом в Грозном. Мобилизованного судили по четырем эпизодам: он передал по миллиону рублей от трех военнослужащих, и еще 1 миллион 75 тысяч от четвертого. Последняя сумма оказалась муляжом – после получения взятки Котельникова и задержали.

В решении суда утверждается, что каждое из предложений мобилизованный делал по поручению офицера. На это обращала внимание защита, пытаясь оспорить приговор: действия получателя взятки квалифицированы как мошенничество, но судом не дана оценка того факта, что он приходился Котельникову начальником и "фактически провоцировал" на совершение преступления, отмечал адвокат. Этот довод был отклонен.

Суд учел участие военного в военной операции против Украины, наличие у него медали Суворова и двух детей, но все равно оставил приговор в силе.