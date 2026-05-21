Мовлаев попросил Европарламент о поддержке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни Мансур Мовлаев обратился к членам Европейского парламента. Он попросил их записать обращения к властям Казахстана с призывом отменить его экстрадицию в Россию.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд утвердил решение об аресте Мансура Мовлаева в Казахстане. На этом правовые возможности обжалования ареста уроженца Чечни были исчерпаны.

В мае 2025 года Мансур Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 21 мая он получил статус искателя убежища, что дало ему временную защиту от отправки в Россию. В конце декабря 2025 года власти Казахстана отказались предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения этого обращения. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест на два месяца - до июля. На заседании не было ни Мовлаева, ни его адвокатов.

"Меня зовут Мансур Мовлаев. Я чеченский правозащитник, в настоящее время находящийся под арестом в Казахстане в целях экстрадиции, и мне грозит экстрадиция в Российскую Федерацию, в Чеченскую Республику - именно туда, откуда я бежал, чтобы спасти свою жизнь", - говорится в его обращении, которое опубликовала группа поддержки free_mansour_movlaev на странице в Instagram*.

По его словам, Комитет ООН по правам человека уже принял временные меры и официально призвал Казахстан не экстрадировать его, пока рассматривается жалоба. Несмотря на это, он остаюсь под стражей и находится всего в одном шаге от экстрадиции - и от вполне реального риска пыток и внесудебной казни.

Эти опасности также были отмечены Специальным докладчиком ООН по ситуации с правами человека в России, Марианой Кацаровой, в ее официальных докладах о преследованиях в Чечне, подчеркнул Мовлаев.

Помимо Комитета по правам человека ООН, не выдавать Мовлаева до рассмотрения его дела в комитете призвала и спецдокладчик ООН по России Мариана Кацарова, рассказала адвокат Мовлаева. "Она подготовила доклад, в котором отметила, что его нельзя выдавать из-за угрозы применения пыток", - заметила она.

"Я смиренно прошу Вас, уважаемые члены Европейского парламента, записать короткое публичное видеообращение к властям Казахстана с призывом соблюдать международное право, обязательства в области прав человека и временные меры, принятые Комитетом ООН по правам человека", - говорится в сообщении.

По его утверждению, даже короткое видеообращение, может помочь спасти ему жизнь. "Пожалуйста, не молчите", - заключил Мансур Мовлаев.

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева его адвокат Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".