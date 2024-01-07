Православные юга России и Южного Кавказа отмечают Рождество

07 января 2024, 07:31

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Верующие регионов юга России и Южного Кавказа посетили сегодня торжественные богослужения, посвященные празднику Рождества Христова. В некоторых регионах праздники проходят при усиленных мерах безопасности.

Как информировал "Кавказский узел", в 2016-2019 годах празднование Рождества Христова в регионах юга России проходило при усиленных мерах безопасности. В 2021 году рождественские богослужения прошли в храмах на юге России с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В 2022 году ряд жителей юга России отказались посещать богослужения, а власти поставили безопасность во главу угла. В 2023 году рождественские службы также прошли под усиленной охраной.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Сочельник – канун Рождества Христова. В ночь на 7 января прихожане этих церквей будут отмечать само Рождество. Верующие Армянской апостольской церкви, основной религиозной организации в Армении и Нагорном Карабахе, отметили Рождество сегодня, 6 января.

В Адыгее на Рождество, помимо богослужений в храмах, также запланирован ряд праздничных мероприятий. В частности, 6 января в филармонии Концертного объединения Республики Адыгея в исполнении государственного академического оркестра зрителям была представлена сказка "Ночь перед Рождеством" по повести Николая Гоголя.

В ночь на 7 января рождественские службы прошли в храмах Астрахани, прямую трансляцию вели местные СМИ. В связи с мероприятиями по случаю Рождества в минувшую ночь в городе было продлено время работы общественного транспорта. Ряд автобусных маршрутов курсировали до 02.30 по местному времени (01.30 мск).

В Волгограде, помимо богослужений в храмах, на 7 января запланированы мероприятия в честь Рождества. В Комсомольском саду пройдет представление "Рождество у Елки", на площади перед кукольным театром представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, в Центральном парке культуры и отдыха – развлекательное мероприятие у главной сцены. В 17.30 в парке "Раздолье" выступит дуэт "Выше крыши", а в выставочном зале музея Машкова в 15.00 можно научиться делать кинетические скульптуры рождественских ангелов, передал "Блокнот Волгоград".

Мероприятие по случаю Рождества пройдет также в ТРЦ "Мармелад" и, а в музее "Старая Сарепта" состоится выставка "Под Рождественской звездой", отметило издание.

В Краснодаре в ночь на 7 января в Свято-Екатерининском кафедральном соборе состоялось Всенощное бдение, а утром 6 января – многочасовая служба Рождественского сочельника, передала "Живая Кубань".

Перед богослужением в Краснодаре состоялось торжественное крестное шествие от Дома культуры Западного округа по проспекту Чекистов до Храма Рождества Христова, где также была проведена Божественная литургия и состоялось вечернее богослужение, отметила на своем сайте мэрия Краснодара.

В Ростове-на-Дону рождественские ночные богослужения проходят в 55 храмах. По случаю празднования работа общественного транспорта в городе была продлена до трех часов ночи, сообщил "Блокнот-Ростов".

На Ставрополье на Рождество общественный транспорт продолжает работать по новогоднему расписанию – автобусы начинают движение в 06.30 мск и заканчивают его в 23.00 мск. В Ставрополе запланирован ряд мероприятий. 7 января, в 11.00 мск в сквере Декабристов начнутся Рождественские гуляния, в это же время в центрах "Ставрополец" и "Чапаевец" по случаю Рождества начнется театрализованная игровая программа.

В течение дня мероприятия также запланированы в парках "Центральный", "Победа", на улицах Октябрьская, 101 и Серова, 420. С 16.00 мск до 19.00 мск на площади Ленина начнется зимний фотодень "Ставрополь новогодний", а 8 января в центре "Орленок" запланирован Рождественский семейный бал, сообщается на сайте администрации Ставрополя.

В Элисте по случаю Рождества на городской площади 7 января запланированы праздничные мероприятия. Горожан ждут выступления, конкурсы, игры и дискотека с участием аниматоров. В городе ограничено движение на дорогах. В ночь на 7 января в Элисте, в Казанском кафедральном соборе Казанской Божией Матери прошло праздничное рождественское богослужение, передали "Степные вести".

В храмах Владикавказа по случаю Рождества также прошли праздничные богослужения. Православных верующих с Рождеством поздравил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

С поздравлением по случаю праздника к жителям Карачаево-Черкесии обратился глава республики Рашид Темрезов. В своем обращении он отметил, что "межнациональное и межрелигиозное согласие являются основой российской государственности".

В Абхазии в ночь с 6 на 7 января в Сухумском кафедральном соборе прошла праздничная Божественная литургия. Рождество – выходной день в республике, отметило "Эхо Кавказа"*.

В Южной Осетии готовиться к празднованию Рождества начали 5 января, спасатели и силовики провели храмы и прилегающие к ним территории. Традиционные рождественские богослужения прошли в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Пресвятой в Цхинвале.

По случаю Рождества праздничная литургия в ночь с 6 на 7 января прошла в кафедральном соборе Пресвятой Троицы – Самеба в Тбилиси. Сегодня в центре города состоится традиционное рождественское шествие "Алило", в связи с этим будет ограничено движение транспорта по улицам, прилегающим к площади Первой Республики, передал на своем сайте телеканал "Рустави 2".

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