Жители Армении рассказали о своих традициях празднования Богоявления

В храмах и церквях Армянской Апостольской церкви прошли рождественские литургии. Церковный праздник начался вечером 5 января со Святой литургии Чрагалуйс – зажжение лампад, светильников и свечей. Обряд символизирует свет Вифлеемской звезды, которая указала волхвам путь к младенцу Иисусу. Портал News.am транслировал богослужение из церкви Святой Гаяне Первопрестольного Эчмиадзина, которая завершилась ближе к 21.00 по местному времени (20.00 мск). Еще два телеканала "Арцах ТВ" и H2 транслировали богослужение из церкви Богородицы в Степанакерте, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Да хранит Христос отечество – Армению и Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), государственность Армении и Арцаха, народ и церковь армянскую", - обратился по окончанию божественной литургии к верующим с короткой речью Католикос Всех армян Гарегин II.

После окончания литургии прихожане поздравляют друг друга с Рождеством словами: "Христос родился и явился нам". В ответ им говорят: "Вам и нам благая вест". После литургии верующие забирают лампады, светильники и свечи с собой домой, как символ божественного света. Празднования Рождества продолжатся в храмах и церквях утром. Будет отслужена Святая литургия, после которой пройдет обряд освящения воды в память о крещении Иисуса. Эту воду верующие забирают домой. Считается, что освященная вода обладает целебными свойствами, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Домохозяйка Эвелина Габриелян отметила, что празднует Рождество в семейном кругу. "Я обязательно хожу в церковь, на литургию. Приношу домой лампаду. После вечерней литургии садимся за праздничный стол с традиционными блюдами – рыбой и пловом", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

В советские годы Рождество в семье не праздновали, опасаясь общественного осуждения, подчеркнула она. "Я была комсомолкой, в церковь не ходила, так как это стало бы темой обсуждения и осуждения. Мой дед был ярым коммунистом, но на Рождество он тайком от всех ходил в церковь и приносил нам освященную воду, которую мы пили. Она была очень вкусной, ее варили ночью. Из каких трав, не знаю, но вкус я до сих пор не могу забыть", - рассказала прихожанка ААЦ.

Пенсионерка Галя Григорян заявила, что "старается не пропускать главные церковные праздники". Но на этот раз не смогла принять участие в литургии из-за болезни.

"Обычно я приношу домой зажженные свечи – для себя и детей. Завтра накроем стол, подаем рыбу, плов и сладости. Откроем бутылочку вина", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в советские годы люди боялись отмечать религиозные праздники."Могли исключить из партии, комсомола. Нас со школьной скамьи приучали, что нельзя в церковь ходить. Да и церкви были закрыты. Не было служителей. Тем не менее, многие тайком ходили, связь с церковью не теряли. В 6-7 километрах была одна действующая церковь. Моя мама брала внучку, пешком шла в церковь. С собой они брали петушка для матаха (жертвоприношения – прим. "Кавказского узла")", - рассказала пенсионерка. Уже во время перестройки в церковь стали ходить, не опасаясь, добавила Григорян.

В семье частного предпринимателя Вардана Арутюняна не ходят на литургии, однако рождественский стол обязательно накрывают. "Думаю, это советский атавизм, пережиток прошлого. Люди в те годы боялись ходить в церковь, отмечать церковные праздники. Правда, после распада СССР запреты сняли, но традиции так и не сложились", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Предприниматель добавил, что пару раз они с сыном ходили за лампадами и святой водой.

Врач Гагик Петросян также отметил, что в их семье до обретения независимости Армении не отмечали церковные праздники. "Иногда с мамой по дороге на рынок заходили в церковь, зажигали свечки. Но, чтобы ходили на литургию такого не было", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В семье Мери Оганян всегда отмечали Рождество. "Бабушка брала меня в церковь. Дома накрывали на стол и перед трапезой говорили: "Христос родился и явился нам". В семью, куда я пришла после замужества, этого не было, люди были атеистами, но плов и рыбу на Рождество готовили", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Женщина добавила, что на рождественские литургии не ходит, но готовит все рождественские традиционные блюда.

В советскую эпоху в семье Рождество праздновали практически тайно, особо не подчеркивали, что праздновали, заявил безработный Сергей Манукян. По его словам, в церковь на Рождество ходили только женщины, которые приносили в дом свечи. "Моя бабушка до Рождества также постилась", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я хоть и атеист, но дома на рождественский ужин мы накрываем традиционный стол – рыба и плов", - добавил Манукян.

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