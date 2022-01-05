Прихожане Армянской апостольской церкви отметили канун Богоявления

05 января 2022, 20:15

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В храмах Армянской апостольской церкви в канун Богоявления прошли праздничные литургии, после которых верующие с зажжёнными свечами и лампадами отправились домой на семейные праздничные застолья.

Как писал "Кавказский узел", 6 января 2021 года в храмах Армянской апостольской церкви, несмотря на пандемию коронавируса, прошли рождественские литургии. Верующие принесли домой из храмов свечи, лампады и освященную воду, которую считают целительной.

Вечером 5 января во всех армянских церквях служится литургия Чрагалуйс. "Чрагалуйс" переводится с армянского как "зажжение лампад, свечей". Перед литургией прихожане получают отпущение грехов, а после богослужения - благословение и разрешение зажечь свечи или лампады от святого огня в храме, чтобы унести домой. Во время Чрагалуйца среди народа принято говорить друг другу взаимные добрые пожелания, вкушать овощи, яйца и рыбу вместе с вином, говорится на сайте Института Арменоведческих исследований ЕГУ. 6 января Армянская апостольская церковь (ААЦ) отмечает праздник Богоявления, который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. Другие христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января. Эта особенность ААЦ связана с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято раздельное празднование Рождества и Крещения, говорится в справке на сайте "Богослов.ru".

По традиции, вечером с 17.00 по местному времени (16.00 мск) во всех церквях Армении началось богослужение "Чрагалуйс". Литургия транслировалась в прямом эфире из разных церквей, передал корреспондент "Кавказского узла". Были зажжены свечи и лампады, прихожане поздравляли друг друга с Рождеством со словами: "Христос родился и явился нам" и в ответ отвечали: "Вам и нам благая весть". После этого люди уносили с собой домой зажженные от освященного огня свечи.

Поскольку церковный день сменяется в 17.00 по местному времени (16.00 мск), то "Сурб Цнунд" (Святое Рождество) Армянская апостольская церковь начинает праздновать после литургии Чрагалуйс 5 января и продолжает 6 января, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" служитель одной из церквей в Ереване.

"Зажженные свечи, которые несут прихожане, символизируют божественный свет, благословение церкви. Возжигание светильников символизирует свет Вифлеемской звезды, которая волхвам указала путь к младенцу Иисусу", - отметил он. Священнослужитель добавил, что в праздничные дни во время литургии церкви всегда бывают переполненные.

70-летняя прихожанка Галя Григорян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "старается не пропускать основные церковные праздники". Сегодня она, по традиции, приняла участие в литургии и взяла с собой домой зажженную свечу.

"Это благословение Божье. Обычно я беру зажженные свечи и для себя, и для детей, если вдруг они не успеют сами побывать в церкви", - сказала она.

Многие праздничный стол накрывают именно вечером 5 января, рассказала Григорян. Она отметила, что сама накрывает стол 6 января. "Готовим рыбу, плов, на столе обязательно бывает зелень, вино, сладости", - отметила она.

62-летняя Анаит Галстян рассказала, что посещает церковь не только по праздникам, а церковные праздники "и вовсе старается не пропускать". "Нельзя пропускать Божье благословение. Мы детьми были в советское время, бабушка нас водила в церковь. Но тогда не отслуживали литургию [...] Ничего и не понимали, представления о религии, Боге у нас сложилось по рассказам бабушки", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После того, как Армения стала независимой, религиозные традиции возродились, сказала Галстян. "Спокойно стало, что один из элементов нашей идентичности восстановлен", - отметила она.

Галстян сказала, что после церковной литургии Галстян спешит домой на праздничный ужин. "Вся семья собирается, это семейный и обязательный для нас праздник", - пояснила она.

Армянская апостольская церковь (полное название - Армянская Святая апостольская православная церковь) — одна из древнейших церквей мира, к которой принадлежит подавляющее большинство жителей Армении и Нагорного Карабаха, а также большинство армян в диаспорах. Церковь относится к семье Древних Восточных дохалкидонских церквей. Епархии и приходы армянской церкви рассеяны по пяти континентам мира и объединяют, по разным оценкам, от семи до девяти миллионов верующих, указано в информации на сайте Московского патриархата.