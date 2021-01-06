Верующие в Армении отметили Богоявление

06 января 2021, 21:08

В церквях Армянской апостольской церкви, несмотря на пандемию коронавируса, прошли рождественские литургии. Верующие принесли домой из храмов свечи, лампады и освященную воду, которую считают целительной.

Как писал "Кавказский узел", на рождественской службе в церкви Григора Лусаворича в Ереване впервые не присутствовали первые лица Армении. Президент Армен Саркисян, заразившийся коронавирусом, находится на самоизоляции в Лондоне. Отсутствие премьер-министра Никола Пашиняна его пресс-секретарь объяснила эпидемиологической обстановкой. На литургии присутствовали генеральный прокурор Армении Артур Давтян и руководитель фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

Армянская апостольская церковь (ААЦ) 6 января отмечает праздник Богоявления (Чрагалуйс), который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. Другие христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января. Эта особенность ААЦ связана с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято раздельное празднование Рождества и Крещения, пишет "Богослов.ru". "Чрагалуйс" переводится с армянского как "зажжение лампад, свечей". Перед литургией прихожане получают отпущение грехов, а после богослужения - благословение и разрешение зажечь свечи или лампады от святого огня в храме, чтобы унести домой.

Праздничные литургии были отслужены во всех церквях Армянской апостольской церкви накануне Рождества, 5 января. Утром 6 января была совершена Божественная литургия, священники освятили воду крестом, а затем – миром, после чего верующие брали эту воду домой как благословение и исцеляющее лекарство для больных, пишет "Арменпресс".

В этом году в связи с реконструкцией кафедрального собора духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина – основные мероприятия прошли в ереванской церкви Святого Григория Просветителя, пишет РИА Новости.

Божественную литургию в церкви Святого Григория Просветителя в Ереване провел Верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II. Во время литургии он направил свое патриархальное послание и пожелания армянам всего мира, «передав каждому животворное послание Рождества Господня», говорится в сообщении на сайте Армянской апостольской церкви.

В этом послании католикос коснулся и темы Нагорного Карабаха. Он назвал последствия закончившихся 9 ноября 2020 года военных действий трагическими и призвал армян набраться сил, «чтобы сохранить стабильность жизни в Отечестве, не вести страну к опасностям, преодолеть нынешние кризисы, остановить катастрофу эмиграции».

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, по условиям которого непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Армянская апостольская церковь (полное название - Армянская Святая апостольская православная церковь) — одна из древнейших церквей мира, к которой принадлежит подавляющее большинство жителей Армении и Нагорного Карабаха, а также большинство армян в диаспорах. Церковь относится к семье Древних Восточных дохалкидонских церквей. Епархии и приходы армянской церкви рассеяны по пяти континентам мира и объединяют, по разным оценкам, от 7 до 9 млн верующих, указано в информации на сайте Московского патриархата.

С конца VI века вопрос о времени празднования Рождества и Крещения стал бурно обсуждаться, оказавшись в эпицентре разногласий между защитниками православного вероучения и их оппонентами из Армянской церкви, не принявшей Халкидонский собор. Споря друг с другом на обрядовые темы, византийцы и армяне придавали им почти вероучительное значение. И те, и другие не сомневались в древности и апостольском происхождении своей литургической традиции и не намеревались уступать друг другу, пишет "Богослов.ru".