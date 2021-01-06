Пашинян самоизолировался на фоне протестов у ереванского собора

06 января 2021, 15:47

Участники акции протеста собрались утром у церкви в Ереване, чтобы помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну присутствовать на рождественской службе. Пашинян не приехал, пресс-секретарь объяснила его отсутствие эпидемиологической обстановкой.

Как писал "Кавказский узел", после операции в Лондоне у президента Армении Армена Саркисяна появились симптомы новой коронавирусной инфекции, сообщили 5 января в пресс-службе администрации главы государства. Саркисян продолжит работать дистанционно.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи получили положительный тест на коронавирус 1 июня 2020 года, после чего премьер-министр перешел на работу в дистанционном режиме. 8 июня Пашинян сообщил, что он и все члены его семьи дважды сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. "Наша семья выздоровела от коронавируса. (...) Мы все здоровы и приобрели иммунитет", - написал глава правительства Армении в своем Facebook.

На рождественской службе в церкви Григора Лусаворича (Просветителя) в Ереване впервые не присутствовали первые лица Армении. Президент Армении Армен Саркисян, заразившийся коронавирусом, находится на самоизоляции в Лондоне, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не посетил службу из-за самоизоляции, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян."В связи с эпидемиологической ситуацией премьер-министр находится на самоизоляции", - заявила она. При этом она не уточнила информацию о состоянии здоровья Никола Пашиняна и результатах его теста на коронавирус, информировал сегодня Armenpress. Пресс-служба кабинета министров Армении не уточнила, сдал ли Пашинян тест на COVID-19, сообщило сегодня РИА "Новости".

На литургии присутствовали генеральный прокурор Армении Артур Давтян и руководитель фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян, сообщило сегодня издание News.Am.

С раннего утра перед зданием церкви собрались люди, чтобы не впустить Пашиняна в церковь, сообщил сегодня "Голос Армении". У входа в церковь утром собралась группа из нескольких десятков человек, следует из фотографии, опубликованной сегодня Yerevan Today.

Армянская апостольская церковь (ААЦ) 6 января отмечает праздник Богоявления, который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. Другие христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января. Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято раздельное празднование Рождества и Крещения, пишет "Богослов.ru". "Чрагалуйс" переводится с армянского как "зажжение лампад, свечей". Перед литургией прихожане Армянской апостольской церкви получают отпущение грехов, а после богослужения получают благословение и разрешение зажечь свечи или лампады от святого огня в храме, чтоб унести домой. Литургия "Чрагалуйс" проводится накануне Рождества.

Служители церкви и участники хора во время рождественского богослужения в церкви Григора Лусаворича не использовали маски, не все верующие были в медицинских масках. Верующие в церкви были размещены с соблюдением социальной дистанции, однако, когда посетители храма подходили к священнику, дистанция в полтора метра не соблюдалась, следует из прямой трансляции в Youtube-канале ShoghakatTVcompany.

Напомним, в Ереване с 22 декабря 2020 года проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября 2020 года. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. 25 декабря 2020 года Пашинян предложил парламенту провести внеочередные выборы в 2021 году, чтобы проверить уровень доверия к действующим властям. Никол Пашинян предложил провести внеочередные выборы, чтобы сохранить власть, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Оппозиции не удастся добиться отставки премьера уличными протестами, отметили они.

По данным на 6 января, в Армении выявлено 309 новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 160 853. За стуки скончались 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии умерли 2890 человек. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". С данными о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".