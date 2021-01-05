Президент Армении заболел коронавирусом

05 января 2021, 16:20

После операции в Лондоне у президента Армении Армена Саркисяна появились симптомы новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации главы государства. Саркисян продолжит работать дистанционно.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Президенту Армении Армену Саркисяну была проведена операция на ноге в Лондоне, которая прошла успешно, однако после у него пояснили симптомы COVID-19, заявили сегодня в пресс-службе администрации президента.

«Сданный тест оказался положительным», - цитирует слова представителя пресс-служба «Новости-Армения».

В связи с этим Саркисян временно будет работать дистанционно, информирует «Спутник-Армения». По данным издания, Новый год Саркисян в рамках своего отпуска встретил в Великобритании вместе с семьей и внуками.

По данным на 5 января, в Армении зарегистрировано 160 544 заразившихся коронавирусом с начала эпидемии, из них 324 - за последние сутки, от COVID-19 погибло 2878 пациентов, выздоровело - 145 759 человек, следует из информации на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". С данными о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".