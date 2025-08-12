Более 800 семей карабахских беженцев получили российскую гуманитарную помощь

Часть беженцев из Нагорного Карабаха, получивших российскую продовольственную помощь в регионах Армении, назвали ее существенной поддержкой, но некоторые отказались от нее принципиально.

Как писал "Кавказский узел", в июле протестующие беженцы из Нагорного Карабаха передали в правительство Армении свои требования, но власти отказались их выполнять. Беженцы требовали, в частности, безоговорочно возобновить программу жилищной помощи для всех беженцев, не имеющих жилья в Армении, до полного удовлетворения жилищных потребностей таких семей.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь выплаты в 30 тысяч драмов для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Весной Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха добился продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. Власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы.

С 1 августа в АНО «Евразия» начала предоставлять продовольственную помощь беженцам из Нагорного Карабаха, живущим в регионах Армении. Акция организована в рамках проекта «Россия с Вами» при поддержке АНО «Русская Гуманитарная Миссия» и Россотрудничества.

«За время проведения акции мы уже побывали в 24 населенных пунктах, где более 800 семей получили свою гуманитарную помощь», - написал 11 августа на своей странице в соцсети блогер Мика Бадалян.

Чтобы получить помощь, семьи беженцев могут зарегистрироваться на платформе helpartsakh.ru. По данным представителя АНО «Евразия», более 6000 семей уже зарегистрировались на платформе, ведется процесс верификации заявок. Первоочередно помощь получают многодетные семьи, инвалиды, семьи потерявшие одного или двух кормильцев, одинокие пенсионеры, семьи погибших или раненых.

Каждой семье предоставляется три пакета с продуктами и гигиеническими принадлежностями. В пакетах расфасовано по 25 килограммов базовых продуктов и средств гигиены на несколько месяцев: крупы, макароны, сахар, мука, консервы, сладости, масло, чай, кофе, бытовая химия, зубная паста и щетка, а также детское питание (пюре, каши) и специальные детские наборы с товарами первой необходимости. Всего в Армению доставлено 140 тонны груза, помощь планируется предоставить 30 тысячам беженцев.

Карабахский общественный деятель Тигран Петросян отметил, что продовольственная помощь из России позволяет задавать вопросы властям Армении. «В последние дни блокады, когда народ Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) столкнулся с настоящим голодом, пришла «помощь» из России. Тогда я выразил сомнения, что эта помощь подозрительна и ее цель - проверить настрой людей. И нынешняя помощь подозрительна, потому, что она оказана не сразу после этнической чистки 2023 года, а сейчас, почти два года спустя. Хочется спросить у властей Армении: если после всего этого времени вы позволяете отправлять продовольствие народу Арцаха, значит ли это, что народ Арцаха в нем нуждается? Если да, то получается, что прекращать государственную поддержку по программе “40+10” было преждевременно», - заявил Петросян.

«Как гражданин Арцаха, я отказываюсь от «помощи», предоставляемой Россией. Когда нам нужна была помощь, мы видели, что они сделали», - заявила жительница Степанакерта Лилит Аванесян.

Все семьи, которые входят в группы для получения помощи, должны сами решить нуждаются ли они в этой продовольственной поддержке, уверена Нонна Товмасян из Нагорного Карабаха. «Никто не может им указывать брать или нет», - заявила она.

Татев Петросян и ее муж - бездетные пенсионеры, вынужденные переселенцы из Степанакерта с сентября 2023 года, арендуют жилье в Масисской общине. Женщина призналась, что после сокращения программы жилищной поддержки им с маленькими пенсиями стало трудно платить за аренду и пропитание.

«Вместо 40+10 тысяч драмов теперь мы с мужем получаем по 30 тысяч драмов. Из пенсии приходится добавлять, чтоб платить за жилье. Получили три пакета продовольствия, по моим расчетам, этого нам хватит на три месяца. Возможно, благодаря этой помощи, если правильно рассчитать, мы сможем купить лекарства качественные, которые не могли себе позволить», - рассказала она.

Лиана Мелкумян из Степанакерта - мать четырех несовершеннолетних детей. Семья снимает жилье в Араратской области Армении. Женщина сообщила, что они с начала 2025 года не получали гуманитарную помощь. «А еще сократили социальную поддержку - лишь дети получают по 30 тысяч драмов, мы с мужем не получаем эти деньги, а аренду жилья владелец не желает понизить. Работает только муж - занимается частными перевозками людей на старенькой машине, но это нестабильный доход, бывают дни, когда он ничего не зарабатывает. Поэтому всякая помощь для нашей семьи имеет значение. Особенно обрадовались маленькие дети, так как в пакете были сладости и пюре в красивой упаковке. В целом я довольна: нам некоторое время придется покупать только хлеб и возможно получится купить мясо», - рассказала Лиана.

