Правительство Армении отказалось выполнять требования беженцев из Нагорного Карабаха

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Протестующие беженцы из Нагорного Карабаха передали в правительство Армении свои требования, но власти отказались их выполнять. Совет по защите прав карабахцев констатировал, что уличные акции не дали ожидаемых результатов.

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха анонсировал массовый митинг и марш 12 июля, призвав церковь и все политические силы поддержать требования беженцев. Накануне митинга полиция вызвала организаторов акции на беседу. Мэрия Еревана отклонила заявки на проведение после митинга шествия и сидячей забастовки. Митинг беженцев продолжился бессрочной сидячей акцией протеста с требованием к властям Армении решить проблемы вынужденных переселенцев.

Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. Это решение является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы и участники протестов. В июне активисты заявили, что начинают новый этап борьбы.

После митинга на площади Свободы в Ереване Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха объявила о бессрочной круглосуточной сидячей забастовке, потребовав от властей Армении решения требований беженцев. Вечером 13 июля сидячая забастовка продолжилась перед зданием правительства, а сегодня утром состоялся еще один митинг, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Представитель Совета Саида Погосян рассказала, что под давлением полиции участники сидячей забастовки перешли к зданию правительства, где также столкнулись с запретами. По ее словам, «полиция не разрешила им даже ночью ставить палатку, применить спальные мешки или даже стулья, пригрозив применением силы».

«Исходя из этого, Совет призвал митинг на утро 14 июля, в 10.30 часов, чтоб передать наши требования в письменном виде. В ходе митинга, полицейские пытались надавить на нас и прекратить акцию, но мы доказали, что не собираемся совершать противозаконных действий», - пояснила Погосян.

Требования из трех пунктов до передачи в правительство были озвучены на митинге. Активисты, указав на рост бедности и миграцию вынужденно перемещенных карабахцев, призвали власти безоговорочно возобновить программу жилищной помощи для всех беженцев, не имеющих жилья в Армении, до полного удовлетворения жилищных потребностей данной семьи. Второе требование также касается жилищной программы: протестующие потребовали внести в нее ряд улучшений, в том числе предусмотреть дополнительную поддержку для семей из наиболее уязвимых слоев населения или представителей меньшинств, а также увеличить поддержку компонента жилищного строительства, помогая семьям-бенефициарам строить жилье, а не покупать его на вторичном рынке, где постоянно растут цены. Третий пункт касался всех остальных требований беженцев, озвученных на митинге 29 марта: участники акции потребовали “внедрить инклюзивный и эффективный механизм обсуждения и реализации оставшихся пунктов” петиции, чтобы обеспечить защиту прав карабахцев как во внутренней, так и во внешней политике.

После того, как письмо было передано властям, делегация из членов Совета и участников митинга была приглашена на встречу с представителями правительства Армении. После переговоров, продлившихся почти час, вышедшие из здания правительства члены делегации заявили присутствующим, что правительство отказалось выполнять требования.

Правительство «не желает понять нужды беженцев, оправдываясь косметическими изменениями в социальных программах», заявил журналистам омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

«Программа жилищной поддержки, изначально составлявшая «40+10 тысяч», а в последние месяцы – 40 тысяч драмов, продолжена не будет. Прекращение и сокращение для уязвимых групп ежемесячной социальной поддержки наталкивает десятки тысяч семей беженцев на бедность или эмиграцию. К сожалению, правительство не хочет прислушиваться к нашим проблемам. Во время наших встреч создается впечатление, что они все знают и в курсе всех проблем, а поднятые нами проблемы надуманны», - сказал Степанян.

По его словам, с 2020 года, по неофициальным данным, из Армении «эмигрировало безвозвратно более 20 тысяч арцахцев». Степанян также добавил, что жилищные сертификаты получили лишь 1900 семей беженцев, а реализованы из них не более 400.

Общественный деятель, бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян назвал “неотложной проблемой” предотвращение массовой эмиграции карабахцев из Армении.

«По нашим экспертным подсчетам, около 80% жителей Арцаха находятся за чертой бедности. Поскольку программа поддержки арендной платы приостановлена, число крайне бедных резко возрастает. Программа арендной платы должна быть продолжена, и параллельно с ней необходимо кардинально пересмотреть программу жилищного обеспечения. Мы предлагаем решить жилищную проблему беженцев прямо сейчас, чтобы не предоставлять поддержку на аренду жилья, но действующая жилищная программа не обеспечивает эффективного и справедливого решения жилищных проблем», - заметил правозащитник.

Беженцы из Карабаха не совершают противозаконных и государственных действий, они лишь отстаивают свое право на достойную жизнь в Армении, заявил глава НПО «Возрождающийся Арцах» Анастас Исраелян. «Мы хотим, что у нас была сильная Армения, нормальное руководство и дипломатия, чтобы они могли аргументированно представить вопрос Арцаха на международных площадках. Это национальный вопрос», - сказал активист.

Акция завершилась около 14.00. Член общественного Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха Апрес Маргарян, закрывая митинг, отметил, что активисты решили прекратить “этап уличной борьбы”, а с новым форматом действий определятся после обсуждений.

«Заявленная нами общеармянская повестка по Арцаху фактически не сработала, сидячая забастовка прекращается. Также, мы считаем нецелесообразным продолжать нашу деятельность в здании представительства Арцаха в Ереване в настоящее время. Состав Совета по защите прав жителей Арцаха будет реорганизован. При наличии большого общественного спроса мы готовы взять на себя ответственность за продолжении борьбы», - заявил Маргарян журналистам.

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