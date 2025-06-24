Карабахские активисты призвали армян объединиться для защиты прав беженцев

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Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха анонсировал массовый митинг и марш 12 июня, призвав церковь и все политические силы поддержать требования беженцев.

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. Решение властей Армении продлить на два месяца действие программы социальной помощи беженцам из Нагорного Карабаха является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы и участники протестов. В июне активисты анонсировали новый этап борьбы, не исключив новых акций протеста.

Новую массовую акцию в поддержку требований беженцев из Нагорного Карабаха Совет анонсировал вечером 23 июня. “12 июля в 18.00 часов на площади Свободы в Ереване начнется новый этап нашей борьбы. Отсюда мы пройдем маршем к соответствующим государственным учреждениям и проведем акции массового неповиновения”, - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в соцсети.

Активисты призвали весь армянский народ объединиться вокруг требований карабахских армян. “Мы призываем Святую Апостольскую Церковь Армении, Католикосат Великого Дома Киликийского, все организации диаспоры, армянские общественные организации и политические силы, власти Арцаха и весь армянский народ объединиться вокруг идеи Арцаха и превратить вопрос Арцаха в общеармянскую повестку. Давайте помнить, что в 1988 году с тем же духом, той же идеей, той же решимостью началось пробуждение Арцаха и народное движение”, - говорится в тексте заявления.

Текст заявления отражает пожелания карабахцев, которые были высказаны на встречах беженцев с активистами в Ереване и других регионах Армении, отметил представитель Совета Артак Мкртчян.

“25 июня Совет запланировал пресс-конференцию, чтобы представить более детально наши планы и видения. Наши политические и гуманитарные права должны быть защищены, а для этого необходимо объединение. Неправильно организовывать разные малочисленные акции, когда можно объединить усилия, так как цели у нас одни”, - сказал Мкртчян корреспонденту “Кавказского узла”.

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