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03:53, 13 июня 2025

Карабахские беженцы остались недовольны результатами переговоров с властями Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Изменения жилищной программы, на которые согласилось правительство Армении после переговоров с карабахскими активистами, не решат насущных проблем многих беженцев, считают вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха. Активисты анонсировали новый этап борьбы, не исключив новых акций протеста. 

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. В июне активисты заявили, что им удалось убедить правительство Армении принять ряд предложений по обеспечению вынужденных переселенцев жильем, однако самые важные предложения были отклонены.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья. Часть карабахцев не может добиться соцпомощи, так как выехали из Армении до начала массового исхода беженцев. 

После первых успехов, достигнутых в переговорах с правительством Армении, Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха “анонсировал второй этап борьбы”. Результатам работы экспертных групп совета и дальнейшим планам активистов была посвящена пресс-конференция, которая состоялась 11 июня в представительстве Нагорного Карабаха в Ереване.

“В целом мы не довольны тем, так как правительство частично приняло наши предложения по социальным вопросам, а также тем, что правительство категорически отказалось обсуждать политические вопросы, тему сохранения культуры и идентичности”, - заявили в начале мероприятия представители Совета. Они напомнили, что все эти требования были в петиции, переданной властям Армении после массового митинга беженцев в Ереване 29 марта.

Достигнутые успехи касаются жилищной программы для беженцев, пояснил член Совета Нжде Искандарян. “Еще 158 населенных пунктов будут включены в четырехмиллионную зону: каждый беженец получит сертификат в 4 миллиона драмов для приобретения жилья в в Котайкской, Арагацотнской и Араратской областях Армении”, - сообщил он. 

По словам Искандаряна, в этих областях живут около 13200 беженцев из Нагорного Карабаха. Семьи, которые изъявляют желание построить, а не купить дом, также смогут начать строительство с этими сертификатами. 

“Параллельно регулируются вопросы, связанные с ипотекой. По программе, если к сертификату добавлена ипотека, жителям Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) предоставлялась возможность производить выплаты по ней в течение 10 лет. Мы добились, чтоб это разрешалось в течение 20 лет. Сертификат также будет предоставлен детям, родившимся в 2025 году в семьях бенефициаров. Лимит использования оставшейся суммы сертификата будет расширен до 50%. Уже есть проект постановления правительства Армении, который устранит препятствия, вызванные внесением в черный список кредитных историй жителей Арцаха”, - рассказал Искандарян. 

На этих достижениях борьба за права беженцев не прекращается, подчеркнул участник Совета Апрес Маркарян. Он напомнил, что активисты изначально не согласились ограничивать повестку переговоров с властями только социальными вопросами. 

“В петиции первыми стоят вопросы коллективного возвращение арцахцев на родину,  вопросы пленных, роли государственных институтов Арцаха. Совет не изменил своей позиции и не исключает продолжения акций, но пока мы сосредоточились на решении жизненно важных социальных вопросов. Правительство обещало исправить недостатки за один-два месяца. Переговоры продолжаются, нынешние результаты обсуждений с правительством мы считаем недостаточным. 23 июня мы проинформируем общественность о начале второго этапа борьбы и объявим о наших дальнейших действиях”, - заявил Маргарян, отметив, что “большие успехи возможны только при консолидации общества”. 

Активисты и правозащитники должны совместными усилиями добиваться продолжения ежемесячных выплат по программе «40+10 тысяч драмов» каждому беженцу до приобретения им жилья, считает вынужденная переселенка из Нагорного Карабаха Армине Измалян. “Правительство Армении понимает только силу единой борьбы. В результате неправильной политики Армении, мы лишились  всего, поэтому это правительство не имеет право не игнорировать вопросы поддержки”, - считает беженка.

Пенсионер из Нагорного Карабаха Артем Арутюнян обратил внимание, что существующая жилищная программа не учитывает интересы маленьких семей. Мужчина посетовал, что был вынужден оставить построенный им дом и хозяйство, над созданием которого он трудился более 50 лет. “Теперь мы с женой без дома и без копейки. Проблема семьи пенсионеров из двух человек никак не рассматривается, но моя семья не по своей воле стала малочисленной, а из-за войны. В следующем месяце вся наша пенсия уйдет на аренду. Совет должен организовать более масштабную борьбу и помимо всех других вопросов поднимать вопрос социального жилья для малочисленных семей”, - заявил он корреспонденту “Кавказского узла”. 

Сюзанна Григорян из Степанакерта считает, что “семьям, имеющий кадастровый документ о владении недвижимостью в Нагорном Карабахе, должно выдаваться жилье без условий”.

“Уже после того, как семья прекратит переживать о ежемесячной высокой арендной плате, можно ставить условия. Переживания день и ночь, что владелец жилья может в любой момент выгнать на улицу с детьми, блокирует все возможности думать о чем-то другом”, - поделилась мать двоих детей.

Совет уже достиг неплохого результата, если учитывать пренебрежительное отношение властей Армении к беженцам, полагает Александр Григорян из Степанакерта. “Хочется верить, что Совет смог донести до властей истинную ситуацию беженцев, - и хочется верить, что власть поняла, а не приняла предложения Совета лишь для того, чтоб отделаться от активистов. Борьба должна продолжаться, если лишь так можно добиться справедливости”, - сказал мужчина.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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