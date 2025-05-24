×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:56, 24 мая 2025

Беженцы из Карабаха обеспокоены выживанием после отмены соцпомощи в Армении

Карабахские беженцы. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть карабахцев не может добиться предоставления соцпомощи, так как выехали в Армению до начала массового исхода беженцев, рассказали в Совете по защите прав граждан Нагорного Карабаха. Большинство же беженцев обеспокоены возможностью оказаться без жилья после отмены выплат.

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. 29 апреля Совет убрал палатку, продолжив свою деятельность в здании представительства Нагорного Карабаха в Ереване. Решение о двух дополнительных месяцах выплат всем беженцам является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы. 

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья, и начали протесты против решения властей о сокращении программы помощи.

Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха 2 мая начал прием в здании представительства Арцаха в Ереване по адресу: удица Наири Заряна, 17А. Все проблемы, озвученные беженцами в ходе встреч, регистрируются для предоставления предложений правительству Армении. Ежедневно в Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха "приходят или звонят почти 30 беженцев", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член Совета Диана Оганян.

"Проблемы разные, но в основном социальные. Все вопросы нами записаны, сортированы. В основном обращаются с социальными проблемами – отсутствие социальных выплат, отказ присвоить социальный статус, жилищная проблема. Люди, которые из-за болезней выехали из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла") до блокады или были вывезены Красным Крестом во время блокады, и не получают социальную помощь по госпрограмме, так как не были зарегистрированы при въезде в Армению во время массового исхода в конце сентября 2023 года. Министерство социальных вопросов отказывает им, даже несмотря на то, что эти люди не имеют недвижимости, работы, здоровья, парируя тем, что решение правительства касается только тех, кто зарегистрировался при въезде. По данным того же министерства, таких людей порядка 7 тысяч. Есть люди, которые действительно покинули Арцах в сентябре 2023 года, но в базе данных их нет", - рассказала она.

Далее Оганян отметила, что очень остро стоит вопрос получения социальной помощи категории людей и семей, которые стали жертвами взрыва склада горючего 25 сентября 2023 года".

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Жители после этого начали массово покидать регион, выезжая в Армению. 25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран, где сотни людей пытались получить топливо для выезда, произошел сильный взрыв. Погибли 218 человек. 21 человек признан пропавшим без вести.

"Люди там были по нужде: из-за дефицита горючего, возникшей еще во время блокады. То есть люди хотели несколько литров топлива, чтобы заправить свои машины и выехать в Армению. Семьи потеряли кормильца или члена семьи, или кормилец настолько ранен от пожара, что не дееспособен. Правительство Армении отказывается давать этим семьям социальный статус. Не учитывает, что в Арцахе было военное положение, что в основном это кормильцы семьи", - заметила активистка.

Относительно принятия гражданства Армении, член Совета отметила, что карабахские беженцы в основном не желают стать гражданами Армении, так как надеются на возвращение в свои дома, потому желают сохранить свои паспорта с кодом 070.

"В этом вопросе, так как есть категорическое заявление правительства Армении, что в этом вопросе они не пойдут на уступки, мы предложили, чтоб этот пункт сняли из программы жилищного обеспечения беженцев из Нагорного Карабаха и включили новое условие: если семья приобретет жилье, и после 10 лет проживания захочет приватизировать жилье, то ей это разрешат только после принятия гражданства Армении", - сказала Оганян.

По ее словам, при Совете созданы пять экспертных групп, которые уже проводили встречи с правительством Армении, представляя предложения по защите прав беженцев.

Член Совета по защите прав граждан Нагорного Карабаха Апрес Маргарян счел первым положительным результатом работы Совета то, что люди обращаются со своими проблемами.

"К сожалению, мы не имеем возможности решать эти проблемы, но мы можем эти вопросы довести до правительства Армении. Были встречи, наши предложения принять дополнительные решения, чтобы и социальные выплаты, и жилищная программа были общедоступны беженцам, мы озвучили в ходе этих встреч. Но отмечу, положительные сдвиги в нашей деятельности зависят от активности народа. В ближайшее время мы планируем отчитаться перед людьми, что нами достигнуто в рамках переговоров с правительством. Формат еще не определен, возможно, будет пресс-конференция. Но от реакции и мнения народа зависят наши дальнейшие шаги – продолжит Совет работать, или нет", – сказал активист.

Беженца из Нагорного Карабаха Артура Степаняна волнует, что будет с семьями, которые не имеют высокооплачиваемой работы, после двух месяцев, когда соцпомощь в размере 40 тысяч драмов завершится? По его словам, в Совете не ответили ему на этот вопрос. "Но мое обращение зарегистрировали, сказали, что эта проблема волнует тысячи семей беженцев, и они представят мою проблему правительству", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Семьям из одного-трех человек невозможно купить квартиру на предоставленный сертификат, а поддержка в размере 40 тысяч драмов составляет лишь 50% арендной платы, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Элен Минасян.

"Я предложила, чтобы для малосемейных граждан в дополнение к сертификату в случае покупки квартиры на вторичном рынке была предоставлена возможность воспользоваться возвратом подоходного налога на выведенную сумму, по крайней мере, в течение первых нескольких лет, без ограничений по месту жительства и месту расположения недвижимости", - сказала молодая женщина.

Нужно продолжать бороться, чтобы социальная финансовая помощь беженцам продолжилась вплоть до приобретения жилья, иначе через два месяца, несколько тысяч семей окажутся на улице

Так называемые сертификаты, выдаваемые вынужденным переселенцам на покупку квартиры, на самом деле недостаточны для покупки жилья, считает беженец Эдуард Петросян.

"Для того чтобы у арцахца была крыша над головой, ему приходится брать кредит каким-то образом, чего банки в большинстве случаев не предоставляют. Необходимо добавить пункт к требованию, чтобы правительство Армении обязало банки предоставлять вынужденным переселенцам из Арцаха льготные, например, беспроцентные, субсидируемые государством кредиты. Сертификат и беспроцентный кредит хоть как-то подтолкнет арцахцев к покупке квартиры и остановит от отъезда из страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Анаида Погосян из Нагорного Карабаха отметила, что нужно "продолжать бороться, чтобы социальная финансовая помощь беженцам продолжилась вплоть до приобретения жилья, иначе через два месяца, несколько тысяч семей окажутся на улице".

 Наира Алахвердян также считает, что "поддержка в размере 40+10 или 40 тысяч драмов должна быть предоставлена до покупки жилья".

"Продление поддержки на два месяца не решает проблему. Совет должен учесть и подумать о дальнейшей борьбе. Мое окружение готово поддержать любую инициативу Совета, лишь бы мы не лишились соцподдержки. А еще для меня важно, чтоб нас не заставляли менять паспорта. Моя семья считает, что мы в любом случае являемся гражданами Армении, а вернуться в Арцах мы хотим с нашими паспортами", - рассказала 55-летняя женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Араик Арутюнян после ареста в 2003 году. Фото: Служба государственной безопасности Азербайджана
00:44, 24 мая 2025
Араик Арутюнян открестился от своих рассказов о боевом прошлом
Ашот Даниелян. Кадр видеосюжета Aravot.am
23:55, 22 мая 2025
Избран новый спикер парламента Нагорного Карабаха
04:07, 21 мая 2025
Суд в Баку отклонил очередной протест Варданяна
Карабахские беженцы. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
02:24, 21 мая 2025
Задержка соцвыплат создала карабахским беженцам проблемы с арендодателями
Обвиняемые в зале суда. Кадр видеосюжета "Азертадж".
01:59, 20 мая 2025
Саакян и Ишханян рассказали суду об участии в боевых действиях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
2
44 дня войны за полтора часа
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
Угроза нового витка
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
18:34, 14 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Армяне снова смиацумились - на сцене "Евровидения"
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
2
44 дня войны за полтора часа
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Обрушение моста в селе Кунки. Фото: Следственный комитет России
23 мая 2025, 14:43
Следствие сочло обрушение моста в Дагестане результатом халатности чиновников

Затонувший танкер. Фото: Минтранс РФ
23 мая 2025, 10:46
Кабмин направил 7,5 миллиарда на подготовку к подъему танкеров из Керченского пролива

Пляж в Анапе. 20 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13510
22 мая 2025, 15:55
Мэрия Анапы оценила ликвидацию разлива мазута в 545 миллионов

Варвара Кошелева. Фото: https://svtv.org/news/2024-06-18/varvara-koshielieva/
21 мая 2025, 18:26
Активисты связали преследование Кошелевой с кампанией в защиту Сулеймановой

Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Показать больше