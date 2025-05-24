Беженцы из Карабаха обеспокоены выживанием после отмены соцпомощи в Армении

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Часть карабахцев не может добиться предоставления соцпомощи, так как выехали в Армению до начала массового исхода беженцев, рассказали в Совете по защите прав граждан Нагорного Карабаха. Большинство же беженцев обеспокоены возможностью оказаться без жилья после отмены выплат.

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. 29 апреля Совет убрал палатку, продолжив свою деятельность в здании представительства Нагорного Карабаха в Ереване. Решение о двух дополнительных месяцах выплат всем беженцам является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья, и начали протесты против решения властей о сокращении программы помощи.

Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха 2 мая начал прием в здании представительства Арцаха в Ереване по адресу: удица Наири Заряна, 17А. Все проблемы, озвученные беженцами в ходе встреч, регистрируются для предоставления предложений правительству Армении. Ежедневно в Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха "приходят или звонят почти 30 беженцев", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член Совета Диана Оганян.

"Проблемы разные, но в основном социальные. Все вопросы нами записаны, сортированы. В основном обращаются с социальными проблемами – отсутствие социальных выплат, отказ присвоить социальный статус, жилищная проблема. Люди, которые из-за болезней выехали из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла") до блокады или были вывезены Красным Крестом во время блокады, и не получают социальную помощь по госпрограмме, так как не были зарегистрированы при въезде в Армению во время массового исхода в конце сентября 2023 года. Министерство социальных вопросов отказывает им, даже несмотря на то, что эти люди не имеют недвижимости, работы, здоровья, парируя тем, что решение правительства касается только тех, кто зарегистрировался при въезде. По данным того же министерства, таких людей порядка 7 тысяч. Есть люди, которые действительно покинули Арцах в сентябре 2023 года, но в базе данных их нет", - рассказала она.

Далее Оганян отметила, что очень остро стоит вопрос получения социальной помощи категории людей и семей, которые стали жертвами взрыва склада горючего 25 сентября 2023 года".

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Жители после этого начали массово покидать регион, выезжая в Армению. 25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран, где сотни людей пытались получить топливо для выезда, произошел сильный взрыв. Погибли 218 человек. 21 человек признан пропавшим без вести.

"Люди там были по нужде: из-за дефицита горючего, возникшей еще во время блокады. То есть люди хотели несколько литров топлива, чтобы заправить свои машины и выехать в Армению. Семьи потеряли кормильца или члена семьи, или кормилец настолько ранен от пожара, что не дееспособен. Правительство Армении отказывается давать этим семьям социальный статус. Не учитывает, что в Арцахе было военное положение, что в основном это кормильцы семьи", - заметила активистка.

Относительно принятия гражданства Армении, член Совета отметила, что карабахские беженцы в основном не желают стать гражданами Армении, так как надеются на возвращение в свои дома, потому желают сохранить свои паспорта с кодом 070.

"В этом вопросе, так как есть категорическое заявление правительства Армении, что в этом вопросе они не пойдут на уступки, мы предложили, чтоб этот пункт сняли из программы жилищного обеспечения беженцев из Нагорного Карабаха и включили новое условие: если семья приобретет жилье, и после 10 лет проживания захочет приватизировать жилье, то ей это разрешат только после принятия гражданства Армении", - сказала Оганян.

По ее словам, при Совете созданы пять экспертных групп, которые уже проводили встречи с правительством Армении, представляя предложения по защите прав беженцев.

Член Совета по защите прав граждан Нагорного Карабаха Апрес Маргарян счел первым положительным результатом работы Совета то, что люди обращаются со своими проблемами.

"К сожалению, мы не имеем возможности решать эти проблемы, но мы можем эти вопросы довести до правительства Армении. Были встречи, наши предложения принять дополнительные решения, чтобы и социальные выплаты, и жилищная программа были общедоступны беженцам, мы озвучили в ходе этих встреч. Но отмечу, положительные сдвиги в нашей деятельности зависят от активности народа. В ближайшее время мы планируем отчитаться перед людьми, что нами достигнуто в рамках переговоров с правительством. Формат еще не определен, возможно, будет пресс-конференция. Но от реакции и мнения народа зависят наши дальнейшие шаги – продолжит Совет работать, или нет", – сказал активист.

Беженца из Нагорного Карабаха Артура Степаняна волнует, что будет с семьями, которые не имеют высокооплачиваемой работы, после двух месяцев, когда соцпомощь в размере 40 тысяч драмов завершится? По его словам, в Совете не ответили ему на этот вопрос. "Но мое обращение зарегистрировали, сказали, что эта проблема волнует тысячи семей беженцев, и они представят мою проблему правительству", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Семьям из одного-трех человек невозможно купить квартиру на предоставленный сертификат, а поддержка в размере 40 тысяч драмов составляет лишь 50% арендной платы, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Элен Минасян.

"Я предложила, чтобы для малосемейных граждан в дополнение к сертификату в случае покупки квартиры на вторичном рынке была предоставлена возможность воспользоваться возвратом подоходного налога на выведенную сумму, по крайней мере, в течение первых нескольких лет, без ограничений по месту жительства и месту расположения недвижимости", - сказала молодая женщина.

Нужно продолжать бороться, чтобы социальная финансовая помощь беженцам продолжилась вплоть до приобретения жилья, иначе через два месяца, несколько тысяч семей окажутся на улице

Так называемые сертификаты, выдаваемые вынужденным переселенцам на покупку квартиры, на самом деле недостаточны для покупки жилья, считает беженец Эдуард Петросян.

"Для того чтобы у арцахца была крыша над головой, ему приходится брать кредит каким-то образом, чего банки в большинстве случаев не предоставляют. Необходимо добавить пункт к требованию, чтобы правительство Армении обязало банки предоставлять вынужденным переселенцам из Арцаха льготные, например, беспроцентные, субсидируемые государством кредиты. Сертификат и беспроцентный кредит хоть как-то подтолкнет арцахцев к покупке квартиры и остановит от отъезда из страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Анаида Погосян из Нагорного Карабаха отметила, что нужно "продолжать бороться, чтобы социальная финансовая помощь беженцам продолжилась вплоть до приобретения жилья, иначе через два месяца, несколько тысяч семей окажутся на улице".

Наира Алахвердян также считает, что "поддержка в размере 40+10 или 40 тысяч драмов должна быть предоставлена до покупки жилья".

"Продление поддержки на два месяца не решает проблему. Совет должен учесть и подумать о дальнейшей борьбе. Мое окружение готово поддержать любую инициативу Совета, лишь бы мы не лишились соцподдержки. А еще для меня важно, чтоб нас не заставляли менять паспорта. Моя семья считает, что мы в любом случае являемся гражданами Армении, а вернуться в Арцах мы хотим с нашими паспортами", - рассказала 55-летняя женщина корреспонденту "Кавказского узла".

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