Более 20 человек остаются пропавшими без вести после взрыва близ Степанакерта

05 января 2024, 03:54

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21 человек уже более трех месяцев числится в списке без вести пропавших после взрыва на топливном складе близ Степанакерт. Тела трех погибших по-прежнему не опознаны, сообщил глава Следственного комитета Армении.

Как писал "Кавказский узел", к 23 декабря Следственный комитет Армении объявил, что при взрыве на складе горючего около Степанакерта погибли 218 человек и установлены личности 215 из них.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Жители региона после этого начали массово покидать регион, выезжая в Армению. 25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран, где сотни людей пытались получить топливо для выезда, произошел сильный взрыв.

Следственные органы Армении до сих пор не выяснили судьбу 21 пропавшего после взрыва на топливном складе близ Степанакерта и более чем за три месяца не смогли получить доступ к месту инцидента для его осмотра, сообщил руководитель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян.

По словам Карамяна, это обстоятельство и другие технические сложности тормозят расследование трагедии, но “факт, что она произошла в результате этнической чистки со стороны Азербайджана, неоспорим”, цитирует его слова 4 января информагентство “Новости-Армения”.

Следователям удалось выяснить, что на складе хранилось около 42 тысяч тонн горючего и последствия инцидента могли быть еще хуже. “Взорвался бензин, но было и другое горючее, которое не взорвалось», - отметил глава Следкома.

Число погибших в результате инцидента с 23 декабря, не изменилось и составляет 218 человек, трое из них все еще остаются неопознанными. Пострадавшими признаны 120 человек, добавил он.

"Кавказский узел" писал также, что с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. Указ от 28 сентября, как пояснял он сам, был подписан ради спасения жизни граждан. Практически все население непризнанной республики - более 100 тысяч человек, - к началу октября покинули ее.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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