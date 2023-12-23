Опознаны 215 погибших при взрыве горючего под Степанакертом

23 декабря 2023, 18:37

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При взрыве на складе горючего около Степанакерта погибли 218 человек, установлены личности 215 из них, сообщил Следственный комитет Армении.

Как писал "Кавказский узел", при взрыве на складе топлива около Степанакерта погибли, по предварительным данным, 212 человек, личности около 150 из них устанавливают судмедэксперты, сообщил 14 октября представитель омбудсмена.

25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран произошел сильный взрыв. К 1 октября были найдены останки 170 погибших.

Следственный комитет Армении подвел промежуточные итоги расследования уголовного дела о взрыве на складе горюче-смазочных материалов около автодороги Степанакерт-Аскеран, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным на 22 декабря, погибшими в результате взрыва значатся 218 человек, в том числе сотрудники полиции Нагорного Карабаха, говорится в публикации, размещенной на сайте комитета. "В результате взрыва и последовавшего за ним пожара не менее 120 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном в виде ожогов. На данный момент, по данным следствия, местонахождение 21 человека неизвестно", - сообщил Следственный комитет.

Личности 138 погибших были установлены после судебно-генетических экспертиз, еще 77 - в результате "других следственных и процессуальных действий". Имена еще трех человек пока не удалось установить, поскольку их родственники не сдали образцы для судебно-генетической экспертизы.

"Лицам, у которых есть родственники, найденные на месте взрыва и пропавшие без вести после него, и которые еще не обратились в орган, осуществляющий производство, Следственный комитет Армении призывает обратиться в Главное военное следственное управление СК Армении с целью установления личностей вышеупомянутых трех тел", - говорится в публикации.

Напомним, 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха.

Правительство Армении обязалось выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в республике. Выплаченные пособия ушли на оплату жилья и покупку вещей первой необходимости, а из-за отсутствия зарплаты и пенсий денег практически не осталось, рассказали "Кавказскому узлу" карабахские беженцы. Переселенцы также пожаловались, что регистрации приходится ждать месяц и больше, это становится препятствием для своевременного начисления пенсий.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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