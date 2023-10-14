Число погибших при взрыве около Степанакерта превысило 200

14 октября 2023, 16:00

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Более 200 человек погибли при взрыве на складе топлива около Степанакерта, личности около 150 из них устанавливают судмедэксперты, сообщил карабахский омбудсмен. Пострадавшие при взрыве рассказали, что из-за лечения не могут заняться поиском работы, чтобы обеспечить жильем свои семьи.

Как писал "Кавказский узел", к 1 октября были найдены останки 170 человек, погибших при взрыве на складе топлива около Степанакерта, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. Поисковые работы продолжаются, подчеркнул он.

25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран произошел сильный взрыв. По данным на 26 сентября, погибли 68 человек, ранения получили 290 человек, которые были эвакуированы для лечения в Армению.

По предварительным данным, при взрыве погибли 212 человек, сообщил представитель офиса защитника прав человека в Нагорном Карабахе. По его словам, 150 тел "в неузнаваемом состоянии", они находятся в бюро судебно-медицинской экспертизы, где будут устанавливать их личности.

Около сотни раненных при взрыве топлива были доставлены в медучреждения Армении, отметил он. "Многие из них в тяжелом состоянии. Те пострадавшие от ожогов, которые были в состоянии ходить, после получения медпомощи не оставались в больнице Степанакерта, а возвращались к своим семьям, так как шла депортация, семьи надо было вывозить", - рассказал он.

19-20 сентября в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, ранения получили более 400 человек, в том числе 40 мирных жителей. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

По словам очевидцев, в районе склада горючего, принадлежащего Минобороны Нагорного Карабаха, находились более 500 человек, в том числе женщины и дети, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы карабахского МВД Унан Тадевосян. "Информация о том, что азербайджанская сторона после взрыва перевезла раненых в город Акну (азербайджанское название – Агдам. – Прим. "Кавказского узла") или в город Шуши (азербайджанское название – Шуша. – Прим. "Кавказского узла"), не соответствует действительности", - сообщил он.

По первоначальной версии, взрыв и последующий пожар стали результатом несоблюдения правил безопасности, однако не исключается и версия теракта, добавил Тадевосян.

По его словам, после взрыва, спасательная служба при МВД Нагорного Карабаха несколько дней проводила поиск жертв, все обнаруженные останки перевезены в Армению, и все те граждане, у которых есть родственники, считающиеся пропавшими без вести, не имеют о них никаких известий и еще не прошли ДНК-тест для идентификации трупов, могут обратиться в Центр судебно-медицинской экспертизы в Ереване.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Погибшие и пострадавшие от взрыва на склада горючего должны быть приравнены к жертвам боевых действий и "обязательно должны иметь социальные гарантии", заявил бывший омбудсмен Нагорного Карабаха, ныне общественный деятель Артак Бегларян.

"Что касается того, почему жертвы и раненые должны быть связаны с войной, то следует подчеркнуть, что это является прямым следствием сентябрьской войны и геноцида Азербайджана в отношении народа Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). Была 10-месячная блокада, в ходе которой Азербайджан создал острый дефицит топлива, и людям приходилось искать топливо. Сентябрьская война 2023 года привела к распаду государственного строя и армии по требованию Азербайджана, что создало неуправляемую ситуацию, и острое чувство страха [у людей], что не смогут защитить свои семьи от резни азербайджанских военных. Всё это заставило людей начать поиски топлива, чтобы спасти себя и свои семьи. И если бы не паника, не нехватка топлива, дезорганизованная армия и государственная система, этой трагедии не произошло бы. Я надеюсь, власти обсудят вопрос приравнивания к жертвам войны пострадавших, погибших, без вести пропавших в результате взрыва топлива", - сказал Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".

Пострадавший Наири Григорян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что во время взрыва находился не так близко к эпицентру, и обгорели лишь лицо и руки, но после перевязки он вернулся к семье и, превозмогая боль, вывез семью до Корнидзора.

"Мне нужен был бензин, чтобы довести жену, детей, родителей хотя бы до Гориса. Поэтому я хотел найти дополнительный бензин. Имеющегося в машине бензина еле хватило до границы Армении, почти до Корнидзора. Там моих родных приютили местные жители, а меня отправили опять в больницу, так как состояние ухудшилось. Лечение продолжается до сих пор", - рассказал мужчина.

Он отметил, что единственная помощь властей – это бесплатное лечение, а семья продолжает жить у знакомых, так как съемное жилье стоит дорого. Решить эту проблему своими силами, по мнению Григоряна, не удастся, пока он не вылечится и не найдет работу.

Пострадавший при взрыве Вардан Саркисян также рассказал, что после взрыва его перевели в больницу в Ереване на одной из машин скорой помощи, прибывших из Армении. Его семья была вывезена на автобусах миротворцев. "У моей семьи, как и у большинства депортированных из Арцаха, основная проблема - это жилье. Надеюсь в скором времени полностью вылечиться, найти работу и решить эту проблему", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Бывшая жительница Нагорного Карабаха по фамилии Шахназарян при взрыве топлива потеряла четырех родственников, в том числе двух сыновей. Она не захотела рассказывать подробности. "Отказываюсь верить в то, что они погибли, так как их тела не найдены", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, оставшиеся члены семьи были вывезены автобусами, приехавшими из Армении. Вопрос места проживания остается нерешенным – семью пока приютили родственники, сказала Шахназарян.

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