26 сентября 2023, 20:54

Не менее 125 человек погибли при взрыве близ Степанакерта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Армению доставлены 67 пациентов, пострадавших при взрыве цистерны с топливом в Нагорном Карабахе, а также тела не менее 125 погибших, сообщил Минздрав Армении. Минобороны России отчиталось о помощи 22 пострадавшим при взрыве.

Как писал "Кавказский узел", вечером 25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. По данным на 26 сентября ожоги различной степени тяжести получили 290 человек, 20 человек погибли. Транспортировка в медучреждения Армении пациентов, пострадавших при взрыве топливной цистерны близ Степанакерта, проводится вертолетами российских миротворцев, уже выполнено четыре рейса, сообщил Минздрав Армении.

По меньшей мере 125 человек погибли из-за взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе, их останки перевезены в Армению, сообщила сегодня министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. По ее словам, они направлены в центры судебно-медицинской экспертизы Армении.

В Национальном ожоговом центре находится 67 пациентов, пострадавших от взрыва. "Состояние большинства пациентов оценивается как крайне тяжелое и тяжелое, очень мало легких случаев", -  привело слова министра агентство News.Am.

Помощь пострадавшим при взрыве оказывается и в медотряде миротворцев, сообщило сегодня Минобороны России. "В медицинском отряде специального назначения российского миротворческого контингента оказывается медицинская помощь 22 местным жителям, пострадавшим в результате взрыва резервуара с ГСМ в Степанакерте", - указано в размещенном на сайте ведомства бюллютене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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Примечание:

"Баку предложил использовать объездную дорогу для эвакуации пациентов из Степанакерта", "Горис исчерпал ресурсы для размещения карабахских беженцев", "Баку направил в Карабах гумконвой".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 сентября 2023, 20:17

26 сентября 2023, 19:44

26 сентября 2023, 19:00

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