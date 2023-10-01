Спасатели Нагорного Карабаха продолжили поисковые работы

01 октября 2023, 01:10

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Поисковые работы в Нагорном Карабахе ведет группа сотрудников спасательной службы и дорожной полиции во главе с министром МВД, которые не уехали в Армению. Найдены тела более 300 человек, которые погибли в результате боевых действий и взрыва на складе топлива.

"Кавказский узел" писал, что 25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран произошел сильный взрыв. В результате взрыва, по данным на 26 сентября, погибли 68 человек, еще 105 числятся пропавшими без вести, ранения получили 290 человек, они эвакуированы для лечения в Армению. МЧС Азербайджана направило своих сотрудников для тушения огня и поиска пропавших без вести в результате взрыва на топливном складе, также была оказана помощь в лечении пострадавших, в том числе лекарствами и оборудованием.

В результате поисковых работ спасатели Нагорного Карабаха обнаружили более 300 тел и останков военнослужащих и гражданских лиц. Поисковые работы будут, сообщила вечером 30 сентября пресс-служба карабахского МВД.

«Несмотря на то, что почти все население Арцаха (Нагорного Карабаха) переселилось в республику Армения, группа сотрудников спасательной службы и дорожной полиции во главе с министром МВД остаются в Арцахе (Нагорном Карабахе) и проводят поисково-спасательные операции сразу по нескольким направлениям», - говорится в сообщении ведомства.

Ведомство отмечает, что ведется поиск будет вестись поиски останков после взрыва на складе топлива, погибших в ходе боевых действий военнослужащих и жертв среди мирных жителей, «обнаруженные останки и реликвии будут перевезены в Армению для их идентификации посредством судебно-медицинской экспертизы».

Руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что поисковые работы ведутся с 21 сентября. «За это время обнаружены останки и тела до 130 человек, из них девять - мирные жители, остальные военные. Также останки 170 человек - жертв взрыва на складе топлива 25 сентября. Поисковые работы продолжаются», - сказал он.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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