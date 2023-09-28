28 сентября 2023, 01:14

Азербайджанские спасатели и врачи отправлены в Нагорный Карабах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МЧС Азербайджана направило своих сотрудников в Нагорный Карабах для поиска пропавших без вести в результате взрыва на топливом складе. Для лечения пострадавших азербайджанские спасатели организуют полевой госпиталь в Ходжалы, отметили в ведомстве. 

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 26 сентября в Армению были доставлены 67 пострадавших при взрыве цистерны с топливом и тела 125 погибших, сообщил Минздрав Армении. Карабахский омбудсмен Нагорного Карабаха заявил, что при взрыве погибли не менее 68 человек, судьба 105 неизвестна.  Минобороны России 27 сентября сообщило, вертолетами российских миротворцев на лечение в Армению перевезены 142 человека, пострадавших при взрыве в Степанакерте.

25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. 290 пациентов поступили в карабахские медцентры, а также в медцентр российских миротворцев. Вечером 26 сентября МЧС Азербайджана сообщило, что потушен пожар на складе топлива, где произошел взрыв.

Десять спасательных машин с экипажами направлены к месту взрыва на дороге Аскеран-Ханкенди (армянское название - Степанакерт) для поисково-спасательных работ, сообщил 27 сентяря представитель азербайджанского МЧС корреспонденту «Кавказского узла». 

По информации ведомства, на месте пожара, потушенного сутками ранее, будут работать 50 спасателей. Их задача - прояснить судьбу людей, пропавших без вести после ЧП. Информация о пропавших была получена от представителей карабахских армян, отмечается сообщении. 

Кроме того, в Нагорный Карабах направлены 53 автомобиля с медицинским оборудованием и сотрудниками, которые развернут в Ходжалы полевой госпиталь для помощи пострадавшим при пожаре, добавили в ведомстве.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"МЧС Азербайджана отчиталось о работе пожарных на месте взрыва близ Степанакерта", "Баку отчитался о палаточных городках для жителей трех районов Карабаха", "МЧС Азербайджана рапортовало о доставке гумпомощи в Карабах".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 сентября 2023, 00:15

  • Власти сообщили о гибели на Украине 26 военных из Краснодарского края

    Михаил Мамонтов, Андрей Рыбалко, Сергей Науменко, Александр Бреус, Александр Никитченко, Сергей Сурженко, Николай Дуденко, Сергей Овасян, Иван Осипов, Игорь Федоров, Юрий Маруда, Александр Хохлов, Никита Шаламов, Руслан Андрющенко, Артем Каракян, Арсен Вартанян, Андрей Рычков, Алексей Калимбет, Дмитрий Костников, Сергей Денисов, Владимир Полторабатько, Евгений Батурский, Виталий Крапивкин, Андрей Щербина, Игорь Задорожний и Игнат Зубенко погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 219 жителей Кубани.

27 сентября 2023, 23:19

  • Полиция раскрыла подробности убийства двух человек в Левашах

    Конфликт двух молодых людей стал причиной драки, а затем и перестрелки между двумя семьями, в ходе которой погибли два человека, один из которых сотрудник полиции. Три человека задержаны, скрывшиеся участники драки объявлены в розыск, сообщило МВД Дагестана.

27 сентября 2023, 22:26

27 сентября 2023, 21:27

27 сентября 2023, 21:02

  • Зарема Мусаева этапирована в колонию

    Зарема Мусаева отправлена в колонию-поселение в Аргуне. Адвокаты готовят документы для условно-досрочного освобождения Мусаевой, сообщили сегодня правозащитники.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи