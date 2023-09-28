Азербайджанские спасатели и врачи отправлены в Нагорный Карабах

28 сентября 2023, 01:14

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МЧС Азербайджана направило своих сотрудников в Нагорный Карабах для поиска пропавших без вести в результате взрыва на топливом складе. Для лечения пострадавших азербайджанские спасатели организуют полевой госпиталь в Ходжалы, отметили в ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 26 сентября в Армению были доставлены 67 пострадавших при взрыве цистерны с топливом и тела 125 погибших, сообщил Минздрав Армении. Карабахский омбудсмен Нагорного Карабаха заявил, что при взрыве погибли не менее 68 человек, судьба 105 неизвестна. Минобороны России 27 сентября сообщило, вертолетами российских миротворцев на лечение в Армению перевезены 142 человека, пострадавших при взрыве в Степанакерте.

25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. 290 пациентов поступили в карабахские медцентры, а также в медцентр российских миротворцев. Вечером 26 сентября МЧС Азербайджана сообщило, что потушен пожар на складе топлива, где произошел взрыв.

Десять спасательных машин с экипажами направлены к месту взрыва на дороге Аскеран-Ханкенди (армянское название - Степанакерт) для поисково-спасательных работ, сообщил 27 сентяря представитель азербайджанского МЧС корреспонденту «Кавказского узла».

По информации ведомства, на месте пожара, потушенного сутками ранее, будут работать 50 спасателей. Их задача - прояснить судьбу людей, пропавших без вести после ЧП. Информация о пропавших была получена от представителей карабахских армян, отмечается сообщении.

Кроме того, в Нагорный Карабах направлены 53 автомобиля с медицинским оборудованием и сотрудниками, которые развернут в Ходжалы полевой госпиталь для помощи пострадавшим при пожаре, добавили в ведомстве.

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