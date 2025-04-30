Карабахские беженцы назвали продление программы помощи временным решением

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Решение властей Армении продлить на два месяца действие программы социальной помощи беженцам из Нагорного Карабаха является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы и участники протестов против прекращения программы.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении согласились продлить финансовую поддержку беженцев из Карабаха еще на два месяца, власти начали прием заявок от нуждающихся.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья, и начали протесты против решения властей о сокращении программы помощи.

Действие программы помощи продлено на два месяца

Правительство Армении на заседании 30 апреля приняло решение внести изменения и дополнения в программу оказания социальной помощи вынужденно перемещенным из Нагорного Карабаха по покрытию расходов на проживание и содержание.

В апреле и мае 2025 года лица в возрасте от 18 до 62 лет также станут получателями поддержки

"Пересмотренная программа денежной помощи с апреля 2025 года для покрытия прожиточного минимума и других расходов перемещенных лиц из Нагорного Карабаха будет действовать в течение двух месяцев не только для целевых групп, но и для всех остальных перемещенных лиц, не входящих в эти целевые группы. Таким образом, в апреле и мае 2025 года лица в возрасте от 18 до 62 лет, вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха, также станут получателями поддержки в размере 40 тысяч драмов", - проинформировала пресс-служба министерства труда и социальных вопросов Армении.

Относительно программы о дополнительной срочной финансовой помощи остро нуждающимся семьям беженцев, для участия в которой с 22 апреля правительство начало принимать заявки, в ведомстве сообщили, что "эта программа отложена".

"Срок действия меры для исключительно нуждающихся семей, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, принятой правительством Армении несколько недель назад, будет отложен на тот же срок: поступившие заявления будут рассматриваться с июня 2025 года на тех же условиях", - сообщила пресс-служба Минтруда и социальных вопросов Армении.

В частности, на срочную поддержку можно подавать заявку, если доход семьи не превышает 55 тысяч драмов на каждого члена семьи, семья тогда может получить помощь: 40 тысяч драмов один член семьи и по 10 тысяч драмов каждый последующий член семьи. Также требуется, чтобы у семьи не было собственной недвижимости и автомобиля выпуска позже 2017 года. Электронную заявку на участие в данной программе можно подать на сайте министерства соцобеспечения Армении.

Решение продлить программу помощи стало ответом на требования активистов

Карабахские беженцы, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", высказали удовлетворение решением властей продлить программу, но назвали это лишь временным облегчением.

"Если продлить социальную помощь жителям Арцаха на несколько месяцев можно, только убрав палатку с площади Свободы, то я целиком и полностью за", - прокомментировал ситуацию карабахский общественный и государственный деятель Арамаис Агабекяян.

Палатка стала средством для эффективной, но незавершенной борьбы

"Как видим, только активные действия могут заставить власти что-то предпринять. В противном случае, без давления ничего не получится. Палатка была не только "раздражителем", но и стала средством для эффективной, но незавершенной борьбы", - добавил активист.

Председатель общественного совета Нагорного Карабаха Армен Геворгян считает, что «активисты приняли правильное решение свернуть палатку с площади, так как это способствовало не только продлению программы поддержки на два месяца, но и отложили эмиграцию карабахцев из Армении на два месяца». По его словам, "на сегодня, миграция карабахцев из Армении является главным вызовом".

Активист и беженец из Нагорного Карабаха Ваге Арутюнян отметил, что "программа социальной помощи дает малочисленным семьям беженцев возможность жить в Армении и не эмигрировать".

Правительство не учитывает цены на недвижимость в Армении

"Социальная помощь – это не доход для семьи беженца. На эти деньги не покупается одежда, еда, предметы домашнего обихода. Вся помощь отдается хозяину дома, а в некоторых случаях добавляется из зарплаты. Правительство не учитывает цены на недвижимость в Армении. Кроме того, власть не учитывает, что граждане Арцаха, проживая и работая в Армении, представляют экономическую ценность - платят налоги, пошлины, платежи в бюджет РА, в том числе с зарплаты, аренды жилья, коммунальных услуг, товаров, приобретаемых для повседневной жизни, увеличивают внутренний рынок примерно на 120 000 потребителей, на свои финансовые ресурсы на внутреннем рынке, а не экспортируют за рубеж, как индийцы, русские, персы и другие нации", - отметил Арутюнян.

Он добавил, что "власти должны пересмотреть жилищную программу для беженцев, так как на поставленных условиях просто невозможно ею воспользоваться", и что "на выделенные деньги невозможно не только приобрести квартиру в Ереване, но и приобрести квартиру в других населенных пунктах с подходящими условиями проживания".

"Таким образом, для того чтобы десятки тысяч жителей Арцаха жили, выживали, проживали в Армении и направляли свои способности на развитие Республики Армения, их права на достойную жизнь должны соблюдаться. При правильном отношении народ Арцаха вернет Республике Армения в двойном размере и даже больше", - считает Ваге Арутюнян.

Беженка из Нагорного Карабаха Грета Абрамян считает, что продление программы - не решение проблемы.

"Это просто подачки, чтоб держать беженцев в напряжении и заставить уехать в поисках достойной жизни для своих детей. Разве через два месяца нам дадут жилье? Или я смогу найти работу? Мой муж работает на стройке, у нас двое детей, одному из них необходимо постоянное наблюдение врачей - он попал под бомбежку Степанакерта 19 сентября 2023 года, когда возвращался из школы. Я не могу работать, так как у нас нет возможности нанять сиделку – зарплаты мужа хватает на еду и транспорт, чтоб возить ребенка к специалисту. Пока была соцпомощь "40+10 тысяч драмов", мы были спокойны, но если эта программа завершится, нам придется выбирать – в далекое село, но угробить ребенка, или уехать из Армении. Многие наши знакомые уехали и рассказывают, что там есть работа и аренда жилья соответствующая", - сказала женщина.

Марат Григорян из Нагорного Карабаха в ходе последней карабахской войны был солдатом-срочником Армии обороны НКР. После массового исхода армян из Карабаха он устроился работать на одном из предприятий Котайкской области. Недавно завод закрыли, а несколько сот человек стали безработными. Он в поисках работы. Семья живет на пенсию родителей. Арендную плату за жилье покрывала социальная помощь "40+10".

"Я надеюсь найти работу за эти два месяца. В провинциальном городе нет вакансий. А ехать в Ереван на работу каждый день почти 40 километров мне неудобно. Я готов на любую работу, лишь бы после этих двух месяцев, на которые продлена программа, мне зарплаты хватило на аренду жилья. Из-за отсутствия доходной работы я не могу себе позволить создать семью и долечиваться после ранения тоже не могу", - рассказал молодой человек.

На вопрос, собирается ли он покинуть страну, он ответил, что не может оставить одних престарелых родителей.

Социальная помощь беженцам должна быть продолжена до тех пор, пока семья не будет обеспечена жильем

Нвер Гукасян из Степанакерта рассказал, что его семья состоит из двух человек. Их ежемесячный доход, если разделить на каждого, получается чуть выше 55 тысяч драмов. По этой причине они не могут воспользоваться срочной программой для нуждающихся семей. По его словам, "в программе не учитывается, что арцахцы платят аренду за жилье, поэтому необходимо добиться, чтоб она была пересмотрена".

"Социальная помощь беженцам должна быть продолжена до тех пор, пока семья не будет обеспечена жильем. Моя семья согласна на социальное жилье. Во-первых, мы надеемся на возвращение, и во-вторых, даже если мы получим сертификат на приобретение жилья, на эту сумму невозможно купить жилье. А дополнительных средств у нас нет. Если каким-то чудом нам удастся взять кредит, как мы будем расплачиваться с банком, если у нас небольшие зарплаты? Нас шесть человек, из них два пенсионера, два несовершеннолетних. Работаем мы с женой. Продление на два месяца – это спасение для нас, чтоб не оказаться на улице. Мы сугубо городские люди, и если даже переедем в село, чтоб стать крестьянами, нам нужны годы. У нас есть такой опыт – мы пытались жить в одном из сел Лорийской области, но из-за отсутствия навыков и работы вынуждены были переехать в Аштарак. Здесь аренда жилья выше, но есть работа, есть хорошая школа, и медобслуживание для стариков качественнее, чем в сельском медпункте"», - сказал беженец из Степанакерта Гурген Григорян.

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