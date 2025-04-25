Власти Армении согласились продлить поддержку беженцев из Карабаха

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Выплаты социальной помощи в 40 тысяч драмов для семей беженцев из Карабаха будут продлены еще на два месяца, власти начали прием заявок от нуждающихся. В обмен на это правительство Армении вновь потребовало, чтобы карабахские активисты убрали палатку с площади Свободы.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел массовый митинг карабахских беженцев, а с 30 марта они проводят в столице локальные акции протеста в поддержку своих требований, как социальных, так и политических. Власти Армении предлагали продлить социальную поддержку карабахских беженцев на один месяц взамен на прекращение круглосуточной акции протеста в Ереване, но активисты отказались убрать палатку с площади Свободы.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено не распространять на людей трудоспособного возраста, получать деньги по ней теперь могут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья.

Министерство труда и социальных вопросов Армении с 22 апреля принимает заявки от малообеспеченных семей беженцев, нуждающихся в дополнительной срочной социальной помощи. Заявки принимаются посредством единой информационной системы социальной защиты, форма заявки размещена на сайте министерства.

“Параллельно с программой поддержки жизнеобеспечения вынужденно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, нуждающиеся перемещенные семьи получат дополнительную срочную социальную помощь”, - сообщил представитель министерства корреспонденту “Кавказского узла”.

По информации ведомства, сумма дополнительной поддержки для каждой малоимущей семьи беженцев, составит 40 тысяч драмов на одного члена семьи, плюс по 10 тысяч драмов каждому члену семьи.

“Заявку могут подать семьи, насильственно перемещенные из Нагорного Карабаха, которые не находятся под опекой государства или не проживают на территориях, находящихся в общественной или государственной собственности, если доход на одного члена семьи не превышает 55 тысяч драмов, если они не имеют единоличного или не менее 50% долевого или совместного владения жилой недвижимости, а налог на их транспортные средства составляет менее 15 тысяч драмов”, - проинформировал сотрудник ведомства.

Представители правительства Армении вновь предлагали карабахским активистам убрать палатку с площади Свободы - на этот раз в обмен на продолжение финансовой поддержки беженцам еще на два месяца, но в размере 40 тысяч драмов вместо “40+10 тысяч”, сообщил представитель Совета по защите прав беженцев из Нагорного Карабаха Нжде Искандарян.

По его словам, “Совет решил выслушать мнение общественности” и организует встречи с карабахскими беженцами в регионах, чтобы узнать их позицию.

“Предложение продлить соцподдержку в размере 40 тысяч драмов еще на два месяца, взамен на то, чтобы мы убрали палатку, поступило в качестве предварительного условия от вице-премьера Армении. Правительство говорит только о социальных проблемах, упомянутых в петиции, избегая выдвинутых нами политических требований. Мы опасаемся, что если уберем палатку и прекратим борьбу, власть проигнорирует наши требования. Соотечественники должны помочь нам принять правильное решение”, - сказал активист.

Представитель Совета Апрес Маргарян отметил, что правительство также изъявило готовность сформировать экспертные группы для обсуждения программ занятости и обеспечения жильем, признав, что ранее утвержденные программы нуждаются в изменениях. “Совет продолжит публичные обсуждения, расширив формат – нам необходимо выслушать предложения разных кругов населения, чтобы принять решение о наших дальнейших действиях”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Общественный деятель, беженка из Нагорного Карабаха Лиана Петросян провела онлайн-голосование среди беженцев, попросив их ответить на вопрос: “Убрать ли Совету палатку с площади Свободы, согласиться ли на предложение правительства?”.

“Более 4100 человек высказали свое мнение на платформе Facebook* и в канале Telegram, 3800 пользователей проголосовали против демонтажа палатки взамен на предоставление 40 тысяч драмов еще на два месяца. Опрос еще раз доказал и подтвердил, что наши переселенцы, несмотря на тяжелое социально-экономическое и психологическое положение, не готовы принять “мелкую торговлю” властей Армении. Палатка, как средство действия, изначально была установлена в расчете на разрешение более широких проблем, в основе которых лежат реальные интересы наших перемещенных соотечественников. Надеемся, что представители правительства Армении начнут по-настоящему прислушиваться к нам и в будущем нам не придется проводить новые акции в защиту своих прав. Наши соотечественники не принимают 80 тысяч драмов, предлагаемых правительством в качестве “компенсации” за отказ от своих требований, народ готов отстаивать свои требования”, - заявила Петросян корреспонденту “Кавказского узла”.

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