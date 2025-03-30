Карабахские беженцы перечислили требования к властям Армении

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На акции протеста в Ереване беженцы из Нагорного Карабаха потребовали обеспечить их возвращение на родину, решить их неотложные социальные проблемы, разработать эффективную жилищную программу, освободить задержанных Азербайджаном карабахцев и обеспечить сохранение культурного наследия.

Как информировал "Кавказский узел", общественные организации Нагорного Карабаха призвали 29 марта армян прийти на масштабный митинг в защиту прав беженцев.

Карабахские беженцы неоднократно жаловались на игнорирование властями Армении их проблем. Так, 18 февраля беженцы заявили, что утвержденные властями Армении поправки в жилищную программу призваны стимулировать их уехать в другие страны.

Митинг 29 марта в Ереване на площади Свободы начался в 15.00 по местному времени (14.00 мск) и продлился до 17.00 (16.00 мск). Акция организована по инициативе Совета по защите прав граждан Арцаха (Нагорного Карабаха). По оценкам организаторов, в акции приняли участие порядка 15 тысяч человек.

Участники акции держали плакаты: "Начать переговоры по возвращению в Арцах", "Нет - политике, которая способствует миграции арцахцев из Армении", "Возвращение заключенных без условий", "Вернём Арцах - восстановим справедливость". Люди скандировали: "Возвращение!". Присутствовали флаги Армении и Нагорного Карабаха, в начале митинга прозвучали гимны Армении и Нагорного Карабаха, минутой молчания почтили память погибших и жертв карабахских войн. Также были фотографии заключенных в Баку армян, в том числе представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха.

Совет по защите прав граждан Арцаха создан по инициативе ассоциации "За Арцах" и включает практически все общественные организации Нагорного Карабаха и общественных деятелей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель организации Артак Мкртчян.

Объявляя о митинге, мы выделили четыре важных аспекта, о которых необходимо поговорить, понять подходы к их решению

"Сложилась ситуация, что народ Арцаха (Нагорного Карабаха) должен встать на защиту своих прав. Поэтому, объявляя о митинге, мы выделили четыре важных аспекта, о которых необходимо поговорить, понять подходы к их решению. Это обеспечение права коллективного возвращения, решение неотложных социальных проблем вынужденных переселенцев, в том числе достойная и эффективная реализация программ поддержки жилья и занятости, обеспечение возвращения армянских заключенных из бакинских тюрем и обеспечение сохранения армянского культурного наследия, частной и государственной собственности Арцаха (Нагорного Карабаха)", - отметил активист.

Он добавил, что петицию с требованиями участников акции он лично и несколько активистов передали в правительство Армении сразу же после того, как она была зачитана во время митинга. "По закону правительство должно ответить на наше письмо в течение семи дней. Потому мы начинаем круглосуточную палаточную акцию. Палатка, установленная нами на площади Свободы, где проходил митинг, будет функционировать как штаб, где мы будем принимать решения о наших дальнейших действиях. В понедельник планируется пресс-конференция с нашей стороны. Палатка одна, так как полиция не разрешила установить вторую, ссылаясь на то, что мы договорись об одной палатке. В любом случае акция продолжается", - сказал Мкртчян.

В заявлении фракции "Свободная Родина х Объединенный гражданский альянс" парламента Нагорного Карабаха отмечается, что "армяне Арцаха (Нагорного Карабаха) сталкиваются с серьезными гуманитарными и социальными проблемами", а "бездействие и безответственность властей Армении привели к безысходной ситуации, которая ставит под угрозу права и будущее наших соотечественников".

Фракция призвала все карабахские политические силы принять участие в митинге и выдвинуть требование к правительству Армении. В частности, "разработать и реализовать четкую и долгосрочную политику по решению социальных и экономических проблем армян Арцаха (Нагорного Карабаха), обеспечить стабильные условия жизни для перемещенных семей, включая программы по обеспечению жильем, здравоохранению и образованию, реализовать эффективные меры по созданию рабочих мест и экономическому развитию, последовательно поднимать на международных площадках вопрос коллективного права на возвращение армян Арцаха (Нагорного Карабаха), использовать все возможные правовые и политические рычаги для немедленного освобождения наших пленных соотечественников, поднимая их вопрос в международных структурах и требуя справедливости".

Участники митинга поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими впечатлениями от акции.

"Митинг пока носит социальный и гуманитарный характер, но если власти не отреагируют на наши требования, то протесты станут политическими", - заявил один из активистов, юрист Давид Ованнисян из Степанакерта.

"Люди собрались, чтобы заявить о несостоятельности жилищной программы для беженцев. Предъявить требование, чтобы незамедлительно были начаты переговоры по возвращению, чтобы заявить о несправедливом отношении к карабахцам. И самое важное, чтобы арцахцы или другие жители Армении получили одинаковый паспорт и одну и ту же социальную карту, они являются полноправными гражданами Армении, никто не имеет морального и юридического права заставлять арцахцев заново принимать гражданство. Лишь 0,1% из 150 тысяч жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) приобрели жилье по правительственной жилищной программе за весь год, как программа действует. Это означает, что данная программа не соответствует нуждам общества и нуждается в изменении", - сказал адвокат.

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

Он добавил, что 15 тысяч человек на митинге – это лишь те, кто смог приехать на площадь Свободы. "По тому, сколько нам звонили и писали из районов, людей было бы больше, но они из-за социальных проблем не смогли приехать – кто-то на работе, кто-то не имеет транспорта или нет финансовой возможности", – отметил активист.

Арсен Аветисян из Степанакерта признался, что "доволен, что много людей собралось на митинг".

Социальный вопрос для нас не на первом месте. Вопрос возвращения Арцаха – вот что больше всего мы хотим

"За последние годы много было митингов. Но чтобы столько тысяч человек – это в первый раз. И что примечательно, социальный вопрос для нас не на первом месте. Вопрос возвращения Арцаха – вот что больше всего мы хотим. И необходимо сделать все, чтобы власть Армении не бездействовала, а постоянно ставила вопрос прав жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) на международных платформах для обсуждения", – сказал мужчина.

Анна Геворгян из Мартакертского района Нагорного Карабаха заметила, что "через несколько дней жизнь станет намного труднее, так как прекращается программа "40+10".

"До июня буду получать всего 40 тысяч драмов, затем 30 тысяч до конца года. И это все, что у нас будет. Я не могу работать, потому что ребенок слишком слаб. А подработки даже на аренду не хватит. Наверное, моя семья будет рассматривать миграцию из Армении. Уехать в районы Армении не рассматриваем, так как жили в Тавуше почти полгода – ни работы, ни нормального образовательного учреждения, а арендовать жилье с нормальными бытовыми условиями проблематично", – сказала женщина.

Многие семьи без социальной поддержки просто останутся без жилья

Давид Минасян из Степанакерта рассказал, что написал в соцсети призыв, чтобы арендодатели квартир пересмотрели цены. "Если не будет программы "40+10", тысячи владельцев квартир потеряют ежемесячный доход. Но если они понизят цены, возможно, одна из трех семей беженцев осилит аренду и кто-то из граждан Еревана продолжит получать доход, хоть и не такой крупный, как ранее. Многие семьи без социальной поддержки просто останутся без жилья, так что, как ни посмотри, местным жителям также выгодно, чтобы программа "40+10" продолжилась", – сказал молодой мужчина, присутствовавший на митинге.

Жительница Еревана Рузанна Ерицян пришла на митинг по собственной инициативе. По её словам, беженцы из Нагорного Карабаха нуждаются в особой защите прав, они не должны быть в одиночестве. "Я не понимаю, как можно разделить Арцах (Нагорный Карабах) и Армению. Это одно государство и один народ. Если мы сейчас не защитим арцахцев, не будем действовать для возвращения Арцаха (Нагорного Карабаха), то в скором времени потеряем Армению. И это будет скоро, если мы будем бездействовать, не поддерживать друг друга", - поделилась женщина.

Армен Саргсян из Еревана сказал, что "пришел на митинг, чтобы послушать требования и посмотреть, смогут ли до конца бороться". "Пока я считаю, что все делается правильно. Требования выдвинуты, борьба продолжается в виде палаточный акции. Про политические требования я ничего сказать пока не могу, но социальные вопросы правительство обязано решить. Арцахцы потеряли все и сравнивать их с нуждающимися Армении не слишком корректно - у последних хотя бы есть жилье", - поделился мужчина.

Он считает, что к акции должны быть "привлечены и депутаты Арцаха (Нагорного Карабаха), чтобы подчеркнуть их легитимность".

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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