Изменения в жилищной программе вызвали недовольство карабахских беженцев

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Утвержденные властями Армении поправки в жилищную программу, по мнению карабахских беженцев, призваны стимулировать их уехать в другие страны.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

Министерство труда и социальных вопросов Армении опубликовало утвержденный обновленный проект жилищной программы для беженцев из Нагорного Карабаха. Программа по-прежнему разбита на три этапа. Воспользоваться первым этапом могут семьи любого состава, которые в дополнение к сертификату, предусмотренному программой, внесут дополнительный платеж в размере не менее 30 процентов от стоимости недвижимости или получат дополнительный ипотечный кредит. Второй и третий этапы программы стартуют с 1 июля 2025 и 2026 годов соответственно для семей с несовершеннолетними.

Утверждено решение расширить со 148 до 443 список населенных пунктов, при покупке жилья в которых помощь на каждого члена семьи составит до четырех миллионов драмов (чуть больше 10 тысяч долларов) независимо от числа детей в семье. 443 – это почти половина населенных пунктов республики, в том числе города (за исключением Еревана и окрестностей).

Снижается максимальная жилплощадь, подлежащая субсидии (в пересчете на каждого члена семьи девять квадратных метров вместо прежних 12). Если семья решает построить частный дом, а не покупать квартиру, то на покупку земли не применяется ограничения по площади, а сумма поддержки на каждого члена семьи возрастает с трех до четырех миллионов драмов.

Упрощена процедура регистрации собственности. Дом или квартира регистрируются на всех совершеннолетних членов семьи. Если ребенок родился в семье до 31 декабря 2024 года, но после того, как его родители получили сертификат на жилье, то помощь выдается и на его имя.

«Изменения в программе государственной жилищной поддержки семей приняты с учетом обсуждений с беженцами», - сообщили 17 февраля корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства труда и социальных вопросов.

С помощью этой программы из Еревана и близлежащих районов пытаются выселить людей в отдаленные, опустевшие зоны

«Становится понятно, что с помощью этой программы из Еревана и близлежащих районов пытаются выселить людей в отдаленные, опустевшие зоны», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель карабахского НПО «Равные возможности» Артак Мкртчян.

По его словам, «в местах, где есть население и какая-то жизнь, на выделенные деньги невозможно купить жилье, поэтому программа обеспечения жильем изначально провалилась»

Мкртчян отметил, что «непонятно с кем обсуждалась программа». «Такое впечатление, что авторы не знакомы с ценами на рынке недвижимости. Не было учтено, что вынужденно переселенные жители Арцаха (Нагорного Карабаха) уже больше года живут в Армении, в какой-то степени адаптировались, живут в определенном регионе и еще один вынужденный переезд может стоить потери работы и стать новым стрессом», - добавил он.

Карабахский общественный деятель Нжде Искандарян считает, что «власти Армении, если действительно хотят помочь беженцам с жильем, то за год могли бы предпринять конкретные шаги по этому вопросу – приложить усилия через международные организации, доноров и, конечно же, используя потенциал диаспоры». По его словам, "условия в программе специально нацелены на ее провал и на исход карабахцев из Армении".

По данным СНБ Армении на 1 января 2025 года, Армению покинули 26 397 вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, в то время как 14 871 человек вернулся. Это означает, что после войны 2020 года и сентябрьского переселения 2023 года 11 526 арцахцев уехали из Армении и пока не вернулись, цитирует CivilNet армянское издание PanArmenian․

Издание отмечает, что «общий процесс эмиграции продолжается».

Беженцы из Нагорного Карабаха, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", считают, что государство должно обеспечить их жильем.

Власти прекрасно знают рыночные цены на квартиры и то, что купить дом за запланированную сумму невозможно

«Государство должно обеспечить каждую семью квартирой, равноценной ее утраченному имуществу. В Ереване строительный бум, но квартиры в новостройках не по карману беженцам. Власти прекрасно знают рыночные цены на квартиры и то, что купить дом за запланированную сумму невозможно. Многие говорят, что власть хочет, чтобы арцахцы покинули Армению навсегда. Я тоже так начал думать в последние дни. Армянская власть хочет, чтоб мы разбрелись по миру, и погасили в себе надежду на возвращение в Арцах (Нагорный Карабах)», - сказал Гегам Григорян из Степанакерта.

Нарине Алексанян из Нагорного Карабаха призналась, что ожидала более ощутимых изменений в жилищной программе. «После внесения изменений в программу господдержки по обеспечению жильем вынужденных переселенцев из Арцаха (Нагорного Карабаха) я слышала много недовольства в своем окружении. Я сама надеялась, что хотя бы отменят обязательное условие – принятие гражданства Армении. Потому, что даже приобретая жилью лишь через 10 лет становишься ее полноценным владельцем. А за это время многое может случиться – наше возвращение в Арцах (Нагорный Карабах), или война в Армении, или я умру. Поэтому я не понимаю, почему власти создают такие сложности», - призналась 50-летняя женщина.

Трудно даже в городе Ереване найти работу, не то, что в регионах

Анна Даниелян из Степанакерта сообщила, что жители Нагорного Карабаха считают программу "не программой обеспечения жильем, а программой расселения приграничных поселений за счет беженцев". «Каждый человек сам решает, где ему жить. Никто не имеет права его принуждать, даже если человек находится в отчаянной ситуации. Трудно даже в городе Ереване найти работу, не то, что в регионах. Гражданин Арцаха (Нагорного Карабаха) приехал с границы и не боится снова жить на границе, но существует проблема трудоустройства в предлагаемых областях и общинах. Об этом свидетельствует и отток местного населения», - сказала беженка.

Она добавила, что «семьи из 1-3 человек убеждены, что никогда не смогут купить квартиру на такую сумму, даже если на человека будет выделено 4 миллиона драмов вместо 3 миллионов, особенно когда этим людям за 50 и они не могут воспользоваться ипотечными кредитами».

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