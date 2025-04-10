Карабахские активисты отказались прекратить акции в обмен на месяц пособий

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Власти Армении предлагали продлить социальную поддержку карабахских беженцев на один месяц взамен на прекращение круглосуточной акции протеста в Ереване. Активисты отказались убрать палатку с площади Свободы и планируют новый массовый митинг.

Как писал "Кавказский узел", карабахские беженцы просят власти Армении не ужесточать условия программы соцподдержки и проводят акции протеста в связи с сокращением помощи. 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел массовый митинг карабахских беженцев, а 30 и 31 марта они провели локальные протестные акции. Еще две акции беженцы провели 3 апреля - в этот день представитель правительства подтвердил им, что власти не будут пересматривать решение об отмене программы.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено не распространять на людей трудоспособного возраста, получать деньги по ней теперь могут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья.

Участники инициативной группы карабахских беженцев и добровольцы продолжают круглосуточно дежурить в палатке, установленной с 29 марта на площади Свободы в Ереване - они проводят там встречи и обсуждения, а также организуют локальные акции протеста в поддержку требований, выдвинутых на митинге, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Участники митинга 29 марта просили власти Армении отреагировать на требования их петиции в течение недели, но к 5 апреля единственным практическим предложением правительства Армении было “формирование экспертных групп для выработки определенных решений”, сообщила инициатива “Совета по защите прав арцахцев”. Активисты заявили, что начинают “масштабный процесс консолидации, призывая все заинтересованные общественные и политические силы и деятелей Арцаха (Нагорный Карабах) для совместного обсуждения дальнейшей борьбы”. До 15 апреля они намерены подготовить “следующий крупный митинг” с учетом ожиданий общественности.

“До 15 числа мы проводим встречи с политическими силами Арцаха и Армении, общественными деятелями и организациями для объединения вокруг нашей повестки дня и планирования четких действий, если правительство не изменит свою позицию”, - заявил корреспонденту “Кавказского узла” участник "Совета по защите прав арцахцев" Нжде Искандарян.

“Организация локальных акций с нашими требованиями у зданий правительства и разных структур будет продолжена, чтобы заявить, что борьба на наши всеобщие права является справедливой”, - сообщил представитель Совета Артак Мкртчян корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам активиста, в последние дни инициативная группа проводила встречи с правозащитниками, карабахскими политическими силами, представителями политических и гражданских объединений Армении. "8 апреля правительство Армении предложило продлить на один месяц программу "40+10 тысяч драмов" для беженцев, если инициатива уберет палатку с площади Свободы и прекратит встречи", - заявил он.

Мкртчян отметил, что активисты отклонили это предложение. "Одно из наших требований - продолжить социальную программу «40+10» до обеспечения семью беженцев жильем. Если они продлят поддержку в размере 50 тысяч драмов на месяц, смогут ли они обеспечить нас жильем за месяц? Они сказали, что программа не будет продолжена, так почему же теперь они готовы продлить ее на месяц? Мы не гонимся за деньгами, мы боремся за свои права", - подчеркнул он.

Правительство заявило о готовности создать три экспертные группы для работы над программами социальной помощи, жилищной и защиты культурного наследия, однако в петиции к правительству было 12 пунктов, - и многие из них касаются также политических прав карабахцев, отметил общественный деятель Апрес Маргарян.

В петиции, направленной правительству Армении по итогам митинга, карабахцы, в частности, требовали “последовательно и ответственно осуществлять все возможные правовые, политические и дипломатические шаги для обеспечения коллективного возвращения народа Арцаха на родину”, “отказаться от искусственной политики принуждения к гражданству Армении”, “пересмотреть неконституционное решение правительства относительно пенсионных фондов”, ”избегать любых шагов по роспуску Минской группы ОБСЕ”, а также учитывать мнение карабахских армян в процессе принятия решений, касающихся внешней и внутренней политики.

«Текст петиции является нашей повесткой, и никаких отклонений от повестки для нас неприемлемо», - заявил руководитель карабахского НПО «Возрождающийся Арцах» Анастас Исраелян.

Депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян после встречи в палатке указал, что «власти Армении намеренно проигнорировали большинство пунктов в петиции, сведя требования граждан Арцаха к сугубо социальным, чтобы легче было имитировать сотрудничество».

«Мы акцентировали внимание на политических и правовых вопросах, поэтому необходимо сформировать группы, которые вступят в переговоры с властями по политическим и правовым вопросам. Необходимо добиться, чтобы приоритетными во внешней политике Армении были вопросы освобождения заложников в Баку и возвращения арцахцев на родину», - сказал представитель АРФ «Дашнакцутюн» Ара Пулузян после встречи с активистами.

Координатор движения «Вместе» Арам Саркисян во время встречи в палатке заметил, что необходимо добиваться продолжения работы Минской группы ОБСЕ. «Это единственная платформа, которая может оставить карабахский вопрос в международной повестке дня и принципиально поставить вопросы о праве арцахцев на возвращение и на самоопределение», считает он. При этом Саркисян добавил, что «решение социальных вопросов беженцев необходимо, чтоб не допустить их эмиграции из Армении».

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