Члены Совета по защите прав карабахцев были вызваны в полицию перед митингом

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Полиция Армении сегодня с утра вызвала членов Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха на беседу в связи с запланированным митингом карабахских беженцев. Мэрия Еревана отклонила заявки на проведение после митинга шествия и сидячей забастовки.

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха анонсировал массовый митинг и марш 12 июля, призвав церковь и все политические силы поддержать требования беженцев. Массовую акцию протеста с требованием защиты прав беженцев следует провести раньше 12 июля и не в выходной день, так как с начала июля многие из них рискуют остаться без крова из-за сокращения соцвыплат, заявили ранее карабахцы.

Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. Это решение является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы и участники протестов. В июне активисты заявили, что начинают новый этап борьбы.

Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха выступил сегодня с заявлением, указав, что «несмотря на давление, запланированный митинг состоится».

"Дорогие соотечественники, сегодня, в 18:00 (17.00 мск - прим. "Кавказского узла"), мы ждем вас всех на площади Свободы на наш митинг во имя прав народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). В этих сложных условиях нам предстоит принять важные решения, чтобы совместными усилиями и законными средствами мы могли защитить наши права. Следует отметить, что митинг, организованный Советом по защите прав граждан Арцаха, был разрешен, однако полиция и мэрия Еревана отклонили заявки на проведение запланированного шествия и сидячей забастовки. Шествие планировалось провести к зданиям правительства Республики Армения и Национального Собрания. Однако во время митинга мы намерены использовать все законные средства для проведения нашего мирного шествия в сотрудничестве с полицией и защиты наших прав. Хотя в последние дни власти Армении также прибегают к различному давлению в отношении членов и сторонников Совета, мы уверены, что это давление еще больше укрепит нашу волю и дух борьбы, поскольку наши требования справедливы и основаны исключительно на наших правах. Вместе за наши права!", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Совета в Facebook*.

Cегодня в первой половине дня, трое активистов Совета были вызваны в полицию Армении, стало известно корреспонденту "Кавказского узла"

Представитель Совета отметил по этом поводу, что "мы пока ограничимся заявлением на нашей странице, к этому вопросу вернемся после митинга".

В полиции была беседа, правоохранительные органы посоветовали не выходить за рамки намеченного плана проведения мероприятия – "лишь митинг, без шествия и сидячей протестной акции", сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха Апрес Маргарян.

Член Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха Нжде Искандарян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что для проведения большого митинга на площади Свободы активисты обратились в мэрию Еревана и в правоохранительные органы для обеспечения безопасности, чтобы не допустить провокаций во время мирного мероприятия, "так как планируем выполнять все предусмотренные законодательством процедуры". "Надеемся, что правоохранительные органы пресекут все попытки провокаторов перевести цель митинга в нежелательное русло", - сказал Искандарян.

Он добавил, что «на митинге будут подняты вопросы соблюдения политических и социальных прав народа Нагорного Карабаха, указанные в 12 пунктах петиции, которую мы вручили правительству РА в ходе митинга 29 марта".

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С июля 2025 года эта программа не распространяется на людей трудоспособного возраста, а суммы выплат сокращены: по 30 тысяч драмов будут выплачивать детям до 18 лет, людям с ограниченными возможностями и пенсионерам.

"К сожалению, сегодня наиболее острым вопросом для всех беженцев являются социальные проблемы. Прекращение или сокращение социальной поддержки беженцам со стороны государства увеличивает эмиграцию арцахцев из Армении в другие страны. Потому на митинге основные требования будут касаться социальных проблем", - сказал Искандарян.

"Совет является одним из немногих легитимных органов, который способен говорить о проблемах беженцев", считает член Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха Гагик Аванесян. "Однако в одиночку никто не в состоянии решить проблемы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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