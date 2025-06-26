Беженцы из Карабаха усомнились в эффективности запланированного митинга

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Массовую акцию протеста с требованием защиты прав беженцев следует провести раньше 12 июля и не в выходной день, так как с начала июля многие из них рискуют остаться без крова из-за сокращения соцвыплат, заявили карабахцы.

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха анонсировал массовый митинг и марш 12 июля, призвав церковь и все политические силы поддержать требования беженцев.

Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. Это решение является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы и участники протестов. В июне активисты заявили, что начинают новый этап борьбы.

На шествии и митинге 12 июля в первую очередь будут подняты социальные вопросы карабахских беженцев, но организаторы планируют напомнить и о политических требованиях, изложенных в петиции от 29 марта. Других акций пока не запланировано, рассказал представитель Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха корреспонденту “Кавказского узла”.

“Встречи с беженцами продолжаются, их вопросы и предложения записываются, чтобы включить в требования для переговоров с правительством”, - пояснил он.

Беженцы из Нагорного Карабаха, опрошенные “Кавказским узлом”, выразили мнение, что акцию протеста следует провести раньше 12 июля, так как материальное положение переселенцев после сокращения социальной помощи стало критическим.

«Необходимо всем вместе выйти на акцию, и оставаться на площади до тех пор, пока социальные проблемы беженцев не будут решены. С 1 июля много-много семей окажутся на улице, так как не будет социальной поддержки, а те, кто входит в социальные категории, будут получать лишь по 30 тысяч драмов. Этого недостаточно для аренды жилья, если в семье нет более пяти несовершеннолетних или столько же пенсионеров или инвалидов. Необходимо как можно скорее выйти на площадь, не ждать 12 июля, иначе будет поздно», - заявила Зоя Гаспарян из Степанакерта.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С июля 2025 года эта программа не распространяется на людей трудоспособного возраста, а суммы выплат сокращены: по 30 тысяч драмов будут выплачивать детям до 18 лет, людям с ограниченными возможностями и пенсионерам.

Беженка Ани Газарян также посетовала, что «акция организовывается поздно». «Если действительно начинается новая фаза борьбы, все должно происходить быстро, системно и конкретными шагами, а не выжиданием в две недели. Люди устали от проблем, они хотят четких требований, эффективных митингов. Обычный «марш» не стоит называть «фазой борьбы». Если есть реальные цели, то должен быть представлен пошаговый план, а не просто призыв «объединиться», иначе мы так и будем ходить по тому же замкнутому кругу без результата», - считает Газарян.

Только общественное давление способно мотивировать власти Армении на действия, полагает Лилит Аванесян из Степанакерта. «Необходимо четко понимать, что правительство Армении может измениться только благодаря давлению со стороны народа. В этом плане то, что борьба будет продолжена, я считаю правильным», - сказала она.

День и время для акции выбраны неправильно, полагает Араик Ванян. «Никакое госучреждение не работает после 18.00 часов в субботу и непонятно, что означает акция неповиновения в нерабочее время. Необходимо пересмотреть день, если есть серьезные намерения защитить свои права», - заявил беженец.

«Акцию необходимо провести раньше, не ждать больше двух недель, так как люди уже расстроены, подавлены под грузом социальных проблем», - уверена Софья Габриелян из Нагорного Карабаха.

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