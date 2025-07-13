Участники митинга призвали решить проблемы беженцев из Нагорного Карабаха

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Митинг беженцев из Нагорного Карабаха продолжился бессрочной сидячей акцией протеста с требованием к властям Армении решить проблемы вынужденных переселенцев. По словам участников акции, нельзя допустить, чтобы карабахцы уехали из-за экономических проблем, так как это станет ударом для Армении.

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха анонсировал массовый митинг и марш 12 июля, призвав церковь и все политические силы поддержать требования беженцев. Массовую акцию протеста с требованием защиты прав беженцев следует провести раньше 12 июля и не в выходной день, так как с начала июля многие из них рискуют остаться без крова из-за сокращения соцвыплат, заявили ранее карабахцы. Накануне митинга полиция вызвала членов Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха на беседу. Мэрия Еревана отклонила заявки на проведение после митинга шествия и сидячей забастовки.

Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. Это решение является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы и участники протестов. В июне активисты заявили, что начинают новый этап борьбы.

Митинг беженцев из Нагорного Карабаха, проводимый по инициативе Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха на площади «Свобода» в Ереване, продолжился бессрочной сидячей акцией с требованием к правительству начать решать вопросы насильственных переселенных. Митинг начался в 19.00 часов, продлился один час. Колонна полицейских и полицейских машин стояли от здания Национального собрания Армении на проспекте Баграмян до площади «Свобода» на проспекте имени Месропа Маштоца, передает корреспондент "Кавказского узла".

Представитель полиции Карен Акопян на вопрос журналистов, почему так много полицейских, ответил: «Для того, чтобы следить за общественным порядком».

Член Совета по защите прав народа Арцаха Гагик Аванесян, объявляя о начале митинга, в своем выступлении напомнил, что «12 июля - символичный день, так как было принято важное решение, которое стало выражением воли народа Арцаха (Нагорного Карабаха». «12 июля 1988 года на сессии областного совета Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) было принято решение о выходе из состава Азербайджанской ССР. Это важное решение затерялось в тени других решений, но оно, хоть и не имело юридической силы, показала волю карабахского народа. День митинга Совет выбрал именно сегодня, чтобы напомнить об этом решении», - сказал Аванесян.

Он призвал начать митинг с минуты молчания в память о погибших за Карабахское освободительное движение и в карабахских войнах воинов и жертв. После прозвучали государственные гимны Армении и Нагорного Карабаха. На площадь был вынесен большой флаг Нагорного Карабаха. Священнослужитель ААЦ благословил митинг и призвал к молитве, чтобы «Бог помог в справедливой борьбе». Участники акции принесли плакаты: «Арцах – родина всех армян», «Мы боремся за наше будущее», «У нас нет альтернативы кроме борьбы».

По словам организаторов, на митинге присутствовали до пяти тысяч человек. Из-за социальных проблем из отдаленных областей Армении карабахцы не смогли приехать в Ереван.

Наша цель - обеспечить достойные и стабильные условия жизни для арцахцев в Армении, не допустить эмиграции и углубления бедности

«Наша цель - обеспечить достойные и стабильные условия жизни для арцахцев в Армении, не допустить эмиграции и углубления бедности. И, прежде всего, стабилизировать социальную ситуацию, чтобы у арцахских семей было достаточно времени и условий для решения своих проблем», - заявил в своем выступлении член Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха Апрес Маргарян.

Он отметил, что «правительство внесло некоторые изменения в социальные программы, но заявлять о масштабных изменениях - абсурд». «Все существенные вопросы, которые мы поднимали, были проигнорированы. А внесенные изменения носят в основном частичный характер. Мы требуем системных, институциональных решений для всех перемещенных лиц. Кроме того, мы требуем, чтобы наше право на возвращение соблюдалось и учитывалось в усилиях по мирному урегулированию конфликта. Также мы требуем возвращения пленных, защиты нашей собственности и культурного наследия, неуклонного выполнения международных жалоб, не допустить роспуска Минской группы», - заявил в своем выступлении Маргарян.

Он добавил, что «бороться нужно сейчас, завтра может быть слишком поздно». «Мы временно потеряли Арцах, но мы не должны терять свою идентичность, свой голос и свое достоинство, и не имеем права молчать <...> Нас хотят видеть обнищавшими, приспосабливающимися, но мы этого не хотим, потому что Армения - наша родина, и у нас здесь есть права и обязанности. Возвращение Арцаха будет главной целью нашей борьбы», – сказал активист.

В конце выступления он призвал МВД Армении пересмотреть запрет на проведение шествия. «Мы призываем полицию пересмотреть свое решение. По нашему мнению, полчаса - это достаточно, чтобы соответствующие органы пересмотрели своё решение и разрешили нам провести шествие до площади Республики», - заявил Маргарян.

В своем выступлении член Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха Ашот Аванесян заметил, что из всех 12 пунктов требований власти Армении согласились обсудить лишь социальные вопросы, и то убеждают жителей Армении через информационные платформы, что якобы «беженцы думают только о желудке».

Правительство намеренно завело переговоры в тупик, отклонив все стратегические предложения, оставив лишь жилищную программу

«Однако для переговоров мы подготовили пакет социальных вопросов. Но правительство намеренно завело переговоры в тупик, отклонив все стратегические предложения, оставив лишь жилищную программу. На сегодня десятки тысяч семей арцахцев из-за прекращения социальной программы «40+10 тысяч драмов» окажутся на улице, не имея возможности арендовать жилье. Разве могут беженцы, не получая эту поддержку, продолжать платить за аренду и решать остальные жизненные вопросы? Конечно же, нет. Доходы десятков тысяч семей находятся на пугающе низком уровне. Правительство отклонило наше предложение продолжить социальную поддержку всем беженцам до решения их квартирного вопроса. По этим и другим вопросам, правительство не хочет прислушиваться. Потому мы обязаны бороться», - сказал Аванесян.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С июля 2025 года эта программа не распространяется на людей трудоспособного возраста, а суммы выплат сокращены: по 30 тысяч драмов будут выплачивать детям до 18 лет, людям с ограниченными возможностями и пенсионерам.

«Арцахцы работают, но без государственной помощи выжить невозможно. Вы знаете, что мы потеряли наши дома, нашу землю, наших детей, наших солдат, наши могилы. И по сей день у нас есть военнопленные, о которых власти молчат», - заявила в своем выступлении председатель общественной организации «По следам предков», член Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха Саида Погосян.

Бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян заявила в своем выступлении, что «народ Арцаха должен вернуться в Арцах, и все преданные Арцаху должны бороться за реализацию этого важного права». «Народ Арцаха должен считаться пережившим геноцид. Кто несет ответственность за их права? Правительство и власти Республики Армения? Да, именно эта власть должна бороться на всех международных площадках за возвращение народа Арцаха и возвращение Арцаха армянскому народу. Сегодня мы четко требуем создания таких условий для арцахцев в Армении, чтобы никто не покидал Армению, потому что Армения обязана это сделать», – сказала Алавердян.

Член Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха Артак Мкртчян, завершая митинг, сказал присутствующим, что полиция опять запретила шествие, поэтому объявляется бессрочная сидячая акция на площади «Свобода» до тех пор, пока правительство Армении не начнет реагировать на требования». «Полицейские предупредили нас, что в случае шествия применят силу, чтоб остановить людей. Но мы не отступим от наших 12 требований. Члены Совета начинают круглосуточную бессрочную сидячую забастовку и призывают вас остаться здесь с нами. Чем больше нас будет, тем больше мы способствуем решению наших вопросов», - сказал Мкртчян.

Участники митинга призвали не игнорировать проблемы беженцев

Участники акции рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что побудило их принять в нем участие.

Анаит Григорян из Нагорного Карабаха сказала, что пришла на митинг, так как социальное положение ее семьи, да и многих других семей беженцев с каждым днем ухудшается. «С 1 июля ежемесячную жилищную поддержкой от Армении будут получать лишь уязвимые группы. А как жить семьям, у которых небольшой доход, а в семье нет пенсионеров или множества детей? Каждый беженец является уязвимым. Митинг должен был быть еще раньше, зря мы надеялись на понятливость правительства», - сказала мать двоих студентов колледжа.

Некоторые семьи уже думают уехать из Армении туда, где есть высокая зарплата и дешевое жилье.

«Из-за отсутствия жилищной поддержки многие семьи задумываются о переезде в отдаленные области, где аренда жилья не так высока. Но тут возникает другая проблема - отсутствие работы. Моих родственников арендодатель уже потребовал освободить жилье, так как посчитал семью неплатежеспособной. А некоторые семьи уже думают уехать из Армении туда, где есть высокая зарплата и дешевое жилье. Но все мы хотим остаться в Армении. И когда наше право на возвращение будет соблюдено, мы поедем домой. Но до этого надо бороться, чтобы достойно жить и достойно возвращаться в Арцах, а не добитыми собственными соотечественниками», – сказала Нуне Григорян из Мартунинского района Нагорного Карабаха, мать двух несовершеннолетних детей.

Пенсионер, назвавшимся дедушкой Ервандом, заявил, что он родом из Шаумянского района. Он напомнил, что «до насильственной депортации всего населения Арцаха, в 90-е годы были изгнаны из родных мест все население Шаумянского района». «Сегодня я здесь, чтобы вернуть свою Родину, и вернуться в свой дом. Это единственное, что я хочу в этой борьбе», - сказал пенсионер.

Армен Саруханян из Нагорного Карабаха, отец двоих несовершеннолетних детей, сказал, что сегодня он будет бороться за право на возвращение в Нагорный Карабах под международные гарантии. «От властей Армении я не ожидаю уступок, потому что если бы они понимали проблемы беженцев, то разрабатывали бы программы, которые помогали людям, а не сталкивали в яму бедности. Они прекрасно знают и про цены на аренду жилья, и на недвижимость на рынке, и то, что зарплатой невозможно снимать жилье и содержать семью. Думаю, власти Армении не переживает ни за беженцев, ни за свой простой народ», - сказал 43-летний мужчина.

Гражданка Армении Лида Арушанян заявила, что пришла на митинг ради Армении, так как без Нагорного Карабаха Армения обречена. «Я надеюсь, что, защитив права арцахцев, мы пресечем их миграцию из Армении. Мы должны всеми силами помочь им жить достойно в Армении, чтобы вернуть Арцах, чтобы коллективное возвращение армян состоялся. Сегодня мы боремся за будущее всего армянства», - сказала мать погибшего в 44-дневной войне военнослужащего.

Жительница Еревана Сона Галоян сказала, что пришла на митинг вместе с соседями, чтобы «поддержать арцахцев в вопросе возвращения Арцаха и не допустить, чтобы еще армянские земли были бы уступлены недоброжелателям». «Если все армяне объединяться в борьбе за Армению и Арцах, тогда мы увидим процветающую единую Армению. То, что сейчас правительство бессовестно относится к беженцам из Арцаха, говорит о том, что граждане Армении тоже могут оказаться в такой ситуации, и о них не позаботиться. Поэтому мы все должны бороться за социальную справедливость для всего народа», - сказала женщина.

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