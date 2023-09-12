Гуманитарный груз прибыл в Степанакерт по дороге из Аскерана

12 сентября 2023, 09:34

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Большегруз с гуманитарным грузом, направленным российским Красным Крестом жителям Нагорного Карабаха, сегодня прибыл в Степанакерт.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что направленный российским Красным Крестом для жителей Нагорного Карабаха гуманитарный груз миновал пост миротворцев на линии соприкосновения и в их сопровождении находился на пути к Степанакерту.

Власти Нагорного Карабаха допустили на территорию республики грузовик с гуманитарным грузом, направленный российским Красным Крестом. Машина проследовала через Аскеран, сообщил сегодня в своем телеграм-канале информационный штаб Нагорного Карабаха.

К публикации также прикреплено фото, на котором показан грузовик с гуманитарным грузом на одной из улиц Степанакерта. На фуре видна эмблема Красного Креста.

Напомним, вследствие длительной блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продовольствия. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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