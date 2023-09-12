Фура с гуманитарным грузом, фото: https://static.report.az/photo/77691829-2c6a-3058-97f6-19c0a4e81cf0.jfif

12 сентября 2023, 07:28

Миротворцы пропустили в Карабах гуманитарную помощь по дороге из Аскерана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Направленный российским Красным Крестом для жителей Нагорного Карабаха гуманитарный груз миновал пост миротворцев на линии соприкосновения и в их сопровождении находится на пути к Степанакерту, сообщили в азербайджанском обществе Красного Полумесяца.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября в Азербайджан прибыла фура с гуманитарным грузом, направленным для жителей Нагорного Карабаха российским обществом Красного Креста. Груз планируется доставить в Степанакерт через Агдам на фоне блокады Лачинского коридора.

Фура с грузом помощи для жителей Нагорного Карабаха, направленная Российским обществом Красного Полумесяца, сегодня утром двинулась в сторону Ханкенди (армянское название – Степанакерт), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Азербайджанского общества Красного Полумесяца.

Большегруз проехал через блокпост российских миротворцев на дороге Агдам – Аскеран и до Ханкенди, транспортное средство последует в сопровождении российских военных, добавил он.

Напомним, в Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Примечание:

"Политологи объяснили цель отправки муки из Баку в Карабах", "Продажа хлеба в Нагорном Карабахе ограничена на фоне длинных очередей", "Политологи исключили вину миротворцев в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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