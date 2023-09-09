Гуманитарная помощь для жителей Карабаха доставлена из России в Азербайджан

09 сентября 2023, 16:38

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В Азербайджан прибыла фура с гуманитарным грузом, направленным для жителей Карабаха российским обществом Красного Креста. Груз планируется доставить в Степанакерт через Агдам на фоне блокады Лачинского коридора.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах по дороге из Агдама. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур, а после того как Красный Полумесяц попросил миротворцев доставить гуманитарный груз на своих машинах, протестующие отказались пропускать машины миротворцев.

26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены в Лачинский коридор. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа Анн Идальго, но машины также не были пропущены.

Российское общество Красного Креста направило помощь для жителей Карабаха, сообщило сегодня азербайджанское общество Красного полумесяца. Помощь выделена «по инициативе правительства России и в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей в Карабахском экономическом районе Азербайджана», говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Фура с продуктами и непродовольственными товарами в 13.30 мск въехала через Самурский пропускной пункт на территорию Азербайджана для проезда по маршруту Самур - Баку – Барда – Агдам – Аскеран – Ханкенди (Степанакерт). После того, как груз достигнет конечного пункта назначения, будет предоставлена дополнительная информация, подчеркнули в Азербайджанском обществе Красного полумесяца.

Напомним, представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

Баку, настаивая на поставках гуманитарной помощи через Агдам, стремится показать миру, что жители Нагорного Карабаха приемлют территориальные уступки по итогам карабахской войны 2020 года и даже принимают хлеб от Азербайджана, отметил армянский политолог Андриас Гукасян.

В Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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