31 августа 2023, 05:37
Степанакертцы поблагодарили Францию за отправку гуманитарной помощи
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Жители Степанакерта вышли на стихийную акцию, чтобы выразить свою признательность Франции, которая отправила в регион гуманитарную помощь.
Как писал "Кавказский узел", 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур. 30 августа из Еревана в сторону Лачинского коридора выехала колонна с гуманитарным грузом, собранным во Франции для жителей Нагорного Карабаха. Мэр Парижа Анн Идальго прибыла в Армению для сопровождения груза, но Азербайджан не пропустил эти машины в Нагорный Карабах.
Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".
Спонтанная акция, на которой звучали слова благодарности Франции, прошла на площади Возрождения в Степанакерте 30 августа. Несколько десятков участников мероприятия держали плакаты с обращенными ко Франции приветствиями, французские и карабахские флаги. Они скандировали "Спасибо, Франция", передал корреспондент "Кавказского узла".
«Гуманитарный груз в сопровождении французских мэров, предназначенный для жителей Арцаха, уже находится в Корнидзоре, однако не удивительно, что Азербайджан препятствует дальнейшему его продвижению», отметила соорганизатор акции, детский врач Мэри Григорян.
Карабахцы должны «удержать на себе внимание международного сообщества», добавила она. «Мы обращаемся также к международному сообществу: у Лачинского (Бердзорского) коридора нет альтернативы, он должен быть открыт немедленно и не должно быть азербайджанского КПП. Эта дорога призвана обеспечить связь Арцаха с Арменией и миром, и мы также исключаем открытие дороги через Акну», - заявила Григорян.
Отправка гуманитарной помощи и приезд представителей Франции в Корнидзор - это «уже важный шаг», считает участница инициативной группы Армине Айрапетян. «Мы просто хотим поблагодарить Францию, мэра Парижа и всех членов делегации, которые уже дали свою четкую политическую оценку тотальной блокаде Арцаха, заявив, что в Арцахе идет этническая чистка. Мы считаем, что за этим последуют и другие политические шаги», - заявила активистка.
Жители непризнанной республики «чрезвычайно благодарны за инициативу делегации во главе с мэром Парижа Анн Идальго, которая поддержала народ Арцаха в эти трудные дни», обратил внимание заместитель мэра Степанакерта Сурен Тамразян, который был приглащен на акцию. Он также выразил уверенность, что дружба и сотруднические связи Нагорного Карабаха с Францией «никогда не будут разорваны».
«Высоко ценим поддержку, оказанную Францией Арцаху в дни 44-дневной войны 2020 года и после этого на международной арене и в условиях блокады Арцаха. Приветствуем гуманитарную помощь, оказанную Арцаху мэром Парижа Анн Идальго и другими французскими (регионами), что является серьезным политическим и гуманитарным действием по прекращению незаконной блокады Лачинского коридора», - говорится в заявлении Круга дружбы «Арцах-Франция» в парламенте Нагорного Карабаха.
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Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"