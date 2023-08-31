Степанакертцы поблагодарили Францию за отправку гуманитарной помощи

31 августа 2023, 05:37

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Жители Степанакерта вышли на стихийную акцию, чтобы выразить свою признательность Франции, которая отправила в регион гуманитарную помощь.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур. 30 августа из Еревана в сторону Лачинского коридора выехала колонна с гуманитарным грузом, собранным во Франции для жителей Нагорного Карабаха. Мэр Парижа Анн Идальго прибыла в Армению для сопровождения груза, но Азербайджан не пропустил эти машины в Нагорный Карабах.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Спонтанная акция, на которой звучали слова благодарности Франции, прошла на площади Возрождения в Степанакерте 30 августа. Несколько десятков участников мероприятия держали плакаты с обращенными ко Франции приветствиями, французские и карабахские флаги. Они скандировали "Спасибо, Франция", передал корреспондент "Кавказского узла".

«Гуманитарный груз в сопровождении французских мэров, предназначенный для жителей Арцаха, уже находится в Корнидзоре, однако не удивительно, что Азербайджан препятствует дальнейшему его продвижению», отметила соорганизатор акции, детский врач Мэри Григорян.