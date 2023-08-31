Жители Нагорного Карабаха отказались принимать азербайджанский гуманитарный груз от миротворцев

31 августа 2023, 08:19

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На трассе Агдам – Степанакерт жители Нагорного Карабаха, которые проводят пикет, чтобы не пропустить грузовики с гуманитарным грузом азербайджанского общества Красного Полумесяца, установили палатки. Сотрудники Красного Полумесяца договорились о передаче груза миротворцам, однако пикетчики отказались пропускать также и их большегрузы.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 августа азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах были отправлены два грузовика с 40 тоннами гуманитарной помощи. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт (Ханкенди), они заявили, что не пропустят груз из Азербайджана.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Пикетчики, блокирующие дорогу из Агдама в Ханкенди, не позволяют грузовикам российских миротворцев выехать из Агдама. Азербайджанское общество Красного Полумесяца договорилось с миротворцами, что передаст им 40 тонн гуманитарного груза, предназначенного жителям Нагорного Карабаха. И что далее миротворцы доставят этот груз в Нагорный Карабах, так как машины Красного Полумесяца не могут туда проехать из-за пикетчиков, передало агентство Turan, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Предполагалось, что мешки с мукой будут погружены в грузовики миротворцев и далее они сами доставят гуманитарную помощь, без сопровождения представителей Красного Полумесяца.

Но два азербайджанских грузовика с мукой продолжают стоять на дороге в Агдам на расстоянии около 400 метров от бетонных блоков, которые установили на дороге пикетчики из числа жителей Нагорного Карабаха.

Пикетчики на дороге Агдам – Степанакерт установили палатки и заявили, что сделают все возможное, чтобы не дать грузовикам с гуманитарным грузом достичь Ханкенди. Сотрудники Красного Полумесяца остались ночевать на трассе, передал минувшей ночью Minval.az.

Армянское название Ханкенди – Степанакерт.

Напомним, представители движения "Фронт безопасности и развития Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла")" 18 июля перекрыли бетонными блоками дорогу Аскеран – Агдам для предотвращения гуманитарных перевозок по ней. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отметил, что заявления о возможности перевозок из Агдама в Степанакерт звучат в интересах Азербайджана. К активистам, которые заблокировали трассу, присоединились и обычные жители. По данным на 23 августа, карабахские активисты продолжают блокировать дорогу через Агдам, сообщил представитель "Фронта безопасности и развития Арцаха". Жители Нагорного Карабаха не должны позволить президенту Нагорного Карабаха согласиться на использование Агдамской дороги, заявили в Революционной партии.

"Кавказский узел" также писал, что опрошенные 30 августа "Кавказским узлом" азербайджанские политологи заявили, что отправка гуманитарной помощи из Баку в Нагорный Карабах демонстрирует мирные намерения Азербайджана по реинтеграции региона, а блокировка груза доказывает искусственную политизацию вопроса армянской стороной.

О последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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