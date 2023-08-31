Политологи объяснили цель отправки муки из Баку в Карабах

31 августа 2023, 03:39

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Отправка гуманитарной помощи из Баку в Нагорный Карабах демонстрирует мирные намерения Азербайджана по реинтеграции региона, а блокировка груза доказывает искусственную политизацию вопроса армянской стороной, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур. Они организовали ночное дежурство, а 30 августа заявили, что не пропустят груз из Азербайджана.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Отправляя в Нагорный Карабах 40 тонн пшеничной муки, Баку преследовал политические цели, и там вряд ли рассчитывают, что груз будет вскоре доставлен в Ханкенди (Степанакерт), считает глава Клуба политологов Южного Кавказа Ильгар Велизаде.

"Блокировка груза армянами будет очередным доказательством, что армяне искусственно полизируют гуманитарную помощь от Баку, и вообще вся напряженность в регионе после войны 2020 года имеет искусственное происхождение", - заявил он "Кавказскому узлу".

По мнению политолога, доставка продуктов питания не блокируется политиками, если население голодает. Блокировку проезда по дороге из Агдама он считает попыткой местных политических сил "выторговать статус независимости Карабаха" у Баку: армянской стороне выгодно "пролонгировать неопределенность сложившейся ситуации" и использовать ее как аргумент против Азербайджана, указал Велизаде.

"Целью Азербайджана является демонстрация исключительно мирных действий Баку, настроенного все вопросы в Карабахе решать невоенными способами", - добавил он, напомнив заявление президента Ильхама Алиева о готовности Азербайджана удовлетворить все продовольственные запросы армян в Карабахе.

Время отправки гуманитарного груза из Азербайджана Велизаде связал с активностью французских дипломатов, которые добиваются принятия антиазербайджанской резолюции Совбезом ООН.

30 августа из Еревана в сторону Лачинского коридора выехала колонна с гуманитарным грузом, собранным во Франции для жителей Нагорного Карабаха. Мэр Парижа Анн Идальго прибыла в Армению для сопровождения груза, но Азербайджан не пропустил эти машины в Нагорный Карабах.

Цель Баку - не допустить экстерриториального статуса Лачинской дороги, Азербайджан намерен полностью контролировать ее, указал политолог Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. Любая страна или международная организация, по его словам, может отправлять грузы армянам Карабаха по указанному Баку маршруту, через территорию Азербайджана. "Баку не допустит продолжение 30-летней практики бесконтрольного передвижения армян по территории Азербайджана - Лачинской дороге", - сказал он "Кавказскому узлу".

Перенаправление грузов через Агдам произошло в тот момент, когда Агдамская дорога была построена и введена в эксплуатацию, отметил Мамедов. "Во время строительства Агдамской дороги весь трафик проходил через Лачин, и в Баку неоднократно фиксировали злоупотребления армян, об этом заявлял МИД Азербайджана. Больше такого не повторится, дорога через Агдам служит реинтеграции жителей Карабаха с остальной частью страны", - добавил он.

Представитель азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев, который находится на Агдамской дороге с гуманитарным грузом из Баку, ожидает содействия российского миротворческого контингента для переправки муки в Карабах. По словам Мирзаева, миротворцы должны сообщить ему по телефону, возможна ли доставка груза и в какие сроки.

Мирзаев также заявил журналистам на Агдамской дороге, что специалисты его команды готовые прохать на территорию Нагорного Карабаха, чтобы оценить потребности жителей региона и обеспечить их всем необходимым.

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