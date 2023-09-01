Армянские аналитики сочли тему агдамской дороги политической спекуляцией

01 сентября 2023, 21:28

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Предложение об открытии проезда по дороге из Агдама в Степанакерт используется для политического торга и шантажа Армении и мирового сообщества, считает политобозреватель Наира Айрумян. Баку, продавливая тему гуманитарной помощи через Агдам, стремится показать миру, что жители Нагорного Карабаха приемлют территориальные уступки по итогам карабахской войны 2020 года и даже принимают хлеб от Азербайджана, отметил политолог Андриас Гукасян.

Как писал "Кавказский узел", президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что использование дороги Лачин-Ханкенди (армянское название Степанакерт) станет возможным после открытия дороги Агдам-Ханкенди. При этом, по словам Алиева, дорога Лачин-Ханкенди может использована "с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана".

29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены Азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах для его жителей. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Азербайджанская сторона не согласовывала с Нагорным Карабахом отправку гуманитарной помощи, заявила пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян.

Россия и Азербайджан ввели в оборот "агдамскую дорогу" для политического торга и шантажа Армении и мирового сообщества, чтобы не выполнять условия трехстороннего заявления, заявила корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель Наира Айрумян. "Французская делегация, сопровождающая гуманитарную помощь в Корнидзор, на пресс-конференции ни одним словом не обмолвилась об агдамской дороге. Заявление [Алиева] воспринимается не как политически обоснованное предложение, а как ультиматум для невыполнения трехстороннего заявления, регулирующего функционирование Лачинского коридора", - отметила она.

Ни для Армении, ни для мирового сообщества это предложение [Алиева] неприемлемо, добавила политобозреватель. "Азербайджан выступает с заведомо неприемлемым предложением, чтобы затянуть время и не выполнить условия трехстороннего заявления, в частности, очистить Бердзорский (Лачинский) коридор от присутствия своих военных и пограничных служб", - считает Айрумян.

Именно российской стороне принадлежит идея запуска "агдамской дороги", добавила она. "Идея была подана из Кремля, ее озвучил в качестве псевдо политического предложения глава МИД России Сергей Лавров, предложивший открыть агдамскую дорогу, а спустя 24 часа открыть движение по Лачинскому коридору", - сказала политобозреватель.

Представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

По ее словам, трехстороннее заявление было принято для принуждения Армении к сдаче районов. "Ни один пункт этого заявления, положения которого были предусмотрены к выполнению для Азербайджана или России не были реализованы. Это касается возвращения беженцев, военнопленных, экстерриториального статуса Лачинского коридора, безопасность проезда по которому должна была обеспечивать Россия. Из всех эти пунктов Кремль настаивал на выполнении пунктов, касающихся Армении. Невыполненным остался только один пункт – открытие коммуникаций. И Россия сейчас делает все, чтобы пробить экстерриториальный коридор через Армению, который свяжет контролируемые Азербайджаном территории с Турцией", - пояснила Айрумян.

Она уверена, что невозможен компромисс, при котором одновременно откроется и Лачинский коридор, и агдамская дорога для гуманитарных грузов. "Тема "агдамской дороги" – обыкновенный пропагандистский трюк азербайджанской стороны и Кремля. Это не политическая тема, а провокационная. То что предлагают Баку и Кремль, возможно только военным путем, путем военного вторжения, а если будет вторжение, речь будет идти не об открытии дороги, а о военной интервенции", - подчеркнула политобозреватель.

Агдамская дорога может быть открыта лишь после вывода азербайджанских войск из Шуши, Гадрута, Мадагиза, Талыша и бывшего Шаумяновского района АзССР, считает политолог Андриас Гукасян.

"Пока Азербайджан удерживает в плену армянских военных и гражданских лиц, дорога не может быть открыта. До тех пор, пока не будут устранены все грубейшие нарушения прав человека и норм международного права, никакая гуманитарная помощь Азербайджана народу Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") не может быть принята. Азербайджан преследует цель показать миру, что армяне Арцаха согласны с этими нарушениями и даже принимают хлеб от Азербайджана. А это, согласно кавказским традициям, конец войне, конец вражде, если ты берешь хлеб из рук своего врага", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Предложение Алиева неприемлемо не только для армянской стороны, но и для мирового сообщества, считает политолог. По его словам, заявление Алиева нельзя рассматривать как предложение, сделанное Франции. "Азербайджан рассчитывает, что армяне Арцаха загнаны в угол и перед угрозой голода вынуждено пойдут на такой шаг. Но этого не произойдет. Нет также никакой связи между функционированием Лачинского коридора и желаниями Азербайджана захватить Арцах и изгнать оттуда армян. Это неприемлемо для мировых держав. И Франция, и США сделали соответствующие заявления, что Азербайджан не может ставить условия для открытия Лачинского коридора", - подчеркнул Гукасян.

Президент Совета Евросоюза Шарль Мишель заявил сегодня о необходимости поэтапный подход к решению гуманитарных вопросов карабахских армян, в частности, отметив необходимость полноценной эксплуатации Лачинского коридора и открытия маршрута через Агдам.

По его мнению, компромисса - одновременно открыть обе дороги для гуманитарных грузов - быть не может, власти Нагорного Карабаха не могут открыть эту дорогу, пока армяне находятся в плену, а карабахские территории находятся под контролем Азербайджана. "Обсуждать это – преступно, как и преступно поднимать эти вопросы в обществе. Есть недопустимые вещи, которые не обсуждаются. Это попытка навязать обсуждение компромисса. Гуманитарная помощь не может быть противовесом Международному уголовному суду", - заключил политолог.

Жители Армении и Нагорного Карабаха негативно высказались о перспективе открыть дорогу через Агдам. Азербайджан под предлогом оказания гуманитарной помощи хочет дорогу из Агдама в Лачин через Степанакерт, считает беженка из Гадрута Маргарита Карамян. "Что это значит, думаю, никому не надо объяснять. Естественно, Азербайджан скажет, что проезд "небезопасен" для них, поэтому должен быть вооруженный конвой. Это будет турецкое КПП длиною Агдам-Лачин", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Темы агдамской дороги не существовало бы, если бы на это не дала "добро" Россия, уверена жительница Степанакерта Гаянэ Багдасарян. "Командование российского миротворческого контингента идет на уступки Азербайджану за счет интересов армянского населения, чтобы купить согласие Баку на продление срока своего пребывания. Местных [власти] это устраивает, потому что по большому счету деваться некуда, да и нет компетентных кадров", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, агдамская дорога будет функционировать. "Дождутся подходящего момента, манипулятивно сфабрикуют и свалят на Пашиняна и на Армению, и с "чистой" совестью будут торговать", - полагает жительница Степанакерта.

Маро Аладжян уверена, что Азербайджан воспользуется гуманитарными поставками, чтобы осуществить этнические чистки армян в Арцахе. "Гуманитарная помощь Азербайджана грозит тем, что гуманитарная катастрофа перейдет в катастрофу физическую", - заявила она корреспонденту "Кавказскому узлу".

Ее поддержала и жительница Степанакерта Лариса Аракелян, которая уверена, что нельзя допустить на территорию Нагорного Карабаха представителей Азербайджана, которые девять месяцев блокируют Лачинский коридор.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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