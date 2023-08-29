Карабахские активисты заблокировали дорогу из Агдама

29 августа 2023, 22:51

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Жители Степанакерта и Аскеранского района перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду азербайджанских фур. Если бы азербайджанские военные регулярными обстрелами не мешали сельчанам собирать урожай пшеницы, то дефицит муки не возник бы, отметили участники акции.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены Азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах для его жителей. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Азербайджанская сторона не согласовывала с Нагорным Карабахом отправку гуманитарной помощи, заявила пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян.

Представители движения "Фронт безопасности и развития Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")" 18 июля перекрыли бетонными блоками дорогу Аскеран - Агдам для предотвращения гуманитарных перевозок по ней. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отметил, что заявления о возможности перевозок из Агдама в Степанакерт звучат в интересах Азербайджана. Жители Нагорного Карабаха не должны позволить президенту Нагорного Карабаха согласиться на использование Агдамской дороги, заявили в Революционной партии.

Жители Аскеранского района и Степанакерта, а также представители общественного движения "Фронт безопасности и развития Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")" с 18.00 (17.00 мск) заблокировали дорогу Агдам - Аскеран - Степанакерт, чтобы помешать въезду азербайджанских фур, передает корреспондент "Кавказского узла".

Акция будет продолжаться до тех пор, "пока мы здесь", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Фронта безопасности и развития Арцаха" Аршак Абрамян. Он отметил, что распространяющиеся в Интернете сведения о том, что азербайджанские грузовики проехали "не соответствуют действительности".

Участник акции, блогер Давид Каграманян отметил, что "дорога закрыта несколькими сотнями соотечественников, люди все еще прибывают, чтоб присоединиться к акции". Он добавил, что "фальшивый "гуманитарный груз" Азербайджана не попадет в Арцах, мы здесь будем круглосуточно".

Азербайджан обстреливает сельских жителей Нагорного Карабаха, мешает обработке земли и уборке урожая, подчеркнул участник акции Армен Погосян. "Из-за постоянных обстрелов, я не смог обработать половину своих полей и собрать урожай. Из-за блокады, дефицита топлива, мы не могли полноценно провести сельскохозяйственные работы. И такая история у всех землепользователей и общин – никто не мог собрать более половины урожая. Из-за этого в республике нехватка пшеницы, и соответственно муки. И теперь Азербайджан посылает "помощь". На что это похоже, и как это объяснить?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Существующие в Нагорном Карабахе гуманитарные проблемы вызваны действиями Азербайджана, отметила участница акции Нинель Хачатрян. Она жила в Гадрутском районе, а после войны 2020 года ее семья, как и многие другие, стали беженцами. "Теперь Азербайджан устроил блокаду, создал гуманитарный кризис, болезни у детей, беременных. Нет лекарств для стариков. Недоедание у всех. Нехватка муки привела к очередям в пекарнях. И после всего этого привозить нам помощь?" - возмутилась она.

26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить гуманитарный груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 28 июля депутаты парламента Азербайджана заявили, что для провоза гуманитарной помощи из Армении в Нагорный Карабах необходимо получить разрешение пограничной службы и предъявить груз для досмотра. Грузовик с гуманитарной помощью из Франции 9 августа прибыл в Корнидзор, где еще 21 фура с продуктами и предметами первой необходимости ожидает пропуска в Нагорный Карабах.

На въезде в Лачинский коридор фуры с продуктами и предметами первой необходимости для Нагорного Карабаха стоят уже месяц, подчеркнул участник акции Айк Саркисян. "У нас только одна дорога – Лачинский коридор. Уже месяц Азербайджан запрещает въезд фур с помощью. И теперь хочет убедить мир, что хочет нам добра и присылает муку? Это же абсурд. Мы против этой помощи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После шестичасового совещания в парламенте Нагорного Карабаха президент Араик Арутюнян заявил митингующим на площади, что будет действовать только одна дорога – Лачинский коридор, напомнил участник акции Гагик Налбадян. "Мы все понимаем, что надо бороться за то, чтобы открыли Лачинский коридор - это наша жизненно важная связь со внешним миром. Потому, никакой гуманитарной помощи по дороге из Агдама, а тем более от Азербайджана, мы не согласны принять, даже несмотря на надвигающийся голод, а также дефицит лекарств и топлива", - сказал мужчина.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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