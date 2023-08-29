Гуманитарная помощь из Азербайджана прибыла к посту миротворцев

29 августа 2023, 20:10

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Колонна грузовиков с 40 тоннами мучных изделий, отправленная Азербайджанским обществом Красного полумесяца в Нагорный Карабах, прибыла по дороге через Агдам к посту российских миротворцев. С командованием миротворцев ведутся переговоры, сотрудники общества установили палатки у дороги.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены Азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах для его жителей.Азербайджанская сторона не согласовывала с Нагорным Карабахом отправку гуманитарной помощи, заявила пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян.

Представители движения "Фронт безопасности и развития Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")" 18 июля перекрыли бетонными блоками дорогу Аскеран - Агдам для предотвращения гуманитарных перевозок по ней. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отметил, что заявления о возможности перевозок из Агдама в Степанакерт звучат в интересах Азербайджана. К активистам, которые заблокировали трассу, присоединились и обычные жители. По данным на 23 августа карабахские активисты продолжают блокировать дорогу через Агдам, сообщил представитель "Фронта безопасности и развития Арцаха". Жители Нагорного Карабаха не должны позволить президенту Нагорного Карабаха согласиться на использование Агдамской дороги, заявили в Революционной партии.

Колонна грузовиков с 40 тоннами мучными изделиями достигла поста на дороге Агдам-Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла"), за которым начинается зона ответственности российского миротворческого контингента. Дорога в этом месте перекрыта шлагбаумом у поста миротворцев.

Сопровождающий конвой генеральный секретарь азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев предоставил миротворцам информацию о целях гуманитарной миссии, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в офисе этой структуры в Баку.

"Генеральный секретарь азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев информировал офицера российских миротворческих сил о целях нашей гуманитарной миссии. Тот в свою очередь сказал, что передаст информацию своему командованию. Теперь они должны ответить. Ожидаем от миротворцев создания условий для доставки гуманитарного груза в Ханкенди. Не знаем, пока, когда будет дан ответ", - сказали в офисе Азербайджанского общества Красного Полумесяца корреспонденту «Кавказского узла».

Представители общества Красного Полумесяца установили палатки близ поста российских миротворцев, сегодня сотрудники общества и волонтеры намерены переночевать у дороги, сообщило сегодня агентство Report.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска "Лачин".

Сторонами конфликта была достигнута договоренность об использовании дороги в Карабах через Агдам и более интенсивном использование Лачинского коридора, однако Нагорный Карабах сорвал эти договоренности, сообщил 11 августа официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Нагорный Карабах считает КПП "Лачин" составной частью блокады. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

О последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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